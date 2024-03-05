5 самых красивых мест мира из знаменитых вампирских кинокартин, где стоит побывать

Основные действия знаменитой вампирской «сумеречной» саги разворачиваются в северо-западной части США. Это действительно красивые и очень мрачные места: туманные леса выглядят настолько зловеще, что кажется — из-за деревьев вот-вот появится вампир. Поклонники эпопеи Стефани Майер с удовольствием разгуливают по местам, описанным в книге. Но любителям киноленты «Сумерки» здесь делать нечего — локации для съемки фильма находятся в других городах: например, в Портленде в штате Орегон.