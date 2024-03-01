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Posted 1 марта, 18:37

Published 1 марта, 18:37

Modified 9 сентября, 19:26

Updated 9 сентября, 19:26

Топ-3 идеальных рецептов овощей на гриле

Топ-3 идеальных рецептов овощей на гриле

1 марта 2024, 18:37
Фото: Изображение Midjourney
Топ-3 идеальных рецептов овощей на гриле
Как вкусно и быстро приготовить овощи на гриле и мангале. Рецепты для приготовления овощей на гриле в домашних условиях и на природе.

Идеальное приготовление овощей на гриле — 3 рецепта, которые стоит попробовать

Лучшие блюда из овощей на гриле, которые оценят не только вегетарианцы, но и любители мяса и рыбы. Топ-3 рецептов овощей на гриле для домашнего фуршета и отдыха на природе.

Рецепт мангал-салата

Быстрый рецепт овощного салата, который отлично подойдет в качестве гарнира к шашлыку.

Понадобятся:

  • баклажаны — 5–6 шт. среднего размера;
  • болгарский перец крупный — 2 шт.;
  • помидоры — 4–5 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок — 2–3 зубчика;
  • петрушка, кинза;
  • соль, молотый перец;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • оливковое или растительное масло — 3–4 ст. л.

Как приготовить:

  1. Баклажаны нарежьте круглыми дольками — толщиной примерно 1,5 см. Помидоры, лук и болгарский перец разрежьте на 2–4 части.
  2. Овощи разложите на гриле или на мангале и запеките с двух сторон до румяности. Аккуратно снимите кожуру с баклажанов, томатов и перца.
  3. В мисочку выдавите чеснок, добавьте растительное масло и сок лимона, соль и молотый перец. Всё перемешайте.
  4. Овощи переложите в миску и полейте маринадом. Сверху посыпьте блюдо мелко нарезанной зеленью.
Как вкусно и быстро приготовить овощи на гриле и мангалеКак вкусно и быстро приготовить овощи на гриле и мангале
Как вкусно и быстро приготовить овощи на гриле и мангале. Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить овощное канапе на гриле

Овощи на шпажках готовятся быстро и станут украшением любого фуршетного стола. Рецепт подойдет для приготовления на мангале и электрогриле.

Понадобятся:

  • кабачок небольшого размера — 2 шт.;
  • шампиньоны — 600–700 г;
  • баклажан небольшого размера — 2 шт.;
  • помидоры черри — 12 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • оливковое или растительное масло — 120 мл;
  • соль и молотый перец.

Как приготовить:

  1. Овощи нарежьте кольцами толщиной до 1 см. Шампиньоны разрежьте напополам.
  2. Шпажки предварительно замочите на несколько минут в воде, чтобы они не подгорели на гриле.
  3. Подготовленные ингредиенты распределите на шпажках, приготовьте на гриле до образования румяной корочки.
  4. Смешайте растительное масло с солью и перцем, сбрызните маринадом готовое блюдо перед подачей.
Как вкусно и быстро приготовить овощи на гриле и мангале.Как вкусно и быстро приготовить овощи на гриле и мангале.
Как вкусно и быстро приготовить овощи на гриле и мангале.. Фото: Изображение Midjourney

Запеченные овощи на гриле в домашних условиях

Рецепт пикантного блюда с маринадом на основе жидкого меда.

Понадобятся:

  • лук ялтинский — 1 шт.;
  • баклажан среднего размера — 1 шт.;
  • кабачок среднего размера — 1 шт.;
  • перец болгарский крупный — 1 шт.;
  • растительное или оливковое масло — 50 мл;
  • уксус винный — 20 мл;
  • соус соевый — 1 ст. л.;
  • мед жидкий — 1 ч. л.;
  • петрушка и укроп.

Как приготовить:

  1. Растительное масло смешайте с соевым соусом, винным уксусом и медом.
  2. Зелень мелко порубите и добавьте к маринаду.
  3. Овощи нарежьте порционно — толщиной примерно 1,5–2 см.
  4. Залейте маринадом овощи и оставьте на 12–15 минут. Затем выньте их на отдельное блюдо, чтобы маринад слегка стек.
  5. Жарьте на домашнем гриле до готовности.
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