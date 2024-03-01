Как выбрать свой камень-талисман по знаку зодиака

Posted 1 марта, 09:59
Published 1 марта, 09:59
Modified 9 сентября, 19:25
Updated 9 сентября, 19:25
У каждого знака есть основной оберег и другие камни, которые подходят ему по гороскопу. Если верить в силу амулета, он обязательно поможет найти удачу в любви и делах.
Основной амулет Овнов — рубин.
Импульсивному и уверенному Овну также подойдут агат, гранат и лабрадор.
Главный оберег Тельцов — сапфир.
Уравновешенным и целеустремленным Тельцам подходят такие камни, как розовый кварц и сердолик.
Основной талисман Близнецов — топаз.
Общительные и обаятельные Близнецы могут выбрать аметист, турмалин, цитрин.
Основной амулет Рака — изумруд.
Внешне хладнокровным, но впечатлительным Ракам подходят такие камни, как жемчуг, гранат, горный хрусталь.
Главный оберег Льва — алмаз.
Уверенные и позитивные Львы могут выбрать талисманом пирит, янтарь, гранат, сердолик или розовый кварц.
Основной талисман Дев по знаку зодиака — яшма.
Перфекционисты Девы найдут секрет удачи с нефритом, аметистом, малахитом, хризолитом.
Основной амулет Весов — аквамарин.
Эстеты и ценители гармонии Весы могут выбрать для себя бирюзу, турмалин, малахит, оникс.
Главный оберег Скорпиона — черный опал.
Для сильных, но противоречивых натур Скорпионов подойдут такие камни, как берилл, гранат, коралл, рубин, топаз.
Основной талисман Стрельца по знаку зодиака — гранат.
Справедливым и независимым Стрельцам советуем выбрать сапфир, аметист, опал или обсидиан.
Главный амулет Козерога — полосатый топаз.
Трудолюбивым и верным Козерогам подойдут рубин, малахит, горный хрусталь.
Главный оберег Водолея — бирюза.
Хорошие друзья и увлеченные мечтатели Водолеи могут выбрать для себя лазурит, гранат или аквамарин.
Основной талисман Рыб по знаку зодиака — аметист.
Чувствительные и талантливые Рыбы найдут удачу с лунным камнем, жемчугом, нефритом, хризолитом.
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