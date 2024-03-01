10+ фишек Google Maps. Как пользоваться в путешествии?

Если приложение работает в режиме навигации, то маршрут, построенный вами, перестает быть статичным — то есть у вас есть возможность непосредственно во время пути осуществлять поиск нужных вам мест. Все, что нужно сделать, — нажать на «Поиск» в приложении Google Maps и выбрать интересующую категорию — «Магазины», «Рестораны» и тому подобное. Можно даже указать название определенного места. Все, что вы запросили, будет отображено в Гугл-картах — в случае, если сервис сможет найти ваши пункты.