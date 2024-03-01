Как в «Гарри Поттере»: три нейросети, которые оживят простое фото

Posted 1 марта, 13:09
Published 1 марта, 13:09
Modified 9 сентября, 19:27
Updated 9 сентября, 19:27
Представляем вашему вниманию три нейросети, которые помогут вам увидеть «живые» фотографии.
Люди на анимированных изображениях могут моргать, поворачивать голову, водить глазами и улыбаться. Некоторые пользователи на тематических интернет-форумах признаются, что результат выглядит порой жутковато, но большинству нравится.
Нейросеть Deep Nostalgia работает на платформе сервиса My Heritage. Она самообучающаяся и способна «оживить» лица людей на фотографиях, включая даже черно-белые фото. Аналогичный сервис на основе Deep Nostalgia работает и в социальной сети TikTok.
Для того чтобы на выходе получилось качественное анимированное изображение, необходим четкий исходник, поэтому перед тем, как «оживить» загруженное в сервис фото, нейросеть максимально улучшает изображение. Затем пользователю предлагается определиться с набором движений и мимики из коллекции сервиса. Кроме того, по желанию можно раскрасить черно-белое фото.
Runway ML Gen‑2 — еще одна нейросеть, способная «оживить» фото. Она также умеет генерировать ролики по текстовому запросу. На начало 2024 года этот сервис считается лучшим с точки зрения дорисовки промежуточных кадров. Однако настройки нейросети простотой не отличаются, что добавляет сложности при работе ней.
С помощью этой нейросети можно «оживить» различные картинки и фото. Кроме того, у TokkingHeads, в отличие от других аналогичных сервисов, имеется возможность добавлять к анимированному изображению музыку и речь, при этом можно загружать для этого свои видео и аудио в качестве исходников для извлечения оттуда движения и речи и последующего использования их для анимации фото.
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