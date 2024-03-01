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Posted 1 марта, 13:09

Published 1 марта, 13:09

Modified 9 сентября, 19:27

Updated 9 сентября, 19:27

Три нейросети, которые оживят простое фото

Как в «Гарри Поттере»: три нейросети, которые оживят простое фото

1 марта 2024, 13:09
Три нейросети, которые оживят простое фото
Все помнят, как в фильме про юного волшебника Гарри Поттера оживали старые картины? Теперь же с развитием современных технологий нам совсем не нужно иметь волшебную палочку, чтобы «оживить» фото — это можно сделать буквально в несколько кликов на сайтах нейросетей.

Представляем вашему вниманию три нейросети, которые помогут вам увидеть «живые» фотографии.

Люди на анимированных изображениях могут моргать, поворачивать голову, водить глазами и улыбаться. Некоторые пользователи на тематических интернет-форумах признаются, что результат выглядит порой жутковато, но большинству нравится.

Deep Nostalgia

Нейросеть Deep Nostalgia работает на платформе сервиса My Heritage. Она самообучающаяся и способна «оживить» лица людей на фотографиях, включая даже черно-белые фото. Аналогичный сервис на основе Deep Nostalgia работает и в социальной сети TikTok.

Для того чтобы на выходе получилось качественное анимированное изображение, необходим четкий исходник, поэтому перед тем, как «оживить» загруженное в сервис фото, нейросеть максимально улучшает изображение. Затем пользователю предлагается определиться с набором движений и мимики из коллекции сервиса. Кроме того, по желанию можно раскрасить черно-белое фото.

Runway ML Gen‑2

Runway ML Gen‑2 — еще одна нейросеть, способная «оживить» фото. Она также умеет генерировать ролики по текстовому запросу. На начало 2024 года этот сервис считается лучшим с точки зрения дорисовки промежуточных кадров. Однако настройки нейросети простотой не отличаются, что добавляет сложности при работе ней.

TokkingHeads

С помощью этой нейросети можно «оживить» различные картинки и фото. Кроме того, у TokkingHeads, в отличие от других аналогичных сервисов, имеется возможность добавлять к анимированному изображению музыку и речь, при этом можно загружать для этого свои видео и аудио в качестве исходников для извлечения оттуда движения и речи и последующего использования их для анимации фото.

#Общество#Все материалы авторов#Искусственный интеллект
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