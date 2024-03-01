Как макияж может состарить женщину

Posted 1 марта, 18:50
Published 1 марта, 18:50
Modified 9 сентября, 19:23
Updated 9 сентября, 19:23
Правильное нанесение макияжа — целое искусство, тогда как ошибки в мейкапе могут серьезно подпортить внешний вид, и эффект получится вовсе не таким, которого вы ожидали. Каких косметических средств и приемов в макияже следует избегать, если вы не хотите казаться старше своего возраста, — читайте в статье.
Плохим макияжем можно назвать четко обозначенный контур губ: он подчеркивает морщинки и тем самым визуально прибавляет несколько лет. Для устранения этой ошибки вместо яркого выделяющегося контура можно использовать обводку, которая подходит по оттенку к губной помаде.
Неаккуратно и неправильно нанесенные румяна смотрятся не самым лучшим образом, особенно при дневном освещении и на светлой от природы коже. Кроме того, плохой макияж, как и ошибки при мейкапе, приводит к тому, что женщина выглядит старше своих лет. Выходом может стать использование полупрозрачного состава и подбор оттенков румян в зависимости от времени года.
Если вы любите подводить глаза черным карандашом, помните, что подводка нижнего века может прибавить вам несколько лет. Дело в том, что такой макияж визуально уменьшает глаза и одновременно с этим привлекает лишнее внимание к морщинам на нижнем веке. Чтобы не допустить такой ошибки, следует растушевать коричневые тени под глазами или пользоваться белым и бежевым карандашами.
Возраст никого не красит, и это необходимо учитывать при выборе косметических средств. В частности, губы с годами становятся тоньше, их форма расплывается. Нанесенная на такие губы темная помада утяжеляет образ, поэтому в данном случае это плохой макияж. Не делайте такой ошибки, используйте помаду натуральных оттенков, а объем губам можно придать с помощью прозрачного блеска.
Опускающиеся вниз стрелки на глазах, нарисованные карандашом или тенями, могут сделать взгляд уставшим, что зрительно старит женщину. Чтобы исправить плохой макияж и устранить нежелательный эффект, необходимо немного приподнимать стрелки относительно линии, проходящей по нижнему внешнему краю глаза.
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