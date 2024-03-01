5 способов простить себя за ошибки и жить дальше

Posted 1 марта, 11:24
Published 1 марта, 11:24
Modified 9 сентября, 19:27
Updated 9 сентября, 19:27
«Человеку свойственно ошибаться», «Не ошибается только тот, кто ничего не делает», «На ошибках учатся» — эти утверждения известны каждому. Но не все способны применить их к себе, признать за собой право на ошибку и… простить себе эту слабость.
Вспомните, когда вы учились ходить и постоянно падали, когда вы допускали ошибки в решении задач в школе, когда вы ошибались, только-только придя на новую работу — вы же не вините себя в этом всю жизнь? Так почему бы не научиться прощать себе другие ошибки? Проанализируйте свои старые ошибки, сделайте выводы, отпустите эти свои воспоминания и постарайтесь больше не концентрироваться на них.
Ошибки случаются разные — одни можно исправить, а другие нельзя. Постарайтесь для себя решить, какую ситуацию вы можете изменить, а какую — нет. Исправьте то, что можно, а над неисправимыми ошибками подумайте, что можно предпринять, чтобы в дальнейшем такого больше не произошло.
Вы прощаете друзьям и близким людям их ошибки, а случись что, уговариваете их успокоиться и не расстраиваться? Так почему же вы не можете научиться прощать себя так же, как их? Постарайтесь взглянуть на себя со стороны: скажите себе, что все хорошо, и с каждым бывает. Постарайтесь понять и простить себя, как простили бы лучшего друга, отпустить ситуацию и продолжить жить дальше.
Чтобы научиться прощать себя, не бойтесь начинать все сначала. Учитесь жить с прошлым, воспринимая все недочеты и ошибки как опыт, который позволит в будущем не наступать повторно на одни и те же грабли. Проанализируйте свои ошибки, вспомните, чему научились, и используйте приобретенные знания для того, чтобы двигаться дальше по намеченному пути.
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