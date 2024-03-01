Путешествуем по местам съемок фильмов и сериалов

Posted 1 марта, 16:48
Published 1 марта, 16:48
Modified 9 сентября, 19:28
Updated 9 сентября, 19:28
Именно в Псковской области проходили съемки фильма «Холоп», который стал настоящим кинохитом. Работа велась на специально оборудованной съемочной площадке, которая находится в лесу, рядом с рекой Сороть. Добраться до этого места можно через Пушкинские горы на автомобиле или на такси, а затем — до урочища Лосковское. Стоит учитывать, что местные дороги достаточно сложные, поэтому для путешествия стоит выбирать соответствующий транспорт.
В Смоленске снимали нашумевший и успевший полюбиться многим сериал «Вампиры средней полосы». Поклонники этого сериала уже успели составить подобие карты съемок и теперь путешествуют по городу, ориентируясь на нее. Чтобы увидеть места, знакомые по кадрам сериала, можно отправиться в Офицерскую слободу, посетить Чертов овраг, который находится, к слову, в самом центре Смоленска. Попутно можно осмотреть и другие достопримечательности города, которые также фигурируют в сериале, — местный кремль, старинный Успенский собор.
Поклонники сериала «Топи» могут отправиться в Брест — именно там, а вовсе не в Архангельской области, где по сюжету развиваются основные события, проходили киносъемки. В числе пунктов, которые стоит включить в этот киномаршрут, — Брестская крепость, а именно ее Пятый форт. Натура позволила обойтись даже без лишних декораций — укрепление производит впечатление настоящей обители, заброшенной и забытой. Впрочем, сейчас здесь активно ведутся реставрационные работы, поэтому некоторые места действия сериала «Топи» уже можно будет и не узнать.
Многие путешественники открыли для себя Мурманскую область после выхода на экраны фильма «Левиафан». Особенно туристов привлекает село на берегу Баренцева моря — Териберка. Ежегодно сюда в большом количестве приезжают не только поклонники фильма, но и те, кто ценит аутентичную и ни на что не похожую северную природу. Особенно удачливые туристы могут увидеть и северное сияние.
Стоит отметить, что декораций, которые использовались для съемок фильма, в Териберке уже практически не осталось. Однако можно увидеть один из наиболее запоминающихся образов киноленты — скелет кита, изготовленный из проволоки.
Кроме того, в Мурманской области можно посетить места, где снимался фильм «Ледокол». Туристы смогут посмотреть на сам ледокол, который, кстати, имеет статус объекта культурного наследия. На его борту работает экспозиция, которая также может быть интересна для посещения.
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