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Posted 4 марта, 18:36

Published 4 марта, 18:36

Modified 9 сентября, 19:34

Updated 9 сентября, 19:34

Джиган раскрыл секреты своего похудения

4 марта 2024, 18:36
Известный исполнитель композиций в стиле рэп, выступающий под псевдонимом Джиган, рассказал, как он избавился от лишнего веса, а также о том, как ему удается всегда оставаться в хорошей форме.

Денис Устименко-Вейнштейн (Джиган) — о спорте и правильном питании

В ходе мероприятия «Проводы зимы: Super x VK» рэпер отметил, что ему удалось избавиться от лишних килограммов исключительно благодаря постоянным занятиям спортом и сбалансированному питанию. Об этом музыкант рассказал сотрудникам издания NEWS.ru, с гордостью признавшись, что на этот раз он обошелся без помощи врачей.

Никакого стресса не было

Джиган отрицает слухи о том, что в таком быстром сбросе веса виноват стресс. Он уверяет, что в периоды чрезмерного эмоционального напряжения, напротив, склонен набирать нежелательные килограммы.

«Был стресс, а сейчас пресс», — парировал Джиган в ответ настойчивым представителям СМИ.

Сладкой газировке — нет!

Также, по признанию артиста, он полностью отказался от сладких газированных напитков. Музыкант акцентировал внимание на том, что в его меню установлено табу на лимонады, так как они содержат большое количество сахара.

Песня для дочери

По словам Джигана и его супруги Оксаны Самойловой, их старшая дочь Ариэла заявила о желании построить музыкальную карьеру. Девочка любит петь и посещает занятия по вокалу, а сам Джиган пообещал в ближайшие годы написать песню для наследницы.

Палестинский скандал с участием рэпера

Известно, что артист потерял множество своих подписчиков в соцсетях — мусульман и не только. Это произошло после заявления о том, что он поддерживает Израиль в палестинском конфликте. Многочисленные поклонники пожелали Джигану и его родным пережить «ужасы, которые испытывают палестинцы».

#Знаменитости#Диета#Все материалы авторов#Звезды
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