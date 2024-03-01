Почему цены на недвижимость в Сочи выше чем в Москве?

Posted 1 марта, 08:45
Published 1 марта, 08:45
Modified 9 сентября, 19:26
Updated 9 сентября, 19:26
Летний отдых на море и зимний горнолыжный курорт превращают Краснодарский край в теплый кусочек рая нашей большой страны. При этом, в 2023 году город Сочи побил все рекорды по стоимости жилья, оставив Москву на втором месте.
В среднем цена за «квадрат» на первичном рынке южного города составила 355,8 тысячи рублей. На втором месте расположилась Москва, где средняя цена за 1 квадратный метр в новостройках составила 296 тысяч рублей. Третье место занял Санкт-Петербург с ценой 212,3 тысячи рублей за «квадрат». Таким образом, тройка лидеров по стоимости жилья в новостройках осталась неизменной по сравнению с результатами четвертого квартала 2022 года.
На этот вопрос отвечает эксперт и основатель компании «ЛЕТО Недвижимость» — Евгений Кривотулов. Он считает, что именно уникальный климат играет главную роль в желании людей переехать и обосноваться в Краснодарском крае.
Многие во время отпуска просто влюбляются в город, хотят жить в хороших климатических условиях. Тем более, что здесь есть и море, и горы, а значит уникальная возможность совмещать любые виды отдыха. Иногда у нас в горах на лыжах катаются до начала лета, а после этого можно спуститься к берегу и гулять в цветущих садах, греться на солнце. Про купание в море можно и не говорить, многие купаются даже зимой, при температуре воды +10-15 градусов, — рассказывает Евгений Кривотулов.
Но Сочи — это не только уникальный климат, но и развитая инфраструктура. В том числе, развлекательная. Дендропарки, парки аттракционов, дельфинарии, океанариумы — все это есть в достаточном количестве. Если мы добавим сюда инвестиционную привлекательность жилья, то получим спрос, превышающий предложение.
Он сохраняется уже несколько лет. И несмотря на дефицит объемов строительства, на дефицит качественного предложения на вторичном рынке, люди все равно хотят покупать здесь недвижимость. Это и формирует высокую цену на квартиры и апартаменты в Сочи.
Все зависит от статуса жилого комплекса и локации — объясняет основатель компании «ЛЕТО Недвижимость». Сейчас стоимость квадратного метра начинается во вторичном жилье от 200 тыс. рублей, а в первичном от 350 тыс. рублей.
Нельзя сказать, какая цена за квадратный метр является самой высокой, потому что каждый объект индивидуален, и эту информацию нужно уточнять у брокера. Есть эксклюзивные объекты, где стоимость может быть и выше.
Евгений Кривотулов выделяет в Сочи традиционные районы с престижной застройкой — это Адлерский и Центральный. В Адлерском районе находится горный кластер (Красная Поляна), где есть элитные ЖК, расположенные в близости от горнолыжных трасс. Также в Адлерском районе находится Имеретинская бухта с застройкой, развитой инфраструктурой и красивыми морскими пейзажами.
Центральный район — это историческая точка притяжения, где построено немало высококачественных ЖК, и сегодня здесь не появляются новые объекты, поэтому стоимость существующих достаточно высокая, и несмотря на цены, все, что выставляется здесь на продажу, покупается мгновенно. Поэтому желающим купить качественную недвижимость в Сочи очень важно быстро принимать решения.
По своему опыту Евгений Кривотулов отмечает, что в Сочи люди покупают недвижимость либо для жизни, либо с инвестиционными целями.
На сегодняшний день инвестиционных возможностей стало больше, потому что в городе развивается такой тип недвижимости, как сервисные апартаменты. Это номера в гостиничных комплексах, которыми управляют отельные операторы, они имеют статус коммерческой недвижимости.
Их можно использовать для отдыха на пару недель, а в остальное время просто сдавать в аренду, без всяких усилий, через отельного оператора, получая пассивный доход. Такие апартаменты есть как у моря, так и в горном кластере, и они пользуются успехом у отдыхающих в любое время года.
Что касается прибыли, то у сервисных апартаментов доходность выше, чем у квартир, сдаваемых в аренду — делится финансовыми секретами Евгений Кривотулов. Квартиры приносят на аренде 5-6% годовых, в то время как сервисные апартаменты — 10-12%. Есть в Сочи и проекты, которые на перепродаже через 6-8 месяцев приносили чистую прибыль 40-50%.
По итогам можно сказать, что мягкий климат, развитая инфраструктура и перспективы развития региона играют важную роль. Также играет роль и транспортная доступность, близость международного аэропорта по популярным авиа направлениям. Город для комфортной жизни и приятных путешествий — вот причины выбора жилья именно в Сочи.
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