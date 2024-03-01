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Posted 1 марта, 18:40

Published 1 марта, 18:40

Modified 9 сентября, 19:26

Updated 9 сентября, 19:26

Как приготовить настоящий рамен: три классических рецепта

Как приготовить настоящий рамен: три классических рецепта

1 марта 2024, 18:40
Фото: Изображение Midjourney
Как приготовить настоящий рамен: три классических рецепта
Рецепты классического азиатского блюда в домашних условиях. Топ-3 удивительных вариантов приготовления рамена.

Как приготовить рамен: 3 рецепта, которые стоит попробовать

Популярный азиатский фастфуд можно легко приготовить в домашних условиях. Три лучших рецепта рамена, которые удивят любого гурмана.

Острый рамен с креветками

Если вы любите морепродукты, то вам наверняка понравится такой рецепт, как рамен с креветками — пикантный, остро-сладкий и невероятно сочный.

Понадобятся:

  • креветки (очищенные) — 300–400 г;
  • рукола — небольшой пучок;
  • лапша рамен — 170 г;
  • один болгарский перец среднего размера;
  • куриные яйца — 2 шт.;
  • корень имбиря — 30–40 г;
  • соус соевый — 2 ст. л.;
  • молотый перец и соль;
  • сахар — на кончике ножа;
  • свежая петрушка.

Как приготовить рамен:

  1. Нарежьте тонкой соломкой болгарский перец, измельчите ножом чеснок, имбирь натрите на самой мелкой терке.
  2. Смешайте все три ингредиента и отправьте на сухую сковороду. Быстро обжарьте, помешивая, в течение минуты.
  3. К ингредиентам всыпьте креветки и влейте соевый соус. Туда же добавьте сахар, молотый перец и соль.
  4. Готовьте блюдо несколько минут, помешивая, до испарения жидкости.
  5. Отварные яйца нарежьте кружочками или небольшими дольками.
  6. Приготовьте лапшу и выложите в порционные тарелки. Сверху выложите готовые креветки с овощами и дольки яйца.
  7. Посыпьте готовый рамен мелко рубленной петрушкой и руколой.
Рецепты классического азиатского блюда в домашних условиях. Топ-3 удивительных вариантов приготовления рамена.Рецепты классического азиатского блюда в домашних условиях. Топ-3 удивительных вариантов приготовления рамена.
Рецепты классического азиатского блюда в домашних условиях. Топ-3 удивительных вариантов приготовления рамена.. Фото: Изображение Midjourney

Как приготовить рамен с лапшой и курицей

Вариант сытного, но в то же время легкого блюда. Бульон для этого рецепта может быть овощным или на мясной основе — куриным, говяжьим, свиным.

Понадобятся:

  • лапша рамен — 180 г;
  • небольшое филе курицы;
  • один небольшой болгарский перец;
  • пара перьев зеленого лука;
  • сельдерей — несколько стеблей;
  • бульон — 400–500 мл;
  • 4 зубчика чеснока;
  • соус соевый — пара столовых ложек;
  • соль, смесь молотых перцев — по вкусу.

Как приготовить рамен:

  1. Измельчите ножом чеснок и сельдерей. Оба этих ингредиента высыпьте на сухую сковородку и обжарьте в течение 20–30 секунд.
  2. Нарежьте болгарский перец соломкой и отправьте на сковороду к уже обжаренным ингредиентам. Готовьте всё вместе еще пару минут.
  3. Куриное мясо порубите на мелкие кубики или нарежьте соломкой. Всыпьте на сковороду к другим ингредиентам, влейте соевый соус. Потомите блюдо 5–7 минут, постоянно помешивая.
  4. Добавьте в блюдо лапшу и горячий бульон. Потомите на среднем огне 7–10 минут.
  5. За пару минут до конца готовки всыпьте мелко рубленный зеленый лук, соль и перец.
Топ-3 удивительных вариантов приготовления рамена.Топ-3 удивительных вариантов приготовления рамена.
Топ-3 удивительных вариантов приготовления рамена.. Фото: Изображение Midjourney

Сырный рамен с лапшой и яйцом

Самый простой рецепт рамена, который можно приготовить за считанные минуты.

Для сырного рамена понадобятся:

  • лапша — 160 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • бульон (на овощах или на мясе) — 400 мл;
  • плавленый сыр — 80 г;
  • чеснок — пара зубчиков;
  • немного петрушки и зеленого лука;
  • кунжут.

Как приготовить рамен:

  1. Лапшу отварите в бульоне до готовности.
  2. Отварные яйца нарежьте на дольки. Чеснок, зеленый лук и петрушку измельчите. Плавленый сыр нарежьте на небольшие кубики.
  3. Выложите лапшу на тарелки, добавьте нарезанные ингредиенты и посыпьте блюдо кунжутом.
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