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Posted 5 марта, 18:17

Published 5 марта, 18:17

Modified 9 сентября, 19:40

Updated 9 сентября, 19:40

Самый редкий цвет глаз в мире и что о нем известно

Какой самый редкий цвет глаз в мире и интересные факты об их обладателях

5 марта 2024, 18:17
Фото: Изображение Midjourney
Самый редкий цвет глаз в мире и что о нем известно
У кого на Земле самый редкий цвет глаз? Какие оттенки встречаются чаще, а какие реже? Удивительные факты об оттенках глаз и их обладателях.

Какой цвет глаз считается самым редким в мире

Существует 4 основных цвета глаз — карий, голубой, серый и зеленый. Но каждый из них имеет несколько оттенков — от темного до светлого. Чаще всего на Земле рождаются люди с карим цветом радужной оболочки, а ученые считают, что десятки тысяч лет назад большинство жителей планеты были кареглазыми. Вследствие определенных мутационных процессов количество вещества меланина, отвечающего за цвет радужной оболочки, стало меняться. Так начали появляться люди со светлыми оттенками радужной оболочки — синими, голубыми, серыми, зелеными.

По статистике, самым редким цветом глаз на Земле в настоящее время считается зеленый. В мире всего 2% населения могут похвастаться таким оттенком радужной оболочки. При этом в чистом виде зеленый пигмент встречается редко. Обычно этот оттенок является результатом смешения карего или голубого пигментов.

Интересные факты:

  • Чаще всего зеленый цвет глаз встречается у женщин. Возможно, этот факт, наряду с редкостью, стал предпосылкой для того, чтобы считать ведьмами всех зеленоглазых женщин. В средние века инквизиция уничтожила целую популяцию красавиц с дьявольским изумрудным взглядом.
  • Больше всего людей с зеленым цветом радужной оболочки, около 80%, живет в Исландии, Ирландии, Шотландии, Голландии и в других странах Северной и Центральной Европы.
  • Обладатели изумрудного взгляда отличаются добродушным, но волевым характером, преданностью близким. Они ценят стабильность и верность в отношениях, но не прощают предательства и измены.
Обладатели самого редкого цвета глаз в миреОбладатели самого редкого цвета глаз в мире
Обладатели самого редкого цвета глаз в мире. Фото: Изображение Midjourney

Обладатели самого редкого цвета глаз в мире

Женщины с зеленым цветом глаз по праву считаются самыми красивыми в мире. В список красоток с изумрудным взглядом входят признанные голливудские звезды — Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Милла Йовович, Эмма Стоун.

Среди известных зеленоглазых красавчиков — Том Круз и Ченнинг Татум.

#Красота#Все материалы авторов#Цвет глаз#Редкий цвет глаз#Карий глаз#Женщины с зелеными глазами
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