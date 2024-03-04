Ивлеева может податься в депутаты

Posted 4 марта, 19:01
Published 4 марта, 19:01
Modified 9 сентября, 19:34
Updated 9 сентября, 19:34
Музыкальный эксперт Рудченко убежден, что если уж Анастасия Ивлеева проявила интерес к политической повестке, то дело может дойти и до назначения ее на государственную должность, пишет NEWS.ru. Он вполне допускает, что бывшая ведущая «Орла и решки» станет парламентарием.
Рудченко заявил, что Анастасия в данный момент переживает «перерождение». Ивлеева — увлекающаяся личность, и если она проявила интерес к политической жизни и развитию России, то она может нацелиться и на госслужбу — например, получит депутатский мандат.
Известно, что в этом году блогер впервые послушала послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. После этого Анастасия приняла решение проголосовать за представленные инициативы, подчеркнув, что в последнее время старается разобраться «во многих вопросах», которыми не интересовалась ранее.
Президентское послание Федеральному собранию побило все рекорды по продолжительности — оно транслировалось в течение 2 часов 6 минут. Российский лидер озвучил несколько важных тезисов, рассказав о старте таких национальных проектов, как «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».
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