Гузеева сравнила себя с одиозным продюсером Вайнштейном

На днях Лариса Гузеева разместила на своей страничке в соцсети поздравление с днем рождения, адресованное юмористу. К тексту она прикрепила фото артиста в одних трусах, при этом назвала Харламова «чудесным» и пожелала ему любви и вдохновения. Также Гузеева принесла юмористу извинения за то, что воспользовалась его полуобнаженным фото. Она в шутку подписала свое поздравление «Лариса Вайнштейн», сравнив себя с отбывающим 23-летний тюремный срок экс-продюсером-насильником Харви Вайнштейном.