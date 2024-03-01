Топ-3 идеальных рецептов овощей на гриле

Posted 1 марта, 18:37
Published 1 марта, 18:37
Modified 9 сентября, 19:26
Updated 9 сентября, 19:26
Лучшие блюда из овощей на гриле, которые оценят не только вегетарианцы, но и любители мяса и рыбы. Топ-3 рецептов овощей на гриле для домашнего фуршета и отдыха на природе.
Быстрый рецепт овощного салата, который отлично подойдет в качестве гарнира к шашлыку.
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Овощи на шпажках готовятся быстро и станут украшением любого фуршетного стола. Рецепт подойдет для приготовления на мангале и электрогриле.
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Рецепт пикантного блюда с маринадом на основе жидкого меда.
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