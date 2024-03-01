6 самых роскошных поездов мира

Posted 1 марта, 16:36
Published 1 марта, 16:36
Modified 9 сентября, 19:29
Updated 9 сентября, 19:29
Самый знаменитый поезд в мире, прославленный Агатой Кристи, еще и один из самых дорогих — цены на билет варьируются от 2,5 тыс. евро до 11,6 тыс. евро, в зависимости от типа купе. У каждого вагона свой интерьер с практически антикварной отделкой помещения, достойной пятизвездочных отелей.
Поезд курсирует по европейским маршрутам почти полтора столетия. За это время пассажирами респектабельного и дорогого экспресса были самые различные знаменитости — звезды кино, политики, писатели, монархи.
Южноафриканский экспресс, курсирующий по южному побережью ЮАР, поражает дорогими интерьерами, обслуживанием класса люкс, премиум-номерами, включающими личного дворецкого. Комфортное путешествие по живописным африканским просторам обойдется от 900 евро.
Один из респектабельных поездов в мире курсирует между Сингапуром, Таиландом и Малайзией. Поражает дорогой интерьер вагонов с азиатским колоритом — отделка из натурального дерева и ручной мозаики, а также роскошные виды по маршруту следования — самобытные азиатские деревушки и загадочные сакральные сооружения. Билет на самый дорогой азиатский экспресс будет стоить от 2,1 тыс. долларов.
Самый дорогой экспресс Индии именуется скромно — «Дворец на колесах». Каждое купе поезда выполнено в собственном уникальном стиле, передающем величественность и элегантность дворцов индийских раджей. Цена билета доходит до двух тысяч долларов.
Двухэтажный отель со стеклянной крышей — так можно назвать самый роскошный экспресс Канады. Самые дорогие купе премиум-класса располагаются в двухэтажном вагоне с прозрачным потолком, чтобы пассажиры могли любоваться местными пейзажами величественных канадских гор. Интересно, что пассажиры не остаются на ночевку в поезде — каждый вечер их размещают в гостиницах на пути следования. Цена билетов варьируется от 1200 до 9000 долларов.
По самому длинному железнодорожному маршруту в мире, от Москвы до Владивостока, курсирует транссибирский экспресс премиум-класса. На вид он не респектабельный, но внутри отделан роскошно. Каждое купе снабжено отдельным санузлом, личной гардеробной, телевизором и музыкальным центром. А еще в поезде есть отдельный бар и салон красоты. Самый дорогой билет на отечественный «отель на колесах» обойдется примерно в 2,5 млн рублей.
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