Какой фрукт эффективно помогает в снижении артериального давления

Речь идет об экспериментах, в рамках которых совершеннолетние граждане употребляли гранаты в различных формах. В итоге было выявлено, что употребление таких фруктов снижало систолическое артериальное давление в среднем на 7,87 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление на 3,23 мм рт. ст., о чем группа ученых рассказала в опубликованном материале.