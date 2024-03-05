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Posted 5 марта, 16:51

Published 5 марта, 16:51

Modified 9 сентября, 19:39

Updated 9 сентября, 19:39

Маленькая пенсия Елены Ханги: как сейчас живет телеведущая

5 марта 2024, 16:51
Большинство телезрителей запомнило Елену Хангу в роли ведущей телешоу о сексе «Про это», которое транслировалось на канале НТВ с конца 90-х по начало 2000-х. Елена имеет два гражданства — РФ и США и входит в общественный совет Российского еврейского конгресса.

Чем сейчас занимается Елена

Также она работает над YouTube-проектом «ХАНГость», приглашая на интервью гостей из различных сфер культуры и искусства, пишет NEWS.RU.

В 2022 году Ханга начала вести передачу «Просто такая генетика», посвященную установлению связи генотипа человека с его образом жизни.

Какую пенсию получает ведущая?

Сейчас Елене 61 год, она пенсионерка. По данным источника, Ханга получает пенсию в размере 17 тысяч рублей. Ровно столько же государство выплачивает телеведущей Регине Дубовицкой, фокуснику Амаяку Акопяну и другим деятелям культуры.

Где она родилась и как попала на телевидение

Елена родилась в столице СССР 1 мая 1962 года в семье премьер-министра Занзибара Абдулы Кассима Ханги и Лии Оливеровны Голден, профессора-африканиста, кандидата исторических наук, имеющей множество других научных регалий. По примеру мамы маленькая Лена увлеклась теннисом и даже играла в команде ЦСКА. В 1984 году она получила диплом факультета журналистики МГУ. После этого проходила стажировку в Гарварде и Нью-Йоркском университете.

Елена работала в газете «Московские новости» и присутствовала на встрече президента СССР Михаила Горбачева и главы США Рональда Рейгана в Вашингтоне. В 1987 году в течение трех месяцев Елена стажировалась в бостонской газете Christian Science Monitor, после — вернулась в РСФСР, а затем снова отправилась в Штаты по приглашению Фонда Рокфеллера.

В 1997 году журналистка окончательно вернулась в Россию.

А что в семейной жизни?

Супруг Ханги — глава совета директоров Центра политического консультирования Игорь Минтусов. В 2001 году появилась на свет их дочь Елизавета-Анна. Свое второе имя девочка получила в честь тренера Елены по теннису — Анны Дмитриевой.

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