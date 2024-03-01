Как приготовить настоящий рамен: три классических рецепта

Posted 1 марта, 18:40
Published 1 марта, 18:40
Modified 9 сентября, 19:26
Updated 9 сентября, 19:26
Популярный азиатский фастфуд можно легко приготовить в домашних условиях. Три лучших рецепта рамена, которые удивят любого гурмана.
Если вы любите морепродукты, то вам наверняка понравится такой рецепт, как рамен с креветками — пикантный, остро-сладкий и невероятно сочный.
Понадобятся:
Как приготовить рамен:
Вариант сытного, но в то же время легкого блюда. Бульон для этого рецепта может быть овощным или на мясной основе — куриным, говяжьим, свиным.
Понадобятся:
Как приготовить рамен:
Самый простой рецепт рамена, который можно приготовить за считанные минуты.
Для сырного рамена понадобятся:
Как приготовить рамен:
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