Кто может попасть в черные списки авиакомпаний и чем это грозит

Posted 3 марта, 19:00
Published 3 марта, 19:00
Modified 9 сентября, 19:28
Updated 9 сентября, 19:28
Реестр нарушителей авиакомпании составляют в целях усиления безопасности полетов. Такая практика существует во всех странах. Хулиганы и дебоширы, находясь на борту самолета, создают дискомфорт для других путешественников, вносят элементы паники, угрожают безопасности перелета.
У каждого перевозчика существуют свои критерии внесения в реестр. Но по большей части все они идентичны. Вот основные моменты, за которые можно попасть в пресловутый перечень:
Для начала сотрудники авиакомпании составляют протокол нарушения, один экземпляр которого и получит дебошир по прилете. В аэропорту он будет передан в руки сотрудников правоохранительных органов, которые после соответствующей проверки направят дело в суд. В зависимости от тяжести правонарушения будет определена мера наказания — штраф, исправительные работы, срок заключения. Одновременно с этим перевозчик вносит нарушителя в черный список, запрещая ему летать в течение определенного времени.
Впрочем, запрет в отношении гражданина, внесенного в черный список, в ряде случаев может и не подействовать. Например, если человек летит на собственное лечение, на похороны родственника, сопровождает пассажира-инвалида, транспортируется в рамках депортации. Также авиакомпания обязана пустить на борт «забаненного» пассажира, если из страны, откуда он летит, нет рейсов других перевозчиков.
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