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Posted 5 марта, 08:42

Published 5 марта, 08:42

Modified 9 сентября, 19:35

Updated 9 сентября, 19:35

Большинство стилистов сходятся во мнении: боб — самая универсальная женская прическа

Боб: стрижка, у которой есть все — объем, форма, удобная длина

5 марта 2024, 08:42
Фото: 1MI
Большинство стилистов сходятся во мнении: боб — самая универсальная женская прическа
Большинство стилистов сходятся во мнении: боб — самая универсальная женская прическа. Ее могут носить как любительницы коротких стрижек, так и удлиненных прядей. Она хорошо смотрится с челкой и без нее, на гладких и вьющихся волосах.

История прически восходит к началу XX века, когда женщины стали открыто примыкать к движению эмансипации: начали стричь длинные волосы, носить брюки и пиджаки. Самой первой короткой стрижкой и стал боб, который полюбился сначала парижским модницам, а потом и всему миру. Парадокс: по прошествии столетия прическа не только не устарела, но и укрепила свои позиции. Сегодня стрижку боб или боб-каре носят миллионы женщин и не собираются ей изменять.

На короткие волосы

Такая прическа подойдет любительницам дерзких образов. Стрижка предполагает такую длину, чтобы волосы закрывали мочки ушей. Объем на затылке достигается за счет техники многослойности. Челку можно оставить длинной и уложить набок, а можно и укоротить.

На волосы средней длины

Идеальной для боба стилисты считают именно среднюю длину волос. Она дает больше возможностей поиграть с формой прически. Наиболее популярной является вариант стрижки, когда у лица остаются удлиненные пряди (при желании их можно подкрутить, сделав легкие локоны), а затылок приподнимается за счет многослойности. В этом случае объем обеспечен даже тонким волосам.

Боб на длинных волосах чем-то напоминает стрижку каскадБоб на длинных волосах чем-то напоминает стрижку каскад
Боб на длинных волосах чем-то напоминает стрижку каскад. Фото: 1MI

На длинные пряди

Боб на длинных волосах чем-то напоминает стрижку каскад. Волосы так же от макушки спускаются к плечам мягкими волнами разной длины. При этом фирменная фишка боба — объемный затылок — обязательно присутствует. Стоит отметить, что такая прическа требует тщательной укладки.

С челкой

Боб отлично смотрится с удлиненной челкой. Этот элемент придает образу легкость и романтичность. Для облегчения укладки челку можно профилировать, придав ей воздушность и слегка небрежную текстуру.

Асимметричный

Любимая прическа молодых активных девушек, которые ценят оригинальность в образе. Стрижка, при которой пряди с одной стороны чуть длиннее за счет активной челки, больше подходит для густых и плотных волос.

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