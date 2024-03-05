Какой самый редкий цвет глаз в мире и интересные факты об их обладателях

Posted 5 марта, 18:17
Published 5 марта, 18:17
Modified 9 сентября, 19:40
Updated 9 сентября, 19:40
Существует 4 основных цвета глаз — карий, голубой, серый и зеленый. Но каждый из них имеет несколько оттенков — от темного до светлого. Чаще всего на Земле рождаются люди с карим цветом радужной оболочки, а ученые считают, что десятки тысяч лет назад большинство жителей планеты были кареглазыми. Вследствие определенных мутационных процессов количество вещества меланина, отвечающего за цвет радужной оболочки, стало меняться. Так начали появляться люди со светлыми оттенками радужной оболочки — синими, голубыми, серыми, зелеными.
По статистике, самым редким цветом глаз на Земле в настоящее время считается зеленый. В мире всего 2% населения могут похвастаться таким оттенком радужной оболочки. При этом в чистом виде зеленый пигмент встречается редко. Обычно этот оттенок является результатом смешения карего или голубого пигментов.
Интересные факты:
Женщины с зеленым цветом глаз по праву считаются самыми красивыми в мире. В список красоток с изумрудным взглядом входят признанные голливудские звезды — Анджелина Джоли, Скарлетт Йоханссон, Шарлиз Терон, Милла Йовович, Эмма Стоун.
Среди известных зеленоглазых красавчиков — Том Круз и Ченнинг Татум.
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