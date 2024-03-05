Какой фрукт эффективно помогает в снижении артериального давления

Posted 5 марта, 20:00
Published 5 марта, 20:00
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
Как сообщает heilpraxisnet.de, в рамках метаанализа канадско-иранская группа ученых сопоставила данные проведенных ранее исследований о связи между употреблением гранатов и снижением систолического и диастолического артериального давления. О влиянии этого фрукта на гипертонию подробно рассказывается в специализированном журнале Phytotherapy Research.
Ранее исследования, в которых было выявлено влияние гранатов и гранатового сока на снижение артериального давления, уже проводились. Сейчас же специалисты, опираясь на систематическую оценку рандомизированных клинических исследований, публиковавшихся до начала текущего года, проанализировали влияние употребления гранатов на показатели артериального давления.
Речь идет об экспериментах, в рамках которых совершеннолетние граждане употребляли гранаты в различных формах. В итоге было выявлено, что употребление таких фруктов снижало систолическое артериальное давление в среднем на 7,87 мм рт. ст. и диастолическое артериальное давление на 3,23 мм рт. ст., о чем группа ученых рассказала в опубликованном материале.
Стоит отметить, что снижению артериального давления были намного больше подвержены испытуемые с исходным систолическим давлением выше 130 мм рт. ст. относительно той группы участников эксперимента, у которых исходное значение было менее 130 мм рт. ст.
Подводя итоги проведенных испытаний, можно сделать вывод, что употребление гранатов помогает снижать артериальное давление. Однако ученые предлагают продолжить подобные исследования, чтобы максимально объективно продемонстрировать пользу данного фрукта для здоровья и определить лежащие в основе такого эффекта механизмы.
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