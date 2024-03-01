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Posted 1 марта, 10:16

Published 1 марта, 10:16

Modified 9 сентября, 19:27

Updated 9 сентября, 19:27

Топ-6 лучших новых ресторанов Санкт-Петербурга

Топ-6 лучших новых ресторанов Санкт-Петербурга

1 марта 2024, 10:16
Фото: 1MI
Топ-6 лучших новых ресторанов Санкт-Петербурга
В Северной столице, которая является центром притяжения туристов со всего мира, ежемесячно появляются новые кафе и рестораны. Предлагаем ознакомиться с лучшими заведениями, которые открылись в конце 2023-го — начале 2024 года и принимают первых посетителей.

«Рыба и гады»

Как понятно из названия, ресторан предлагает меню из рыбы и морепродуктов. Заведение открылось в престижном месте, в центре города, на Большой Конюшенной улице. Создатели заведения уверяют, что собрали самый большой ассортимент морепродуктов. Здесь можно попробовать не только кальмаров, устриц и гребешков, но и морских ежей и прочих подводных обитателей.

KOI

Подарок для всех любителей азиатской кухни. Гурманы найдут в меню как изысканные премиальные блюда из редких морских обитателей, так и понятные каждому рыбные шашлычки, тайваньские пельмени, азиатский суп-лапшу. Атмосферности трапезе придает роскошный интерьер ресторана, созданный лучшими дизайнерами.

«Мычара»

Еще один проект общепита может занять топовое место в рейтинге заведений Санкт-Петербурга. В гриль-баре «Мычара» угощают домашними наливками и колбасами собственного производства, которое располагается в Симферополе. Гриль находится в помещении, и любой желающий может наблюдать за процессом приготовления.

«Марчеллис»

Хорошей итальянской кухни никогда не бывает много. Поэтому владельцы сети «Марчеллис» открыли в Санкт-Петербурге еще один ресторан. Шеф-повара заведения предлагают посетителям пиццу по оригинальному рецепту, более двадцати видов пасты, рыбу, цыпленка и овощи на гриле. И, конечно же, в ресторане отличная винная карта.

Lamb

Новое заведение делает акцент на южнорусской кухне. Также здесь подают блюда кавказской и среднеазиатской кухонь. Ароматные лепешки, чебуреки, хинкали, манты, шашлыки, плов, лагман — эти блюда в России знают и любят, а в ресторане Lamb их умеют замечательно готовить.

Amand Hall

Это комплекс банкетных залов для проведения корпоративов, юбилеев, свадеб и прочих торжеств. Современный интерьер, панорамный вид на Неву, высокий уровень сервиса — все это делает заведение привлекательным и востребованным.

#Общество#Санкт-Петербург#Все материалы авторов#Ресторан
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