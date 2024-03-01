newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 марта, 18:50

Published 1 марта, 18:50

Modified 9 сентября, 19:23

Updated 9 сентября, 19:23

Как макияж может состарить женщину

Как макияж может состарить женщину

1 марта 2024, 18:50
Фото: Изображение Midjourney
Как макияж может состарить женщину
Как нанести макияж, который зрительно сделает лицо моложе и свежее, и как избежать ошибок, из-за которых вы будете казаться старше своего возраста?

 

Плохой мейкап: топ-5 ошибок в макияже, которые старят

Правильное нанесение макияжа — целое искусство, тогда как ошибки в мейкапе могут серьезно подпортить внешний вид, и эффект получится вовсе не таким, которого вы ожидали. Каких косметических средств и приемов в макияже следует избегать, если вы не хотите казаться старше своего возраста, — читайте в статье.

Выделение губ контуром

Плохим макияжем можно назвать четко обозначенный контур губ: он подчеркивает морщинки и тем самым визуально прибавляет несколько лет. Для устранения этой ошибки вместо яркого выделяющегося контура можно использовать обводку, которая подходит по оттенку к губной помаде.

Темная помадаТемная помада
Темная помада. Фото: Изображение Midjourney

Неправильно нанесенные и слишком темные румяна

Неаккуратно и неправильно нанесенные румяна смотрятся не самым лучшим образом, особенно при дневном освещении и на светлой от природы коже. Кроме того, плохой макияж, как и ошибки при мейкапе, приводит к тому, что женщина выглядит старше своих лет. Выходом может стать использование полупрозрачного состава и подбор оттенков румян в зависимости от времени года.

Подводка нижнего века черным карандашом

Если вы любите подводить глаза черным карандашом, помните, что подводка нижнего века может прибавить вам несколько лет. Дело в том, что такой макияж визуально уменьшает глаза и одновременно с этим привлекает лишнее внимание к морщинам на нижнем веке. Чтобы не допустить такой ошибки, следует растушевать коричневые тени под глазами или пользоваться белым и бежевым карандашами.

Подводка нижнего века черным карандашомПодводка нижнего века черным карандашом
Подводка нижнего века черным карандашом. Фото: Изображение Midjourney

Использование темной помады

Возраст никого не красит, и это необходимо учитывать при выборе косметических средств. В частности, губы с годами становятся тоньше, их форма расплывается. Нанесенная на такие губы темная помада утяжеляет образ, поэтому в данном случае это плохой макияж. Не делайте такой ошибки, используйте помаду натуральных оттенков, а объем губам можно придать с помощью прозрачного блеска.

Занижение линии внешнего уголка глаза

Опускающиеся вниз стрелки на глазах, нарисованные карандашом или тенями, могут сделать взгляд уставшим, что зрительно старит женщину. Чтобы исправить плохой макияж и устранить нежелательный эффект, необходимо немного приподнимать стрелки относительно линии, проходящей по нижнему внешнему краю глаза.

Читайте также:
Шикарные текстурные стрижки, которые подойдут всемЛучше, чем фотомодель: как подготовиться к фотосессии, чтобы она прошла идеальноКак правильно умываться: 5 ошибок в гигиене, которые портят кожу
#Эмилия Шпилева#Красота
Подпишитесь
Популярное

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика