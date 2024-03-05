Какой самый редкий цвет глаз в мире и интересные факты об их обладателях

Существует 4 основных цвета глаз — карий, голубой, серый и зеленый. Но каждый из них имеет несколько оттенков — от темного до светлого. Чаще всего на Земле рождаются люди с карим цветом радужной оболочки, а ученые считают, что десятки тысяч лет назад большинство жителей планеты были кареглазыми. Вследствие определенных мутационных процессов количество вещества меланина, отвечающего за цвет радужной оболочки, стало меняться. Так начали появляться люди со светлыми оттенками радужной оболочки — синими, голубыми, серыми, зелеными.