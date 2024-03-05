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Posted 5 марта, 19:28

Published 5 марта, 19:28

Modified 9 сентября, 19:41

Updated 9 сентября, 19:41

Какие банковские карты работают в Крыму в 2024 году

Какими банковскими картами можно пользоваться в Крыму в 2024 году

5 марта 2024, 19:28
Фото: 1MI
Какие банковские карты работают в Крыму в 2024 году
Карту какого банка можно взять с собой в Крым в 2024 году? Как работают российские карты на полуострове и где можно снять наличные?

Какие банки работают в Крыму

Практически все самые крупные российские банки в Крыму не представлены. Здесь нет отделений ВТБ, Газпромбанка, банка «Тинькофф», Альфа-Банка. Только в 2023 году на полуострове появились отделения Сбербанка и ПСБ. Но учтите, что сеть банкоматов у них еще не развита и отделения есть не во всех населенных пунктах полуострова.

Крымская банковская система представлена пятью банками: Генбанк, РНКБ, банк «Россия», ЧБРР, КБ «ИС Банк». Можно на время путешествия открыть карточный счет в одном из них, но только делать это придется на материке. Крымские отделения могут потребовать для открытия пластика местную прописку.

Можно ли расплачиваться в Крыму банковской картой

Терминалы есть во всех крупных торговых сетях Крыма. Но если вы захотите сделать покупки на рынке, расплатиться в небольшой кафешке или на пляже, то можете столкнуться с проблемами. Местный бизнес предпочитает наличные. В крайнем случае могут предложить перевод на свой банковский счет, но учтите, что качество интернета во многих районах полуострова оставляет желать лучшего и перевод сделать не получится.

Где снять деньги с банковской карты в Крыму

Лучше всего сеть банкоматов на территории полуострова развита в РНКБ. При этом банк не берет комиссию за снятие денег с пластика других российских банков. Однако комиссию может взимать сам банк-эмитент — это лучше узнать в вашем банке.

Можно обналичить деньги в банкоматах Сбера — их с каждым днем становится всё больше на полуострове. Узнать актуальную информацию на 2024 год о банкоматах Сбера в том или ином населенном пункте полуострова можно на сайте банка.

Опытные туристы советуют перед поездкой на полуостров заказать карту, в которой нет тарификации за комиссию, например дебетовую «Тинькофф» или Opencard банка «Открытие».

Какие карты работают на территории Крыма в 2024 году

На полуострове можно расплачиваться и обналичивать деньги с любой карты системы «МИР». Также работают платежные системы Visa и MasterCard, но только если пластик выпущен российскими финансовыми организациями. Пластик системы Maestro в Крыму не обслуживаются.

#Путешествия#Крым#Все материалы авторов#Банковские карты#ПСБ#Сбербанк#Российские банки#Крымская банковская система
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