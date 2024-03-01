5 странных идей, которые помогли людям стать миллионерами

Posted 1 марта, 11:52
Published 1 марта, 11:52
Modified 9 сентября, 19:28
Updated 9 сентября, 19:28
О пяти таких успешных предпринимателях и их оригинальных идеях для бизнеса мы расскажем в этой статье.
Как вам булыжник в роли домашнего любимца? Не надо кормить и выгуливать, квартиру не громит. Pet Rock — идеальный питомец, «детище» американца Гэри Даля. На идею продавать серую гальку в качестве домашнего любимца Даля вдохновили жалобы друзей на своих животных. Гэри упаковывает камни в коробку и продает по 4 доллара за штуку. За полгода этот бизнес принес американцу 6 миллионов долларов.
В Канаде и США каждой осенью отмечается День благодарения, во время которого едят индейку. Также существует обычай, когда двое людей загадывают желание и разламывают вилочковую кость птицы — у кого в руке обломок останется больше, у того желание исполнится. Этот обычай и подсказал американцу Кену Ахрони «идею на миллион».
Ахрони создал производство вилочковых костей индейки из пластика. Его бизнес оказался весьма прибыльным и почти не имеет конкурентов — компания LuckyBreak зарабатывает порядка 2,5 миллиона долларов в год.
Британский студент Алекс Тью решил заработать денег на учебу в университете и создал одностраничный сайт, на котором разместил сетку 1000 на 1000 точек. Затем он стал распродавать пиксели по доллару штуку, и его затея увенчалась успехом — в конечном итоге сумма заработка составила свыше миллиона долларов.
Покупателями пикселей в основном становились как бизнесмены, которые оценили эту «идею на миллион» и размещали на купленном пространстве фото со ссылкой на свой ресурс, так и обычные люди.
Супруги Кен и Рони ди Луло, гуляя с собакой, заметили, что их пес щурится от яркого солнца. Тогда Рони пришла в голову идея переделать для собаки свои старые очки для плавания, и результат ей понравился. Женщина начала делать разные модели очков для собак, и вскоре посыпались заказы.
Со временем производство очков увеличивалось, а очки совершенствовались: они не пропускали до 100% UV-лучей и защищали глаза собак от ветра и пыли. Услугами ди Луло воспользовались даже американские военные, которые заказали крупную партию очков для собак, работающих в Ираке. За несколько лет продажа собачьих очков принесла предпринимательнице 3 миллиона долларов.
Российский программист Виталий Сотников сделал бизнес на продаже «рыботапок» — тапочек в форме рыб. Эта «идея на миллион» появилась у него после поездки во Вьетнам: Виталий купил там несколько пар оригинальных тапок-рыб, которые по возвращении домой подарил друзьям. «Рыботапки» всем очень понравились, и многие пожелали иметь такие же.
Сотников заказал у вьетнамского производителя тапок сначала 1000 пар, которые раскупались как горячие пирожки. Впоследствии спрос еще вырос, и «рыботапки» буквально за неделю принесли программисту миллион рублей.
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