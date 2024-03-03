Кто может попасть в черные списки авиакомпаний и чем это грозит

Для начала сотрудники авиакомпании составляют протокол нарушения, один экземпляр которого и получит дебошир по прилете. В аэропорту он будет передан в руки сотрудников правоохранительных органов, которые после соответствующей проверки направят дело в суд. В зависимости от тяжести правонарушения будет определена мера наказания — штраф, исправительные работы, срок заключения. Одновременно с этим перевозчик вносит нарушителя в черный список, запрещая ему летать в течение определенного времени.