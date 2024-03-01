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Posted 1 марта, 08:45

Published 1 марта, 08:45

Modified 9 сентября, 19:26

Updated 9 сентября, 19:26

Почему цены на недвижимость в Сочи выше чем в Москве?

Почему цены на недвижимость в Сочи выше чем в Москве?

1 марта 2024, 08:45
Фото: 1MI
Почему цены на недвижимость в Сочи выше чем в Москве?
Эксперт Евгений Кривотулов рассказал по каким причинам Сочи стал мировым лидером по ценам на жилье, а также почему люди хотят купить здесь квартиру

Сколько стоит квартира в Сочи?

Летний отдых на море и зимний горнолыжный курорт превращают Краснодарский край в теплый кусочек рая нашей большой страны. При этом, в 2023 году город Сочи побил все рекорды по стоимости жилья, оставив Москву на втором месте.

В среднем цена за «квадрат» на первичном рынке южного города составила 355,8 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва, где средняя цена за 1 квадратный метр в новостройках составила 296 тысяч рублей. Третье место занял Санкт-Петербург с ценой 212,3 тысячи рублей за «квадрат». Таким образом, тройка лидеров по стоимости жилья в новостройках осталась неизменной по сравнению с результатами четвертого квартала 2022 года.

Сколько стоит квартира в Сочи?Сколько стоит квартира в Сочи?
Сколько стоит квартира в Сочи?. Фото: 1MI

Почему недвижимость в Сочи дороже, чем в Москве?

На этот вопрос отвечает эксперт и основатель компании «ЛЕТО Недвижимость» — Евгений Кривотулов. Он считает, что именно уникальный климат играет главную роль в желании людей переехать и обосноваться в Краснодарском крае.

Многие во время отпуска просто влюбляются в город, хотят жить в хороших климатических условиях. Тем более, что здесь есть и море, и горы, а значит уникальная возможность совмещать любые виды отдыха. Иногда у нас в горах на лыжах катаются до начала лета, а после этого можно спуститься к берегу и гулять в цветущих садах, греться на солнце. Про купание в море можно и не говорить, многие купаются даже зимой, при температуре воды +10-15 градусов, — рассказывает Евгений Кривотулов.

Но Сочи — это не только уникальный климат, но и развитая инфраструктура. В том числе, развлекательная. Дендропарки, парки аттракционов, дельфинарии, океанариумы — все это есть в достаточном количестве. Если мы добавим сюда инвестиционную привлекательность жилья, то получим спрос, превышающий предложение.

Он сохраняется уже несколько лет. И несмотря на дефицит объемов строительства, на дефицит качественного предложения на вторичном рынке, люди все равно хотят покупать здесь недвижимость. Это и формирует высокую цену на квартиры и апартаменты в Сочи.

Почему недвижимость в Сочи дороже, чем в Москве?Почему недвижимость в Сочи дороже, чем в Москве?
Почему недвижимость в Сочи дороже, чем в Москве?. Фото: 1MI

Сколько стоят метры во вторичном и первичном жилье в Сочи?

Все зависит от статуса жилого комплекса и локации — объясняет основатель компании «ЛЕТО Недвижимость». Сейчас стоимость квадратного метра начинается во вторичном жилье от 200 тыс. рублей, а в первичном от 350 тыс. рублей.

Нельзя сказать, какая цена за квадратный метр является самой высокой, потому что каждый объект индивидуален, и эту информацию нужно уточнять у брокера. Есть эксклюзивные объекты, где стоимость может быть и выше.

Новостройка в Краснодарском краеНовостройка в Краснодарском крае
Новостройка в Краснодарском крае. Фото: 1MI

В каких районах Сочи недвижимость дороже, а в каких дешевле?

Евгений Кривотулов выделяет в Сочи традиционные районы с престижной застройкой — это Адлерский и Центральный. В Адлерском районе находится горный кластер (Красная Поляна), где есть элитные ЖК, расположенные в близости от горнолыжных трасс. Также в Адлерском районе находится Имеретинская бухта с застройкой, развитой инфраструктурой и красивыми морскими пейзажами.

Центральный район — это историческая точка притяжения, где построено немало высококачественных ЖК, и сегодня здесь не появляются новые объекты, поэтому стоимость существующих достаточно высокая, и несмотря на цены, все, что выставляется здесь на продажу, покупается мгновенно. Поэтому желающим купить качественную недвижимость в Сочи очень важно быстро принимать решения.

Россияне считают Краснодарский край самым лучшим местом для жизниРоссияне считают Краснодарский край самым лучшим местом для жизни
Россияне считают Краснодарский край самым лучшим местом для жизни. Фото: 1MI

Почему люди вкладываются в недвижимость в Сочи?

По своему опыту Евгений Кривотулов отмечает, что в Сочи люди покупают недвижимость либо для жизни, либо с инвестиционными целями.

На сегодняшний день инвестиционных возможностей стало больше, потому что в городе развивается такой тип недвижимости, как сервисные апартаменты. Это номера в гостиничных комплексах, которыми управляют отельные операторы, они имеют статус коммерческой недвижимости.

Их можно использовать для отдыха на пару недель, а в остальное время просто сдавать в аренду, без всяких усилий, через отельного оператора, получая пассивный доход. Такие апартаменты есть как у моря, так и в горном кластере, и они пользуются успехом у отдыхающих в любое время года.

Почему люди вкладываются в недвижимость в Сочи?Почему люди вкладываются в недвижимость в Сочи?
Почему люди вкладываются в недвижимость в Сочи?. Фото: 1MI

Доходность недвижимости в Сочи: как быстро окупается?

Что касается прибыли, то у сервисных апартаментов доходность выше, чем у квартир, сдаваемых в аренду — делится финансовыми секретами Евгений Кривотулов. Квартиры приносят на аренде 5-6% годовых, в то время как сервисные апартаменты — 10-12%. Есть в Сочи и проекты, которые на перепродаже через 6-8 месяцев приносили чистую прибыль 40-50%.

Доходность недвижимости в Сочи: как быстро окупается?Доходность недвижимости в Сочи: как быстро окупается?
Доходность недвижимости в Сочи: как быстро окупается?. Фото: 1MI

По итогам можно сказать, что мягкий климат, развитая инфраструктура и перспективы развития региона играют важную роль. Также играет роль и транспортная доступность, близость международного аэропорта по популярным авиа направлениям. Город для комфортной жизни и приятных путешествий — вот причины выбора жилья именно в Сочи.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Недвижимость#Жилье#Сочи
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