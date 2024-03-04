Ивлеева может податься в депутаты

Музыкальный эксперт Рудченко убежден, что если уж Анастасия Ивлеева проявила интерес к политической повестке, то дело может дойти и до назначения ее на государственную должность, пишет NEWS.ru. Он вполне допускает, что бывшая ведущая «Орла и решки» станет парламентарием.