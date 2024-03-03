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Posted 3 марта, 19:00

Published 3 марта, 19:00

Modified 9 сентября, 19:28

Updated 9 сентября, 19:28

Каждая российская авиакомпания с 2018 года ведет учет пассажиров, которые не выполняют установленные правила

Кто может попасть в черные списки авиакомпаний и чем это грозит

3 марта 2024, 19:00
Фото: Изображение Midjourney
Каждая российская авиакомпания с 2018 года ведет учет пассажиров, которые не выполняют установленные правила
Каждая российская авиакомпания с 2018 года ведет учет пассажиров, которые не выполняют установленные перевозчиком правила. Их персональные данные вносятся в определенный реестр — так называемый черный список. Авиакомпании вправе отказать им в перелете и применить к ним другие санкции.

За что можно угодить в черный список авиакомпаний?

Реестр нарушителей авиакомпании составляют в целях усиления безопасности полетов. Такая практика существует во всех странах. Хулиганы и дебоширы, находясь на борту самолета, создают дискомфорт для других путешественников, вносят элементы паники, угрожают безопасности перелета.

У каждого перевозчика существуют свои критерии внесения в реестр. Но по большей части все они идентичны. Вот основные моменты, за которые можно попасть в пресловутый перечень:

  • провокация конфликта, драки на борту самолета;
  • отказ выполнять требования экипажа (пристегнуть ремни, не курить и пр.);
  • попытки проникнуть в кабину пилота;
  • нанесение вреда другим пассажирам или их имуществу;
  • нанесение оскорблений членам экипажа и другим пассажирам.
Реестр нарушителей авиакомпании составляют в целях усиления безопасности полетовРеестр нарушителей авиакомпании составляют в целях усиления безопасности полетов
Реестр нарушителей авиакомпании составляют в целях усиления безопасности полетов. Фото: Изображение Midjourney

Что грозит дебоширам, попавшим в черный список?

Для начала сотрудники авиакомпании составляют протокол нарушения, один экземпляр которого и получит дебошир по прилете. В аэропорту он будет передан в руки сотрудников правоохранительных органов, которые после соответствующей проверки направят дело в суд. В зависимости от тяжести правонарушения будет определена мера наказания — штраф, исправительные работы, срок заключения. Одновременно с этим перевозчик вносит нарушителя в черный список, запрещая ему летать в течение определенного времени.

Кого нельзя внести в черный список?

Впрочем, запрет в отношении гражданина, внесенного в черный список, в ряде случаев может и не подействовать. Например, если человек летит на собственное лечение, на похороны родственника, сопровождает пассажира-инвалида, транспортируется в рамках депортации. Также авиакомпания обязана пустить на борт «забаненного» пассажира, если из страны, откуда он летит, нет рейсов других перевозчиков.

#Общество#Путешествия#Отдых#Все материалы авторов#Самолет
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