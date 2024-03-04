Джиган раскрыл секреты своего похудения

Известно, что артист потерял множество своих подписчиков в соцсетях — мусульман и не только. Это произошло после заявления о том, что он поддерживает Израиль в палестинском конфликте. Многочисленные поклонники пожелали Джигану и его родным пережить «ужасы, которые испытывают палестинцы».