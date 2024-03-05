Наташа Королева о невесте сына: Обещать — не значит жениться

Posted 5 марта, 16:39
Published 5 марта, 16:39
Modified 9 сентября, 19:39
Updated 9 сентября, 19:39
Как сообщает NEWS.RU, певица старается убедить окружающих, что с теплотой относится к девушке своего сына Архипа Глушко. Однако она часто подчеркивает, что официально ребята пока не женаты, а значит, 23-летняя Мелисса (Анна) Волынкина всего лишь «девушка Архипа».
Наташа Королева не может отрицать, что в беседе с представителями СМИ часто делает акцент на том, что если молодые люди не в браке, то Мелисса ей не невестка.
Тем не менее певица не подтверждает сплетни о том, что она унизила Волынкину на вечеринке по поводу дня рождения Архипа. Королева утверждает, что в ее арсенале нет такого приема, как «издевательство».
Также певица настаивает, что прекрасно относится к людям, а особенно к членам своей семьи.
О возлюбленной Архипа Глушко известно, что ее зовут Анна Волынкина (творческий псевдоним — Мелисса Фокс). Девушка родилась в Ташкенте в семье домохозяйки и токаря, жила в Новокузнецке, работала стриптизершей и приехала покорять столицу. Здесь она и познакомилась с сыном Королевой.
Спустя год после знакомства ребята начали жить вместе в отдельной квартире.
Парадоксально, но именно отец Архипа Сергей Глушко (как известно, профессиональный стриптизер, выступавший под псевдонимом Тарзан) настоял на том, чтобы Анна-Мелисса сменила род деятельности. Как говорится, двойные стандарты — наше все. Но девушка уступила старшему коллеге — она выучилась на визажиста и работает в салоне красоты.
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