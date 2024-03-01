Может освоить каждый: 9 самых модных видов хендмейда

Posted 1 марта, 16:28
Published 1 марта, 16:28
Modified 9 сентября, 19:28
Updated 9 сентября, 19:28
Этот интересный вид рукоделия стал трендом еще в 2023 году. Сейчас он на пике популярности и еще долго останется актуальным. Амигуруми — это особенный японский вариант вязания, где создаются не предметы одежды, а милые игрушки или фигурки фэнтезийных персонажей. Любительницы бисероплетения тоже могут заниматься этим рукоделием, заменив пряжу на бисер.
Нестареющая классика — полезное и интересное вязание. Вязаные вещи ручной работы всегда в моде, а процесс их создания помогает скоротать время и отвлечься от проблем. Примечательно, что в современном мире вязание перестало быть прерогативой женского пола. Сейчас этим рукоделием с удовольствием занимаются мужчины.
Название этого вида рукоделия происходит от английского слова quill — «птичье перо». По-русски оно чаще называется бумагокручением — этот термин вполне отражает суть процесса. Из тонких полосок цветной и белой бумаги мастера создают целые объемные картины. Это недорогое и интересное хобби, которое действительно может освоить каждый.
Многие девочки в прошлые десятилетия пробовали плести фенечки из бисера. Пора вспомнить об этом рукоделии, тем более что сейчас бижутерия из бисера считается уместной даже в образах взрослых женщин. Профессионалы создают шикарные комплекты украшений на продажу и неплохо зарабатывают на таком эксклюзиве. Бисер вообще настоящее сокровище для тех, кто любит новинки в бьюти-сфере: в технике бисероплетения можно создавать не только серьги, но и заколки, вышивку, броши и прочие аксессуары.
Суть этого интересного рукоделия — создание оригинальных коллажей и оформление обложек или переплетов. Раньше материалы для работы вырезали из старых журналов и книг. Сейчас в продаже есть целые наборы для скрапбукинга, которые включают отдельные печатные страницы, стикеры, фломастеры, сухоцветы, салфетки и другие красивые мелочи.
Времена дефицита давно позади, и, казалось бы, перешивать старые вещи уже незачем. Однако новый тренд на осознанное потребление вернул в моду одежду в стиле хендмейд, и рукодельницы взялись за шитье. Теперь можно взять 2 — 3 поношенные вещи и создать из них что-то новенькое, например сумку-шопер с интересным дизайном или вышивкой. Не уходят с пьедестала актуальности печворк (лоскутное шитье), создание ковриков из тканевых полосок и другие интересные варианты шитья.
Создание мыла в домашних условиях — не новый вариант рукоделия, но интерес к нему не ослабевает. В Сети можно найти массу замечательных рецептов мыла: от сложных фигурных изделий до простых лаконичных форм с натуральными запахами. Особых финансовых затрат приготовление мыла не потребует, зато результат принесет немалую пользу, да и сам процесс сплошное удовольствие.
Интересное рукоделие, источником вдохновения для которого служат воспоминания из детства. Те, кто обожал лепить фигурки из пластилина или сырого песка, будут в восторге от гончарного искусства или работы с полимерной глиной. Правда, научиться этому хобби самостоятельно довольно сложно, поэтому азы лучше изучить под руководством мастеров.
Еще одно нестареющее рукоделие, которое помогает создать не просто эстетичную, но и полезную вещь. Разнообразие форм, цветов и запахов поражает. Можно создать целую коллекцию интересных свечей, которые станут не просто аксессуаром для создания атмосферы, но и просто приятной изюминкой интерьера.
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