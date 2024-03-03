Куда отправиться в путешествие ради духовных практик

Posted 3 марта, 17:00
Published 3 марта, 17:00
Modified 9 сентября, 19:28
Updated 9 сентября, 19:28
Места силы можно обнаружить практически в любом уголке мира. Выбирая направления для йога-туров, опирайтесь на свои ощущения — что бы вы хотели получить от поездки: просто отдых и наполнение энергией или новые духовные практики.
Мировая столица йоги, расположенная в Индии у подножия Гималаев. Сюда приезжают мастера духовных практик, одинокие паломники и люди, ищущие ответы на свои вопросы. Чаще всего дзен-туры организовывают в марте, когда здесь проходит Международный фестиваль йоги.
На протяжении многих столетий это местечко в Италии считается священным. Сейчас это популярное направление йога-туров по нескольким духовным направлениям. Здесь проводятся сеансы медитации, ритуальные асаны, паломнические прогулки к священным местам.
Поклонники духовных практик описывают Таиланд как одно из самых сильных по энергетике мест на Земле. Йога-туры организовывают на острова Самуи и Панган, в религиозные храмы и духовные пещеры. Говорят, что посещение святынь дарит полное духовное исцеление.
В России множество направлений, куда отправляются поклонники духовных практик, чтобы зарядиться энергией. Мы собрали топ-3 мест силы в России для дзен-туризма.
На первом месте среди российских дзен-туристов — Карелия. Это идеальное место для йога-туров к местам силы — на Онежское и Ладожское озера, в Кижи, Соловецкий монастырь, на Валаам. Здесь невероятно чистый воздух, потрясающие виды и сильная энергетика.
Алтайские горы славятся своими энергетическими полями, созданными самой природой. В йога-туре на Алтае можно не только спрятаться от мирской суеты, но и восстановить утраченные жизненные ресурсы.
Лучшее место для духовных практик — минимум сервиса и уединенные уголки дикой природы с отсутствием мобильной связи и интернета. Здесь можно помедитировать в полной тишине и уединении и полностью слиться с природой.
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