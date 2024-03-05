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Posted 5 марта, 19:17

Published 5 марта, 19:17

Modified 9 сентября, 19:41

Updated 9 сентября, 19:41

5 красивых мест, которые стоит посетить любителям вампиров

5 самых красивых мест мира из знаменитых вампирских кинокартин, где стоит побывать

5 марта 2024, 19:17
5 красивых мест, которые стоит посетить любителям вампиров
Самые загадочные и красивые места в мире, где снимались культовые кинокартины о вампирах. Топ-5 мест, где стоит побывать поклоннику вампиров.

Город Форкс

Основные действия знаменитой вампирской «сумеречной» саги разворачиваются в северо-западной части США. Это действительно красивые и очень мрачные места: туманные леса выглядят настолько зловеще, что кажется — из-за деревьев вот-вот появится вампир. Поклонники эпопеи Стефани Майер с удовольствием разгуливают по местам, описанным в книге. Но любителям киноленты «Сумерки» здесь делать нечего — локации для съемки фильма находятся в других городах: например, в Портленде в штате Орегон.

Трансильвания

Легендарное место, считающееся родовым гнездом румынских вампиров. Здесь, в предместьях деревушки Бран, расположен знаменитый замок Бран, где проходили съемки культового фильма о Дракуле Фрэнсиса Форда Копполы. По легенде, в этом красивом замке останавливался румынский князь Влад Цепеш — прототип героя книги Брэма Стокера.

В Трансильвании есть и другие красивые и загадочные локации, связанные с вампирами. Это древние монастыри Снагов и Комана, которые оспаривают друг у друга звание места упокоения Дракулы.

Белфаст

Северная Ирландия — отличное место для съемок вампирского фильма. Величественные пейзажи, красивые горы, зеленые ландшафты и, наконец, старинный замок Белфаст, возвышающийся на высоте 122 м над уровнем моря. Здесь снимал свой вариант фильма о Дракуле Гари Шор.

Чехия

Здесь расположен один из самых красивых и старинных европейских замков — родовое гнездо аристократов Перштейнов. Эта средневековая крепость, находящаяся неподалеку от города Брно, действительно наводит ужас — массивные стены с огромными дверьми, открывающимися со скрипом, настоящая камера пыток. В советское время здесь снимали сказки, а после замок Перштейнов использовали для съемок «Ван Хельсинга» и «Носферату — призрак ночи».

Ковингтон

Главное съемочное место культовых «Дневников вампира». Показанный в сериале красивый городок Мистик Фоллс — выдуманный, на самом деле так выглядит Ковингтон. Доподлинно неизвестно, чем привлекает режиссеров данная локация, но, помимо вампирской саги, здесь проходили съемки знаменитых фильмов ужасов, таких как «Пятница, 13-е», «Хэллоуин», «Титаны».

#Кино#Все материалы авторов#Трансильвания#Форкс#Белфаст#Чехия#Ковингтон
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