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Posted 3 марта, 17:00

Published 3 марта, 17:00

Modified 9 сентября, 19:28

Updated 9 сентября, 19:28

Топ-6 лучших направлений ретрит

Куда отправиться в путешествие ради духовных практик

3 марта 2024, 17:00
Фото: Изображение Midjourney
Топ-6 лучших направлений ретрит
Для тех, кто хочет зарядиться энергией, заняться йогой и медитацией, предлагаем топ-6 лучших направлений ретрита. Узнайте, куда можно отправиться в йога-тур в России и за рубежом.

Лучшие места для духовных практик в мире

Места силы можно обнаружить практически в любом уголке мира. Выбирая направления для йога-туров, опирайтесь на свои ощущения — что бы вы хотели получить от поездки: просто отдых и наполнение энергией или новые духовные практики.

Рикшеш

Мировая столица йоги, расположенная в Индии у подножия Гималаев. Сюда приезжают мастера духовных практик, одинокие паломники и люди, ищущие ответы на свои вопросы. Чаще всего дзен-туры организовывают в марте, когда здесь проходит Международный фестиваль йоги.

Ассизи

На протяжении многих столетий это местечко в Италии считается священным. Сейчас это популярное направление йога-туров по нескольким духовным направлениям. Здесь проводятся сеансы медитации, ритуальные асаны, паломнические прогулки к священным местам.

Таиланд

Поклонники духовных практик описывают Таиланд как одно из самых сильных по энергетике мест на Земле. Йога-туры организовывают на острова Самуи и Панган, в религиозные храмы и духовные пещеры. Говорят, что посещение святынь дарит полное духовное исцеление.

Йога-туры по России в 2024 году

В России множество направлений, куда отправляются поклонники духовных практик, чтобы зарядиться энергией. Мы собрали топ-3 мест силы в России для дзен-туризма.

Карелия

На первом месте среди российских дзен-туристов — Карелия. Это идеальное место для йога-туров к местам силы — на Онежское и Ладожское озера, в Кижи, Соловецкий монастырь, на Валаам. Здесь невероятно чистый воздух, потрясающие виды и сильная энергетика.

Алтай

Алтайские горы славятся своими энергетическими полями, созданными самой природой. В йога-туре на Алтае можно не только спрятаться от мирской суеты, но и восстановить утраченные жизненные ресурсы.

Адыгея

Лучшее место для духовных практик — минимум сервиса и уединенные уголки дикой природы с отсутствием мобильной связи и интернета. Здесь можно помедитировать в полной тишине и уединении и полностью слиться с природой.

#Общество#Туризм#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Йога
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