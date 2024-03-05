Кевин Костнер снял фильм о становлении Америки: вышел первый трейлер

«Меня всегда привлекают трудности, которые людям пришлось пережить. На мой взгляд, за „Горизонт“ стоило держаться, я чувствовал, что хочу рассказать об этом. Это чувство росло и крепло, пока внезапно я не понял, что просто обязан это сделать. Мне пришлось всерьез позаботиться о финансовой стороне проекта. Но я рассчитываю, что новый фильм заявит о себе громче, нежели скажу о нем я», — скромно сказал Кевин Костнер в интервью СМИ, представляя новинку кино.