Какими банковскими картами можно пользоваться в Крыму в 2024 году

Практически все самые крупные российские банки в Крыму не представлены. Здесь нет отделений ВТБ, Газпромбанка, банка «Тинькофф», Альфа-Банка. Только в 2023 году на полуострове появились отделения Сбербанка и ПСБ. Но учтите, что сеть банкоматов у них еще не развита и отделения есть не во всех населенных пунктах полуострова.