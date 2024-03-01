5 странных идей, которые помогли людям стать миллионерами

Как вам булыжник в роли домашнего любимца? Не надо кормить и выгуливать, квартиру не громит. Pet Rock — идеальный питомец, «детище» американца Гэри Даля. На идею продавать серую гальку в качестве домашнего любимца Даля вдохновили жалобы друзей на своих животных. Гэри упаковывает камни в коробку и продает по 4 доллара за штуку. За полгода этот бизнес принес американцу 6 миллионов долларов.