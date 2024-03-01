Путешествуем по местам съемок фильмов и сериалов

Поклонники сериала «Топи» могут отправиться в Брест — именно там, а вовсе не в Архангельской области, где по сюжету развиваются основные события, проходили киносъемки. В числе пунктов, которые стоит включить в этот киномаршрут, — Брестская крепость, а именно ее Пятый форт. Натура позволила обойтись даже без лишних декораций — укрепление производит впечатление настоящей обители, заброшенной и забытой. Впрочем, сейчас здесь активно ведутся реставрационные работы, поэтому некоторые места действия сериала «Топи» уже можно будет и не узнать.