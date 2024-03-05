Кевин Костнер снял фильм о становлении Америки: вышел первый трейлер

Posted 5 марта, 12:39
Published 5 марта, 12:39
Modified 9 сентября, 19:36
Updated 9 сентября, 19:36
Действие фильмов «Горизонт» разворачивается на американском Западе во второй половине XIX века, когда Америка объята пламенем Гражданской войны. Сюжет повествует об освоении новых территорий переселенцами с Востока.
По задумке режиссера история состоят из четырех частей. Первые две уже сняты и будут показаны в 2024 году — в июне и в августе. В феврале появился трейлер первой части, и зрители уже смогли насладиться завораживающими кадрами, в которых есть и пейзажи гранд-каньонов, и стремительные погони, и ожесточенная перестрелка.
Сценарий к фильму «Горизонты» писал сам Кевин Костнер вместе с Дэвидом С. Бердом. Он сам исполнил главную роль в картине. Также в фильме задействованы такие голливудские звезды, как Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Эбби Ли, Люк Уилсон.
В Голливуде говорят, что над этой историей Кевин Костнер работал более 30 лет. Чтобы реализовать свой замысел и снять свое большое кино, он, по слухам, заложил свой роскошный дом в Санта-Барбаре.
«Меня всегда привлекают трудности, которые людям пришлось пережить. На мой взгляд, за „Горизонт“ стоило держаться, я чувствовал, что хочу рассказать об этом. Это чувство росло и крепло, пока внезапно я не понял, что просто обязан это сделать. Мне пришлось всерьез позаботиться о финансовой стороне проекта. Но я рассчитываю, что новый фильм заявит о себе громче, нежели скажу о нем я», — скромно сказал Кевин Костнер в интервью СМИ, представляя новинку кино.
Кевин Костнер интригует зрителя и обещает историю, которая опирается на реальный дух эпохи, от которой, по его мнению, стали все больше отходить режиссеры данного жанра. «У нас есть много вестернов, которые не очень хороши, потому что они упрощены, но это не Диснейленд», — сказал Костнер на презентации трейлера.
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