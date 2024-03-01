Может освоить каждый: 9 самых модных видов хендмейда

Многие девочки в прошлые десятилетия пробовали плести фенечки из бисера. Пора вспомнить об этом рукоделии, тем более что сейчас бижутерия из бисера считается уместной даже в образах взрослых женщин. Профессионалы создают шикарные комплекты украшений на продажу и неплохо зарабатывают на таком эксклюзиве. Бисер вообще настоящее сокровище для тех, кто любит новинки в бьюти-сфере: в технике бисероплетения можно создавать не только серьги, но и заколки, вышивку, броши и прочие аксессуары.