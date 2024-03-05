Боб: стрижка, у которой есть все — объем, форма, удобная длина

История прически восходит к началу XX века, когда женщины стали открыто примыкать к движению эмансипации: начали стричь длинные волосы, носить брюки и пиджаки. Самой первой короткой стрижкой и стал боб, который полюбился сначала парижским модницам, а потом и всему миру. Парадокс: по прошествии столетия прическа не только не устарела, но и укрепила свои позиции. Сегодня стрижку боб или боб-каре носят миллионы женщин и не собираются ей изменять.