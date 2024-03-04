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Posted 4 марта, 18:45

Published 4 марта, 18:45

Modified 9 сентября, 19:34

Updated 9 сентября, 19:34

Проект уже стартовал на канале ТНТ

«Новая Фабрика звезд»: кто, где, когда

4 марта 2024, 18:45
Фото: 1MI
Проект уже стартовал на канале ТНТ
Возрожденный в этом году проект «Фабрика звезд», некогда популярный среди россиян, станет стартовой площадкой для новых молодых эстрадных исполнителей. О том, кто войдет в число конкурсантов и какие цели преследуют ребята, участвуя в проекте, — в нашем материале.

Когда будет транслироваться «Новая Фабрика звезд»?

Музыкальный телепроект «Новая Фабрика звезд» стартовал на канале ТНТ 3 марта в 17:00. Программа в формате реалити-шоу будет транслироваться ежедневно. Зрители станут свидетелями не только вокальных упражнений участников, но и их частной жизни в доме.

По словам директора ТНТ Тины Канделаки, выход «Новой Фабрики звезд» стал логичным продолжением развития канала в музыкальном направлении. Благодаря проекту на отечественной сцене появятся новые молодежные кумиры, пишет NEWS.RU.

Анна Хилькевич и два Сергея: кто будет помогать конкурсантам

Не роль ведущих шоу организаторы пригласили актрису Анну Хилькевич, а также Тимура Родригеза и Регину Тодоренко. Наставниками проекта станут два музыканта — Сергей Жуков и Сергей Шнуров.

По словам Шнурова, он не намерен демонстрировать авторитарный характер в общении с участниками и планирует руководствоваться в работе врачебным принципом «не навреди».

Хилькевич заявила, что будет поддерживать конкурсантов и готова стать для них «старшей сестрой».

Участникам «Новой Фабрики звезд» станут 17 ребятУчастникам «Новой Фабрики звезд» станут 17 ребят
Участникам «Новой Фабрики звезд» станут 17 ребят. Фото: 1MI

Не «ребята с улицы»: кто участвует в шоу

В «Новой Фабрике звезд» в качестве участников мы увидим сына Тины Канделаки Леонтия, а также наследника Михаила Круга — Александра.

Известно, что юный Канделаки — автор музыкальных треков, уже выступающий в составе рок-группы. Кроме того, недавно он дебютировал в отечественной адаптации турецкого телесериала «Постучись в мою дверь».

Саша Круг выступает с мамой Ириной и иногда участвует в телешоу. Молодой человек признается, что с помощью проекта он стремится доказать свою состоятельность, поскольку осознает, что его постоянно будут сравнивать со знаменитыми родителями.

Участникам «Новой Фабрики звезд» станут 17 ребят, в числе которых также Дарья Кочнева, Мария Гордеева и Никита Уфимцев.

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