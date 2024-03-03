5 интересных фактов из личной жизни советских знаменитостей

Звезда советского фильма «Мимино» Фрунзик Мкртчян умудрился 20 лет прожить без паспорта гражданина СССР. Причем документа у него было два — один подлинный, а другой — фейковый, который в шутку подарили актеру друзья. Рассеянный Мкртчян потерял оба, но ни капли по этому поводу не расстроился и даже долго отказывался восстанавливать удостоверение личности, мол, люди его и так везде узнают и распахивают перед ним двери.