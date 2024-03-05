Какими банковскими картами можно пользоваться в Крыму в 2024 году

Posted 5 марта, 19:28
Published 5 марта, 19:28
Modified 9 сентября, 19:41
Updated 9 сентября, 19:41
Практически все самые крупные российские банки в Крыму не представлены. Здесь нет отделений ВТБ, Газпромбанка, банка «Тинькофф», Альфа-Банка. Только в 2023 году на полуострове появились отделения Сбербанка и ПСБ. Но учтите, что сеть банкоматов у них еще не развита и отделения есть не во всех населенных пунктах полуострова.
Крымская банковская система представлена пятью банками: Генбанк, РНКБ, банк «Россия», ЧБРР, КБ «ИС Банк». Можно на время путешествия открыть карточный счет в одном из них, но только делать это придется на материке. Крымские отделения могут потребовать для открытия пластика местную прописку.
Терминалы есть во всех крупных торговых сетях Крыма. Но если вы захотите сделать покупки на рынке, расплатиться в небольшой кафешке или на пляже, то можете столкнуться с проблемами. Местный бизнес предпочитает наличные. В крайнем случае могут предложить перевод на свой банковский счет, но учтите, что качество интернета во многих районах полуострова оставляет желать лучшего и перевод сделать не получится.
Лучше всего сеть банкоматов на территории полуострова развита в РНКБ. При этом банк не берет комиссию за снятие денег с пластика других российских банков. Однако комиссию может взимать сам банк-эмитент — это лучше узнать в вашем банке.
Можно обналичить деньги в банкоматах Сбера — их с каждым днем становится всё больше на полуострове. Узнать актуальную информацию на 2024 год о банкоматах Сбера в том или ином населенном пункте полуострова можно на сайте банка.
Опытные туристы советуют перед поездкой на полуостров заказать карту, в которой нет тарификации за комиссию, например дебетовую «Тинькофф» или Opencard банка «Открытие».
На полуострове можно расплачиваться и обналичивать деньги с любой карты системы «МИР». Также работают платежные системы Visa и MasterCard, но только если пластик выпущен российскими финансовыми организациями. Пластик системы Maestro в Крыму не обслуживаются.
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