Боб: стрижка, у которой есть все — объем, форма, удобная длина

Posted 5 марта, 08:42
Published 5 марта, 08:42
Modified 9 сентября, 19:35
Updated 9 сентября, 19:35
История прически восходит к началу XX века, когда женщины стали открыто примыкать к движению эмансипации: начали стричь длинные волосы, носить брюки и пиджаки. Самой первой короткой стрижкой и стал боб, который полюбился сначала парижским модницам, а потом и всему миру. Парадокс: по прошествии столетия прическа не только не устарела, но и укрепила свои позиции. Сегодня стрижку боб или боб-каре носят миллионы женщин и не собираются ей изменять.
Такая прическа подойдет любительницам дерзких образов. Стрижка предполагает такую длину, чтобы волосы закрывали мочки ушей. Объем на затылке достигается за счет техники многослойности. Челку можно оставить длинной и уложить набок, а можно и укоротить.
Идеальной для боба стилисты считают именно среднюю длину волос. Она дает больше возможностей поиграть с формой прически. Наиболее популярной является вариант стрижки, когда у лица остаются удлиненные пряди (при желании их можно подкрутить, сделав легкие локоны), а затылок приподнимается за счет многослойности. В этом случае объем обеспечен даже тонким волосам.
Боб на длинных волосах чем-то напоминает стрижку каскад. Волосы так же от макушки спускаются к плечам мягкими волнами разной длины. При этом фирменная фишка боба — объемный затылок — обязательно присутствует. Стоит отметить, что такая прическа требует тщательной укладки.
Боб отлично смотрится с удлиненной челкой. Этот элемент придает образу легкость и романтичность. Для облегчения укладки челку можно профилировать, придав ей воздушность и слегка небрежную текстуру.
Любимая прическа молодых активных девушек, которые ценят оригинальность в образе. Стрижка, при которой пряди с одной стороны чуть длиннее за счет активной челки, больше подходит для густых и плотных волос.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14