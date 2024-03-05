Маленькая пенсия Елены Ханги: как сейчас живет телеведущая

Елена родилась в столице СССР 1 мая 1962 года в семье премьер-министра Занзибара Абдулы Кассима Ханги и Лии Оливеровны Голден, профессора-африканиста, кандидата исторических наук, имеющей множество других научных регалий. По примеру мамы маленькая Лена увлеклась теннисом и даже играла в команде ЦСКА. В 1984 году она получила диплом факультета журналистики МГУ. После этого проходила стажировку в Гарварде и Нью-Йоркском университете.