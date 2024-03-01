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Posted 1 марта, 09:59

Published 1 марта, 09:59

Modified 9 сентября, 19:25

Updated 9 сентября, 19:25

Как выбрать свой камень-талисман по знаку зодиака

Как выбрать свой камень-талисман по знаку зодиака

1 марта 2024, 09:59
Фото: Изображение Midjourney
Как выбрать свой камень-талисман по знаку зодиака
Как утверждают астрологи, правильно подобранный камень-талисман способен принести удачу, помочь в личных отношениях и бизнесе. Чтобы выбрать свой особенный камень, нужно всего лишь знать свой знак зодиака. Какой талисман подарит удачу именно вам? Читайте в сегодняшнем материале.

Камни-обереги на удачу в 2024 году по знакам зодиака

У каждого знака есть основной оберег и другие камни, которые подходят ему по гороскопу. Если верить в силу амулета, он обязательно поможет найти удачу в любви и делах.

Овен

Основной амулет Овнов — рубин.

Импульсивному и уверенному Овну также подойдут агат, гранат и лабрадор.

Импульсивному и уверенному Овну также подойдут агатИмпульсивному и уверенному Овну также подойдут агат
Импульсивному и уверенному Овну также подойдут агат. Фото: Изображение Midjourney

Телец

Главный оберег Тельцов — сапфир.

Уравновешенным и целеустремленным Тельцам подходят такие камни, как розовый кварц и сердолик.

Уравновешенным и целеустремленным Тельцам подходит розовый кварцУравновешенным и целеустремленным Тельцам подходит розовый кварц
Уравновешенным и целеустремленным Тельцам подходит розовый кварц. Фото: Изображение Midjourney

Близнецы

Основной талисман Близнецов — топаз.

Общительные и обаятельные Близнецы могут выбрать аметист, турмалин, цитрин.

Общительные и обаятельные Близнецы могут выбрать аметистОбщительные и обаятельные Близнецы могут выбрать аметист
Общительные и обаятельные Близнецы могут выбрать аметист. Фото: Изображение Midjourney

Рак

Основной амулет Рака — изумруд.

Внешне хладнокровным, но впечатлительным Ракам подходят такие камни, как жемчуг, гранат, горный хрусталь.

Внешне хладнокровным, но впечатлительным Ракам подходит жемчугВнешне хладнокровным, но впечатлительным Ракам подходит жемчуг
Внешне хладнокровным, но впечатлительным Ракам подходит жемчуг. Фото: Изображение Midjourney

Лев

Главный оберег Льва — алмаз.

Уверенные и позитивные Львы могут выбрать талисманом пирит, янтарь, гранат, сердолик или розовый кварц.

Уверенные и позитивные Львы могут выбрать талисманом янтарьУверенные и позитивные Львы могут выбрать талисманом янтарь
Уверенные и позитивные Львы могут выбрать талисманом янтарь. Фото: Изображение Midjourney

Дева

Основной талисман Дев по знаку зодиака — яшма.

Перфекционисты Девы найдут секрет удачи с нефритом, аметистом, малахитом, хризолитом.

Перфекционисты Девы найдут секрет удачи с малахитомПерфекционисты Девы найдут секрет удачи с малахитом
Перфекционисты Девы найдут секрет удачи с малахитом. Фото: Изображение Midjourney

Весы

Основной амулет Весов — аквамарин.

Эстеты и ценители гармонии Весы могут выбрать для себя бирюзу, турмалин, малахит, оникс.

Эстеты и ценители гармонии Весы могут выбрать для себя ониксЭстеты и ценители гармонии Весы могут выбрать для себя оникс
Эстеты и ценители гармонии Весы могут выбрать для себя оникс. Фото: Изображение Midjourney

Скорпион

Главный оберег Скорпиона — черный опал.

Для сильных, но противоречивых натур Скорпионов подойдут такие камни, как берилл, гранат, коралл, рубин, топаз.

Для сильных, но противоречивых натур Скорпионов подойдут также гранатДля сильных, но противоречивых натур Скорпионов подойдут также гранат
Для сильных, но противоречивых натур Скорпионов подойдут также гранат. Фото: Изображение Midjourney

Стрелец

Основной талисман Стрельца по знаку зодиака — гранат.

Справедливым и независимым Стрельцам советуем выбрать сапфир, аметист, опал или обсидиан.

Справедливым и независимым Стрельцам советуем выбрать сапфиСправедливым и независимым Стрельцам советуем выбрать сапфи
Справедливым и независимым Стрельцам советуем выбрать сапфи. Фото: Изображение Midjourney

Козерог

Главный амулет Козерога — полосатый топаз.

Трудолюбивым и верным Козерогам подойдут рубин, малахит, горный хрусталь.

Трудолюбивым и верным Козерогам подойде горный хрустальТрудолюбивым и верным Козерогам подойде горный хрусталь
Трудолюбивым и верным Козерогам подойде горный хрусталь. Фото: Изображение Midjourney

Водолей

Главный оберег Водолея — бирюза.

Хорошие друзья и увлеченные мечтатели Водолеи могут выбрать для себя лазурит, гранат или аквамарин.

Увлеченные мечтатели Водолеи могут выбрать для себя лазуритУвлеченные мечтатели Водолеи могут выбрать для себя лазурит
Увлеченные мечтатели Водолеи могут выбрать для себя лазурит. Фото: Изображение Midjourney

Рыбы

Основной талисман Рыб по знаку зодиака — аметист.

Чувствительные и талантливые Рыбы найдут удачу с лунным камнем, жемчугом, нефритом, хризолитом.

Чувствительные и талантливые Рыбы найдут удачу с лунным камнемЧувствительные и талантливые Рыбы найдут удачу с лунным камнем
Чувствительные и талантливые Рыбы найдут удачу с лунным камнем. Фото: Изображение Midjourney
#Общество#Здоровье#Все материалы авторов#Психологи
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