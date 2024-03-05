Готовим диетические блюда: топ-3 блюд из куриного фарша

Posted 5 марта, 07:35
Published 5 марта, 07:35
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
Тефтели — блюдо, любимое в каждой семье. Чтобы сделать его диетическим, достаточно заменить свино-говяжий фарш на куриный и не добавлять зажарку.
Нам понадобится:
для соуса:
Приготовление
Капусту, лук, морковь — мелко измельчить. Добавить овощи в куриный фарш, разбить яйцо, хорошенько вымесить массу и поставить миску в сторону.
Тем временем займемся соусом. Томатный сок, пасту, йогурт (лучше использовать обезжиренный) хорошенько перемешать в сотейнике или кастрюле с толстым дном.
Выложить в томатную смесь сформированные тефтели. Залить горячей водой так, чтобы она покрыла мясные шарики.
Поставить сотейник на умеренный огонь, довести до кипения, уменьшить нагрев и готовить на медленном огне 20–30 минут.
Придерживаться диетического питания можно и в праздники. Из куриного фарша получаются очень вкусные и красивые блюда.
Нам понадобится:
Приготовление
Для начала нужно отварить булгур, залив его водой в пропорции 1:3. Вымыть и подготовить перцы, разрезав на половинки и удалив семена.
Лук, морковь и сельдерей порезать мелким кубиком, пассеровать на сковороде с добавлением масла.
Смешать готовые овощи и вареный булгур. Добавляем фарш (можно мелко порезать филе куриной грудки), специи. Начинить полученной смесью перцы, посыпать тертым сыром.
Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
В этом блюде минимальное количество калорий, при этом оно вкусное и сытное.
Нам понадобится:
Приготовление
К фаршу добавить перемолотый лук, манную крупу, соль, специи и яйцо.
Хорошенько перемешать и оставить на 10–15 минут, чтобы манка набухла.
Дно сковороды застелить пергаментом и выложить на бумагу сформированные котлеты.
Жарить на медленном огне под крышкой примерно по 5 минут с каждой стороны.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14