Гузеева сравнила себя с одиозным продюсером Вайнштейном

Posted 5 марта, 05:31
Published 5 марта, 05:31
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
Противостояние двух звезд экрана — Гузеевой и Харламова — началось по инициативе последнего. В своих соцсетях Гарик постоянно размещал видеоролики с участием Гузеевой, в которых использовал нарезки из телешоу «Давай поженимся». Юморист с завидным постоянством отпускал шутки в адрес передачи, а как-то раз вообще заявил, что его девичья фамилия — Гузеев, и отметил, что много лет работал в составе команды шоу по поиску женихов и невест.
После этих событий артисты встретились на съемочной площадке кинопроекта «Теща», где им пришлось работать в одной команде. В процессе совместной работы конфликт между Гузеевой и Харламовым сошел на нет. Давая интервью журналистам, телеведущая отмечала положительные душевные качества юмориста, называя его «чистым человеком, внутри которого есть свет», а также заявляла об их близости по духу.
На днях Лариса Гузеева разместила на своей страничке в соцсети поздравление с днем рождения, адресованное юмористу. К тексту она прикрепила фото артиста в одних трусах, при этом назвала Харламова «чудесным» и пожелала ему любви и вдохновения. Также Гузеева принесла юмористу извинения за то, что воспользовалась его полуобнаженным фото. Она в шутку подписала свое поздравление «Лариса Вайнштейн», сравнив себя с отбывающим 23-летний тюремный срок экс-продюсером-насильником Харви Вайнштейном.
На мероприятии, приуроченном к премьере фильма «Теща», Харламов отметил, что для установления добрых отношений с мамой избранницы нужно очень любить жену. Шоумен признался, что его отношения со всеми матерями его жен всегда были прекрасными.
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