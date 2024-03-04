Джиган раскрыл секреты своего похудения

Posted 4 марта, 18:36
Published 4 марта, 18:36
Modified 9 сентября, 19:34
Updated 9 сентября, 19:34
В ходе мероприятия «Проводы зимы: Super x VK» рэпер отметил, что ему удалось избавиться от лишних килограммов исключительно благодаря постоянным занятиям спортом и сбалансированному питанию. Об этом музыкант рассказал сотрудникам издания NEWS.ru, с гордостью признавшись, что на этот раз он обошелся без помощи врачей.
Джиган отрицает слухи о том, что в таком быстром сбросе веса виноват стресс. Он уверяет, что в периоды чрезмерного эмоционального напряжения, напротив, склонен набирать нежелательные килограммы.
«Был стресс, а сейчас пресс», — парировал Джиган в ответ настойчивым представителям СМИ.
Также, по признанию артиста, он полностью отказался от сладких газированных напитков. Музыкант акцентировал внимание на том, что в его меню установлено табу на лимонады, так как они содержат большое количество сахара.
По словам Джигана и его супруги Оксаны Самойловой, их старшая дочь Ариэла заявила о желании построить музыкальную карьеру. Девочка любит петь и посещает занятия по вокалу, а сам Джиган пообещал в ближайшие годы написать песню для наследницы.
Известно, что артист потерял множество своих подписчиков в соцсетях — мусульман и не только. Это произошло после заявления о том, что он поддерживает Израиль в палестинском конфликте. Многочисленные поклонники пожелали Джигану и его родным пережить «ужасы, которые испытывают палестинцы».
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович
Телефон: +7 (499) 110-58-85
Электронный адрес: [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14