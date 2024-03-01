Как макияж может состарить женщину

Неаккуратно и неправильно нанесенные румяна смотрятся не самым лучшим образом, особенно при дневном освещении и на светлой от природы коже. Кроме того, плохой макияж, как и ошибки при мейкапе, приводит к тому, что женщина выглядит старше своих лет. Выходом может стать использование полупрозрачного состава и подбор оттенков румян в зависимости от времени года.