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Posted 5 марта, 07:35

Published 5 марта, 07:35

Modified 9 сентября, 19:35

Updated 9 сентября, 19:35

Куриный фарш — доступный, бюджетный и низкокалорийный продукт

Готовим диетические блюда: топ-3 блюд из куриного фарша

5 марта 2024, 07:35
Фото: Изображение Midjourney
Куриный фарш — доступный, бюджетный и низкокалорийный продукт
Куриный фарш — доступный, бюджетный и низкокалорийный продукт, из которого можно приготовить массу вкуснейших блюд. Предлагаем три простых рецепта, освоив которые вы будете радовать домашних полезными лакомствами.

Диетические тефтели

Тефтели — блюдо, любимое в каждой семье. Чтобы сделать его диетическим, достаточно заменить свино-говяжий фарш на куриный и не добавлять зажарку.

Нам понадобится:

  • куриный фарш — 500 г;
  • капуста — 200 г;
  • рис — 70 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.
  • чеснок — 1 зубчик;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу

для соуса:

  • томатный сок — 250 мл;
  • йогурт — 3–4 ст. л.;
  • томатная паста — 1–2 ст. л.

Приготовление

Капусту, лук, морковь — мелко измельчить. Добавить овощи в куриный фарш, разбить яйцо, хорошенько вымесить массу и поставить миску в сторону.

Тем временем займемся соусом. Томатный сок, пасту, йогурт (лучше использовать обезжиренный) хорошенько перемешать в сотейнике или кастрюле с толстым дном.

Выложить в томатную смесь сформированные тефтели. Залить горячей водой так, чтобы она покрыла мясные шарики.

Поставить сотейник на умеренный огонь, довести до кипения, уменьшить нагрев и готовить на медленном огне 20–30 минут.

Перец, фаршированный курицей и булгуром

Придерживаться диетического питания можно и в праздники. Из куриного фарша получаются очень вкусные и красивые блюда.

Нам понадобится:

  • куриный фарш — 300 г;
  • перец — 6 шт.;
  • булгур — 150 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт:
  • сельдерей — 1 черешок;
  • соль, специи по вкусу;
  • сыр — 100 г.

Приготовление

Для начала нужно отварить булгур, залив его водой в пропорции 1:3. Вымыть и подготовить перцы, разрезав на половинки и удалив семена.

Лук, морковь и сельдерей порезать мелким кубиком, пассеровать на сковороде с добавлением масла.

Смешать готовые овощи и вареный булгур. Добавляем фарш (можно мелко порезать филе куриной грудки), специи. Начинить полученной смесью перцы, посыпать тертым сыром.

Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

ПП-котлеты из куриного фаршаПП-котлеты из куриного фарша
ПП-котлеты из куриного фарша. Фото: Изображение Midjourney

ПП-котлеты из куриного фарша

В этом блюде минимальное количество калорий, при этом оно вкусное и сытное.

Нам понадобится:

  • куриный фарш — 500 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • манная крупа — 2 ст. л.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соль, специи по вкусу

Приготовление

К фаршу добавить перемолотый лук, манную крупу, соль, специи и яйцо.

Хорошенько перемешать и оставить на 10–15 минут, чтобы манка набухла.

Дно сковороды застелить пергаментом и выложить на бумагу сформированные котлеты.

Жарить на медленном огне под крышкой примерно по 5 минут с каждой стороны.

#Здоровье#Еда#Все материалы авторов
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