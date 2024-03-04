newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 19:01

Published 4 марта, 19:01

Modified 9 сентября, 19:34

Updated 9 сентября, 19:34

Ивлеева может податься в депутаты

4 марта 2024, 19:01
По словам продюсера и музыкального критика Павла Рудченко, переквалификация блогера Ивлеевой в политика уже не за горами.

С «голой» вечеринки — в депутатское кресло

Музыкальный эксперт Рудченко убежден, что если уж Анастасия Ивлеева проявила интерес к политической повестке, то дело может дойти и до назначения ее на государственную должность, пишет NEWS.ru. Он вполне допускает, что бывшая ведущая «Орла и решки» станет парламентарием.

Рудченко заявил, что Анастасия в данный момент переживает «перерождение». Ивлеева — увлекающаяся личность, и если она проявила интерес к политической жизни и развитию России, то она может нацелиться и на госслужбу — например, получит депутатский мандат.

Ивлеева — о президентском послании

Известно, что в этом году блогер впервые послушала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. После этого Анастасия приняла решение проголосовать за представленные инициативы, подчеркнув, что в последнее время старается разобраться «во многих вопросах», которыми не интересовалась ранее.

О чем говорил президент

Президентское послание Федеральному собранию побило все рекорды по продолжительности — оно транслировалось в течение 2 часов 6 минут. Российский лидер озвучил несколько важных тезисов, рассказав о старте таких национальных проектов, как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».

#Политика#Общество#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика