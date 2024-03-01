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Posted 1 марта, 16:28

Published 1 марта, 16:28

Modified 9 сентября, 19:28

Updated 9 сентября, 19:28

Может освоить каждый: 9 самых модных видов хендмейда

Может освоить каждый: 9 самых модных видов хендмейда

1 марта 2024, 16:28
Фото: 1MI
Может освоить каждый: 9 самых модных видов хендмейда
Рукоделие всегда в моде. В 2024 году актуальными становятся новые хобби, но и старые увлечения, известные еще нашим бабушкам, также востребованы и интересны. Как найти свой вариант хендмейда, который легко освоить? Мы подскажем несколько интересных вариантов.

Амигуруми

Этот интересный вид рукоделия стал трендом еще в 2023 году. Сейчас он на пике популярности и еще долго останется актуальным. Амигуруми — это особенный японский вариант вязания, где создаются не предметы одежды, а милые игрушки или фигурки фэнтезийных персонажей. Любительницы бисероплетения тоже могут заниматься этим рукоделием, заменив пряжу на бисер.

Амигуруми — Этот интересный вид рукоделия стал трендом еще в 2023 годуАмигуруми — Этот интересный вид рукоделия стал трендом еще в 2023 году
Амигуруми — Этот интересный вид рукоделия стал трендом еще в 2023 году. Фото: 1MI

Вязание

Нестареющая классика — полезное и интересное вязание. Вязаные вещи ручной работы всегда в моде, а процесс их создания помогает скоротать время и отвлечься от проблем. Примечательно, что в современном мире вязание перестало быть прерогативой женского пола. Сейчас этим рукоделием с удовольствием занимаются мужчины.

Нестареющая классика — полезное и интересное вязаниеНестареющая классика — полезное и интересное вязание
Нестареющая классика — полезное и интересное вязание. Фото: 1MI

Квиллинг

Название этого вида рукоделия происходит от английского слова quill — «птичье перо». По-русски оно чаще называется бумагокручением — этот термин вполне отражает суть процесса. Из тонких полосок цветной и белой бумаги мастера создают целые объемные картины. Это недорогое и интересное хобби, которое действительно может освоить каждый.

Квиллинг — Название этого вида рукоделия происходит от английского слова quill — «птичье перо»Квиллинг — Название этого вида рукоделия происходит от английского слова quill — «птичье перо»
Квиллинг — Название этого вида рукоделия происходит от английского слова quill — «птичье перо». Фото: 1MI

Бисероплетение

Многие девочки в прошлые десятилетия пробовали плести фенечки из бисера. Пора вспомнить об этом рукоделии, тем более что сейчас бижутерия из бисера считается уместной даже в образах взрослых женщин. Профессионалы создают шикарные комплекты украшений на продажу и неплохо зарабатывают на таком эксклюзиве. Бисер вообще настоящее сокровище для тех, кто любит новинки в бьюти-сфере: в технике бисероплетения можно создавать не только серьги, но и заколки, вышивку, броши и прочие аксессуары.

Многие девочки в прошлые десятилетия пробовали плести фенечки из бисераМногие девочки в прошлые десятилетия пробовали плести фенечки из бисера
Многие девочки в прошлые десятилетия пробовали плести фенечки из бисера. Фото: 1MI

Скрапбукинг

Суть этого интересного рукоделия — создание оригинальных коллажей и оформление обложек или переплетов. Раньше материалы для работы вырезали из старых журналов и книг. Сейчас в продаже есть целые наборы для скрапбукинга, которые включают отдельные печатные страницы, стикеры, фломастеры, сухоцветы, салфетки и другие красивые мелочи.

Шитье

Времена дефицита давно позади, и, казалось бы, перешивать старые вещи уже незачем. Однако новый тренд на осознанное потребление вернул в моду одежду в стиле хендмейд, и рукодельницы взялись за шитье. Теперь можно взять 2 — 3 поношенные вещи и создать из них что-то новенькое, например сумку-шопер с интересным дизайном или вышивкой. Не уходят с пьедестала актуальности печворк (лоскутное шитье), создание ковриков из тканевых полосок и другие интересные варианты шитья.

Однако новый тренд на осознанное потребление вернул в моду одежду в стиле хендмейдОднако новый тренд на осознанное потребление вернул в моду одежду в стиле хендмейд
Однако новый тренд на осознанное потребление вернул в моду одежду в стиле хендмейд. Фото: 1MI

Мыловарение

Создание мыла в домашних условиях — не новый вариант рукоделия, но интерес к нему не ослабевает. В Сети можно найти массу замечательных рецептов мыла: от сложных фигурных изделий до простых лаконичных форм с натуральными запахами. Особых финансовых затрат приготовление мыла не потребует, зато результат принесет немалую пользу, да и сам процесс сплошное удовольствие.

Создание мыла в домашних условиях — не новый вариант рукоделия, но интерес к нему не ослабеваетСоздание мыла в домашних условиях — не новый вариант рукоделия, но интерес к нему не ослабевает
Создание мыла в домашних условиях — не новый вариант рукоделия, но интерес к нему не ослабевает. Фото: 1MI

Лепка из глины

Интересное рукоделие, источником вдохновения для которого служат воспоминания из детства. Те, кто обожал лепить фигурки из пластилина или сырого песка, будут в восторге от гончарного искусства или работы с полимерной глиной. Правда, научиться этому хобби самостоятельно довольно сложно, поэтому азы лучше изучить под руководством мастеров.

Лепка из глины — Интересное рукоделие, источником вдохновения для которого служат воспоминания из детстваЛепка из глины — Интересное рукоделие, источником вдохновения для которого служат воспоминания из детства
Лепка из глины — Интересное рукоделие, источником вдохновения для которого служат воспоминания из детства. Фото: 1MI

Создание свечей

Еще одно нестареющее рукоделие, которое помогает создать не просто эстетичную, но и полезную вещь. Разнообразие форм, цветов и запахов поражает. Можно создать целую коллекцию интересных свечей, которые станут не просто аксессуаром для создания атмосферы, но и просто приятной изюминкой интерьера.

Создание свечей — Еще одно нестареющее рукоделие, которое помогает создать эстетичную и полезную вещьСоздание свечей — Еще одно нестареющее рукоделие, которое помогает создать эстетичную и полезную вещь
Создание свечей — Еще одно нестареющее рукоделие, которое помогает создать эстетичную и полезную вещь. Фото: 1MI
#Общество#Дом#Все материалы авторов#Хобби
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