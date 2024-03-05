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Posted 5 марта, 16:35

Published 5 марта, 16:35

Modified 9 сентября, 19:39

Updated 9 сентября, 19:39

Проблемы в отношениях

Десять малозаметных признаков отдаления партнёра

5 марта 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney
Проблемы в отношениях
Проблемы в отношениях обнаруживаются не сразу. Очень важно научиться выявлять тревожные сигналы на ранних стадиях, когда ещё можно обернуть всё вспять. Ниже приведены 10 признаков того, что отношения начинают охлаждаться.

Снижение уровня и качества общения

Существенное снижение частоты общения может указывать на то, что ваш партнер эмоционально отстраняется. Также, он может избегать душевных разговоров вообще стать менее отзывчивым и более отстранённым. Тревожным сигналом могут быть слишком короткие или расплывчатые ответы или только эмодзи, вместо слов.

Отсутствие инициативы

Недостаток инициативы в совместном планировании важных мероприятий или семейного бюджета также является нехорошим знаком. Если партнёр перекладывает на вас ответственность и проявляет безразличие к важным вопросам, скорее всего он теряет заинтересованность в отношениях.

Эмоциональная дистанция

Партнёр неохотно делится с вами личной информацией, более того, может что-то скрывать. Прекращаются вечерние задушевные беседы и обсуждения просмотренных фильмов. Некоторые люди говорят о том, что из партнёров приходится буквально вытаскивать слова, хотя раньше они охотно делились мыслями и переживаниями.

Изменения в физической близости

Снижение сексуального влечения проявляется в уменьшении количества объятий и прикосновений. Также снижается количество и интенсивность предварительных ласк. Частота секса тоже стремится вниз, а сам секс становится рутинным. Также партнёр начинает избегать секса, например, ложиться позже, ссылаясь на работу или желание досмотреть передачу.

Усиление конфликтностиУсиление конфликтности
Усиление конфликтности. Фото: Изображение Midjourney

Усиление конфликтности

Скрытая неудовлетворённость отношениями может проявляться в повышенной конфликтности партнёра. Повышается количество споров, то, что раньше пропускалось, теперь вызывает шквал критики. Партнёр отпускает язвительные замечания. Попытки обсудить проблемы вызывают новую волну агрессии.

Скрытность

Нежелание сообщить о своём местонахождении или о времени возвращения домой также сигнализирует об усталости от отношений. Партнёр считает, что ему тесно и необходимо личное пространство. Также это проявляется в раздражении, по поводу использования личных вещей, например, письменного стола или любимой чащи.

Потеря интереса к общим целям

Ваш партнер может демонстрировать отсутствие энтузиазма или приверженности к общим целям, мечтам или планам на будущее. Это касается и обсуждения общих планов. Уклончивые или односложные ответы и нежелание говорить, например, о долгосрочных планах — это тревожный момент, говорящий о безразличии к этому направлению.

Поиск эмоциональной поддержки вне отношений

Если партнёр всё больше ищет внимания друзей или коллег, значит ему уже недостаточно того, что он получает от вас. Наиболее опасная ситуация — когда вы начинаете узнавать о важных для партнёра вещах от его друзей

Смена приоритетов

Если отношения уходят на второй план, а вместо них в приоритете оказывается карьера или социальная жизнь, причём без участия партнёра, значит что-то не в порядке. Профессиональные амбиции очень важны, но если они становятся важнее отношений — это плохой признак.

Пассивная агрессия

Демонстративное поведение, сарказм, оттягивание времени выполнения просьб говорит о том, что партнёр испытывает раздражение. Также примером пассивно-агрессивного поведения может быть преувеличенная отзывчивость Наконец, партнёр может просто игнорировать просьбы, ссылаясь на занятость или забывчивость.

Необходимо помнить, что отношения — это не забег по разным дорожкам. Поэтому говорить о том, что в охлаждении виновен только один из партнёров — неправильно. Также неправильно, как пытаться оздоровить отношение в одиночку.

Если вы оба хотите отношений, вам обоим нужно ставить их на первое место (по крайней мере, время от времени). Трудности можно преодолеть, если оба партнёра готовы приложить к этому усилия.

#Общество#Отношения#Конфликты#Все материалы авторов#Партнер#Общение#Эмоциональная дистанция#Пассивная агрессия
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