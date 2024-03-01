6 самых роскошных поездов мира

По самому длинному железнодорожному маршруту в мире, от Москвы до Владивостока, курсирует транссибирский экспресс премиум-класса. На вид он не респектабельный, но внутри отделан роскошно. Каждое купе снабжено отдельным санузлом, личной гардеробной, телевизором и музыкальным центром. А еще в поезде есть отдельный бар и салон красоты. Самый дорогой билет на отечественный «отель на колесах» обойдется примерно в 2,5 млн рублей.