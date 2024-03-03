Ягоды и фрукты, которые не рекомендуется покупать весной

Posted 3 марта, 15:58
Published 3 марта, 15:58
Modified 9 сентября, 19:31
Updated 9 сентября, 19:31
Вероятно, многие замечали, что купленная ранней весной клубника хорошо выглядит, но при этом не имеет свойственного этой ягоде вкуса и аромата. Но еще хуже — возможность того, что на ягодах и фруктах, которые появляются на прилавках магазинов не в сезон, могут присутствовать нитраты и консерванты, что совсем не полезно для здоровья.
Эксперты не рекомендуют зимой и весной приобретать такие несезонные ягоды, как клубнику, землянику, малину и др. Они выращиваются в теплицах с применением удобрений и других химикатов. Из фруктов же следует воздержаться от употребления не в сезон персиков, черешни и абрикосов, которые весной доставляют из теплых стран, и они, скорее всего, напичканы нитритами.
По мнению диетолога, гастроэнтеролога, клинического фармаколога, к. м. н. Рустама Садыкова, необходимо понимать, что большая часть продающихся весной в магазинах фруктов и ягод при росте не в сезон не смогли получить всех необходимых веществ естественным путем и без удобрений просто не выросли бы.
«Но самое опасное в таких продуктах — вещества, которые использовали производители для их быстрого созревания и товарного вида. И если перед вами на прилавке в феврале — марте ярко-красная клубника, то можно гарантировать ее потенциальную опасность для здоровья человека в виде отравления», — уточнил эксперт, добавив, что лучше употреблять сезонные фрукты местного производства.
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