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Posted 1 марта, 11:24

Published 1 марта, 11:24

Modified 9 сентября, 19:27

Updated 9 сентября, 19:27

Умение прощать себя за ранее совершенные ошибки — важное качество для каждого человека

5 способов простить себя за ошибки и жить дальше

1 марта 2024, 11:24
Фото: Изображение Midjourney
Умение прощать себя за ранее совершенные ошибки — важное качество для каждого человека
Умение прощать себя за ранее совершенные ошибки — важное качество для каждого человека, так как груз вины тяжелым камнем давит на плечи, превращая жизнь в муку и со временем провоцируя развитие тяжелых заболеваний. Как научиться себя прощать и начать жить полной жизнью — читайте в статье.

Признайте за собой право на ошибку

«Человеку свойственно ошибаться», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», «На ошибках учатся» — эти утверждения известны каждому. Но не все способны применить их к себе, признать за собой право на ошибку и… простить себе эту слабость.

Вспомните, когда вы учились ходить и постоянно падали, когда вы допускали ошибки в решении задач в школе, когда вы ошибались, только-только придя на новую работу — вы же не вините себя в этом всю жизнь? Так почему бы не научиться прощать себе другие ошибки? Проанализируйте свои старые ошибки, сделайте выводы, отпустите эти свои воспоминания и постарайтесь больше не концентрироваться на них.

Не корите себя за то, что вы изменить не в силах

Ошибки случаются разные — одни можно исправить, а другие нельзя. Постарайтесь для себя решить, какую ситуацию вы можете изменить, а какую — нет. Исправьте то, что можно, а над неисправимыми ошибками подумайте, что можно предпринять, чтобы в дальнейшем такого больше не произошло.

Исправьте то, что можно, а над неисправимыми ошибками подумайте, что можно предпринятьИсправьте то, что можно, а над неисправимыми ошибками подумайте, что можно предпринять
Исправьте то, что можно, а над неисправимыми ошибками подумайте, что можно предпринять. Фото: Изображение Midjourney

Постарайтесь простить себя, как простили бы лучшего друга

Вы прощаете друзьям и близким людям их ошибки, а случись что, уговариваете их успокоиться и не расстраиваться? Так почему же вы не можете научиться прощать себя так же, как их? Постарайтесь взглянуть на себя со стороны: скажите себе, что все хорошо, и с каждым бывает. Постарайтесь понять и простить себя, как простили бы лучшего друга, отпустить ситуацию и продолжить жить дальше.

Не бойтесь начать с нуля

Чтобы научиться прощать себя, не бойтесь начинать все сначала. Учитесь жить с прошлым, воспринимая все недочеты и ошибки как опыт, который позволит в будущем не наступать повторно на одни и те же грабли. Проанализируйте свои ошибки, вспомните, чему научились, и используйте приобретенные знания для того, чтобы двигаться дальше по намеченному пути.

#Общество#Все материалы авторов#Психологи
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