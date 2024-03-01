Топ-6 лучших новых ресторанов Санкт-Петербурга

Posted 1 марта, 10:16
Published 1 марта, 10:16
Modified 9 сентября, 19:27
Updated 9 сентября, 19:27
Как понятно из названия, ресторан предлагает меню из рыбы и морепродуктов. Заведение открылось в престижном месте, в центре города, на Большой Конюшенной улице. Создатели заведения уверяют, что собрали самый большой ассортимент морепродуктов. Здесь можно попробовать не только кальмаров, устриц и гребешков, но и морских ежей и прочих подводных обитателей.
Подарок для всех любителей азиатской кухни. Гурманы найдут в меню как изысканные премиальные блюда из редких морских обитателей, так и понятные каждому рыбные шашлычки, тайваньские пельмени, азиатский суп-лапшу. Атмосферности трапезе придает роскошный интерьер ресторана, созданный лучшими дизайнерами.
Еще один проект общепита может занять топовое место в рейтинге заведений Санкт-Петербурга. В гриль-баре «Мычара» угощают домашними наливками и колбасами собственного производства, которое располагается в Симферополе. Гриль находится в помещении, и любой желающий может наблюдать за процессом приготовления.
Хорошей итальянской кухни никогда не бывает много. Поэтому владельцы сети «Марчеллис» открыли в Санкт-Петербурге еще один ресторан. Шеф-повара заведения предлагают посетителям пиццу по оригинальному рецепту, более двадцати видов пасты, рыбу, цыпленка и овощи на гриле. И, конечно же, в ресторане отличная винная карта.
Новое заведение делает акцент на южнорусской кухне. Также здесь подают блюда кавказской и среднеазиатской кухонь. Ароматные лепешки, чебуреки, хинкали, манты, шашлыки, плов, лагман — эти блюда в России знают и любят, а в ресторане Lamb их умеют замечательно готовить.
Это комплекс банкетных залов для проведения корпоративов, юбилеев, свадеб и прочих торжеств. Современный интерьер, панорамный вид на Неву, высокий уровень сервиса — все это делает заведение привлекательным и востребованным.
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