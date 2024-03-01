Как в «Гарри Поттере»: три нейросети, которые оживят простое фото

С помощью этой нейросети можно «оживить» различные картинки и фото. Кроме того, у TokkingHeads, в отличие от других аналогичных сервисов, имеется возможность добавлять к анимированному изображению музыку и речь, при этом можно загружать для этого свои видео и аудио в качестве исходников для извлечения оттуда движения и речи и последующего использования их для анимации фото.