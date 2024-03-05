Маленькая пенсия Елены Ханги: как сейчас живет телеведущая

Posted 5 марта, 16:51
Published 5 марта, 16:51
Modified 9 сентября, 19:39
Updated 9 сентября, 19:39
Также она работает над YouTube-проектом «ХАНГость», приглашая на интервью гостей из различных сфер культуры и искусства, пишет NEWS.RU.
В 2022 году Ханга начала вести передачу «Просто такая генетика», посвященную установлению связи генотипа человека с его образом жизни.
Сейчас Елене 61 год, она пенсионерка. По данным источника, Ханга получает пенсию в размере 17 тысяч рублей. Ровно столько же государство выплачивает телеведущей Регине Дубовицкой, фокуснику Амаяку Акопяну и другим деятелям культуры.
Елена родилась в столице СССР 1 мая 1962 года в семье премьер-министра Занзибара Абдулы Кассима Ханги и Лии Оливеровны Голден, профессора-африканиста, кандидата исторических наук, имеющей множество других научных регалий. По примеру мамы маленькая Лена увлеклась теннисом и даже играла в команде ЦСКА. В 1984 году она получила диплом факультета журналистики МГУ. После этого проходила стажировку в Гарварде и Нью-Йоркском университете.
Елена работала в газете «Московские новости» и присутствовала на встрече президента СССР Михаила Горбачева и главы США Рональда Рейгана в Вашингтоне. В 1987 году в течение трех месяцев Елена стажировалась в бостонской газете Christian Science Monitor, после — вернулась в РСФСР, а затем снова отправилась в Штаты по приглашению Фонда Рокфеллера.
В 1997 году журналистка окончательно вернулась в Россию.
Супруг Ханги — глава совета директоров Центра политического консультирования Игорь Минтусов. В 2001 году появилась на свет их дочь Елизавета-Анна. Свое второе имя девочка получила в честь тренера Елены по теннису — Анны Дмитриевой.
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