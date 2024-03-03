Ягоды и фрукты, которые не рекомендуется покупать весной

Вероятно, многие замечали, что купленная ранней весной клубника хорошо выглядит, но при этом не имеет свойственного этой ягоде вкуса и аромата. Но еще хуже — возможность того, что на ягодах и фруктах, которые появляются на прилавках магазинов не в сезон, могут присутствовать нитраты и консерванты, что совсем не полезно для здоровья.