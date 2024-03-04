«Новая Фабрика звезд»: кто, где, когда

Когда будет транслироваться «Новая Фабрика звезд»? Анна Хилькевич и два Сергея: кто будет помогать конкурсантам Не «ребята с улицы»: кто участвует в шоу

Возрожденный в этом году проект «Фабрика звезд», некогда популярный среди россиян, станет стартовой площадкой для новых молодых эстрадных исполнителей. О том, кто войдет в число конкурсантов и какие цели преследуют ребята, участвуя в проекте, — в нашем материале.