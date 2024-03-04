«Новая Фабрика звезд»: кто, где, когда

Posted 4 марта, 18:45
Published 4 марта, 18:45
Modified 9 сентября, 19:34
Updated 9 сентября, 19:34
Музыкальный телепроект «Новая Фабрика звезд» стартовал на канале ТНТ 3 марта в 17:00. Программа в формате реалити-шоу будет транслироваться ежедневно. Зрители станут свидетелями не только вокальных упражнений участников, но и их частной жизни в доме.
По словам директора ТНТ Тины Канделаки, выход «Новой Фабрики звезд» стал логичным продолжением развития канала в музыкальном направлении. Благодаря проекту на отечественной сцене появятся новые молодежные кумиры, пишет NEWS.RU.
Не роль ведущих шоу организаторы пригласили актрису Анну Хилькевич, а также Тимура Родригеза и Регину Тодоренко. Наставниками проекта станут два музыканта — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.
По словам Шнурова, он не намерен демонстрировать авторитарный характер в общении с участниками и планирует руководствоваться в работе врачебным принципом «не навреди».
Хилькевич заявила, что будет поддерживать конкурсантов и готова стать для них «старшей сестрой».
В «Новой Фабрике звезд» в качестве участников мы увидим сына Тины Канделаки Леонтия, а также наследника Михаила Круга — Александра.
Известно, что юный Канделаки — автор музыкальных треков, уже выступающий в составе рок-группы. Кроме того, недавно он дебютировал в отечественной адаптации турецкого телесериала «Постучись в мою дверь».
Саша Круг выступает с мамой Ириной и иногда участвует в телешоу. Молодой человек признается, что с помощью проекта он стремится доказать свою состоятельность, поскольку осознает, что его постоянно будут сравнивать со знаменитыми родителями.
Участникам «Новой Фабрики звезд» станут 17 ребят, в числе которых также Дарья Кочнева, Мария Гордеева и Никита Уфимцев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14