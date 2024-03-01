Топ-6 лучших новых ресторанов Санкт-Петербурга

Как понятно из названия, ресторан предлагает меню из рыбы и морепродуктов. Заведение открылось в престижном месте, в центре города, на Большой Конюшенной улице. Создатели заведения уверяют, что собрали самый большой ассортимент морепродуктов. Здесь можно попробовать не только кальмаров, устриц и гребешков, но и морских ежей и прочих подводных обитателей.