Готовим диетические блюда: топ-3 блюд из куриного фарша

Диетические тефтели Перец, фаршированный курицей и булгуром ПП-котлеты из куриного фарша

Куриный фарш — доступный, бюджетный и низкокалорийный продукт, из которого можно приготовить массу вкуснейших блюд. Предлагаем три простых рецепта, освоив которые вы будете радовать домашних полезными лакомствами.