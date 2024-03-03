5 интересных фактов из личной жизни советских знаменитостей

Posted 3 марта, 15:25
Published 3 марта, 15:25
Modified 9 сентября, 19:31
Updated 9 сентября, 19:31
Казусы и неожиданные повороты судьбы случаются не только в кино, но и в реальной жизни. Знаменитые в Советском Союзе актеры рассказывали такие истории из своей биографии, которые впору было вплетать в сценарий.
Звезда советского фильма «Мимино» Фрунзик Мкртчян умудрился 20 лет прожить без паспорта гражданина СССР. Причем документа у него было два — один подлинный, а другой — фейковый, который в шутку подарили актеру друзья. Рассеянный Мкртчян потерял оба, но ни капли по этому поводу не расстроился и даже долго отказывался восстанавливать удостоверение личности, мол, люди его и так везде узнают и распахивают перед ним двери.
Иннокентий Смоктуновский в советское время был настолько популярен и любим в высоких кругах, что в конце 1970-х его всерьез хотели выдвинуть на партийную работу и сделать депутатом Верховного Совета СССР. Не зная, как избежать «высокого доверия», актер на банкете с участием сильных мира сего взял слово и сказал тост: «Хочу выпить за то, чтобы полки магазинов заполнились, а на столах наших избирателей появились такие же продукты, какие я вижу здесь».
Знаменитая народная артистка СССР была подлинной творческой натурой. Она не только воплотила множество блистательных образов в кино, но и оставила после себя небольшое музыкальное наследие. К примеру, советской актрисе принадлежит авторство известной песни «Моя морячка», которую в одноименном фильме исполняет Михаил Державин.
Роль буфетчика Шулейкина в знаменитом советском фильме «Полосатый рейс» стала для Леонова поистине самой рискованной в карьере. Дело в том, что в сцене, где герой Леонова, принимая ванну, видит тигра, режиссер Владимир Фетин убрал защитное стекло, а актера об этом не предупредил. Поэтому Леонов совершенно искренне запаниковал, когда столкнулся с хищником нос к носу, и выскочил из ванным голым.
Первой супругой актера стала Ирина Ротова — дочь советского художника Константина Ротова. Когда он оформлял книгу с детскими стихами Сергея Михалкова, то портрет Дяди Степы срисовал со своего знаменитого зятя Алексея Баталова.
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