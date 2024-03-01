Почему цены на недвижимость в Сочи выше чем в Москве?

Многие во время отпуска просто влюбляются в город, хотят жить в хороших климатических условиях. Тем более, что здесь есть и море, и горы, а значит уникальная возможность совмещать любые виды отдыха. Иногда у нас в горах на лыжах катаются до начала лета, а после этого можно спуститься к берегу и гулять в цветущих садах, греться на солнце. Про купание в море можно и не говорить, многие купаются даже зимой, при температуре воды +10-15 градусов, — рассказывает Евгений Кривотулов.