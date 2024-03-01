10+ фишек Google Maps. Как пользоваться в путешествии?

Posted 1 марта, 16:20
Published 1 марта, 16:20
Modified 9 сентября, 19:29
Updated 9 сентября, 19:29
Иметь в телефоне Гугл-карты, использовать их в поездках — для многих это привычно. Однако есть множество функций, о которых пользователи иногда даже не догадываются, тогда как эти опции могут быть очень полезны.
Чтобы корректировать масштаб в Гугл-картах, можно использовать всего один палец, причем это действительно удобно. К примеру, появляется возможность буквально на ходу выстраивать маршрут в Google Maps. Все, что нужно, — дотронуться пальцем, например большим, по экрану дважды и затем перевести палец вверх или вниз, в зависимости от нужного масштаба.
В Гугл-картах есть возможность слушать музыку, при этом не выходя из самого приложения. Приложение связано практически со всеми популярными сервисами. Если запустить их одновременно, на экране появится аудиоплеер, и его работа не будет мешать использованию Google Maps.
Маршрутами из Google Maps можно делиться с другими пользователями в социальных сетях, в сообщениях. При необходимости в Гугл-картах можно составить даже список таких маршрутов. Для того чтобы поделиться ими, их потребуется сохранить в соответствующей вкладке и уже из нее выбрать опцию «Поделиться списком».
Как сделать Гугл-карты еще более полезными, а использование приложения — результативным? Достаточно указывать ваши предпочтения, и сервис будет рекомендовать вам рестораны, кафе и другие места, которые вам интересно было бы посетить. Такая опция доступна для пользователей смартфонов, работающих на любых операционных системах.
Маршрут, который выстраивается в Google Maps, не всегда имеет стартовые и финальные точки — нередко он включает и промежуточные остановки. В Гугл-картах даже самый сложный и многоуровневый маршрут легко планировать посредством опции «Добавить остановку». Пункты в маршрутах можно менять в том или ином порядке, а можно добавлять в список новые точки.
Если приложение работает в режиме навигации, то маршрут, построенный вами, перестает быть статичным — то есть у вас есть возможность непосредственно во время пути осуществлять поиск нужных вам мест. Все, что нужно сделать, — нажать на «Поиск» в приложении Google Maps и выбрать интересующую категорию — «Магазины», «Рестораны» и тому подобное. Можно даже указать название определенного места. Все, что вы запросили, будет отображено в Гугл-картах — в случае, если сервис сможет найти ваши пункты.
Каждый, кто пользуется Гугл-картами, знает, в каком количестве сервис может отправлять различные уведомления — это и комментарии, и оповещения о пробках. Большая часть таких уведомлений может быть вам не нужна, и вы можете отключить их через «Настройки», перейдя в раздел «Уведомления».
Гугл-карты по умолчанию сохраняют информацию в телефон, и хранилище в таких условиях переполняется достаточно быстро. Однако в Google Maps есть возможность перенести карты и другие данные на SD-карту при ее наличии. Чтобы подключить эту опцию, следует перейти в раздел «Офлайн-карты» и выбрать «Хранение данных», указав место для скачивания.
Одна из наиболее удобных опций Гугл-документов — это «Живые карты». Речь идет о режиме, при котором карты в Google Maps отображаются в AR — дополненной реальности. Стоит отметить, что пользоваться им могут исключительно пешеходы.
В Google Maps вы можете самостоятельно создавать свои карты, добавляя в них ваши любимые или часто посещаемые места. Пользоваться такой картой будет гораздо удобнее, поскольку все, что вам интересно, окажется под рукой. Внесение новых мест возможно через опцию «Добавить отсутствующее место», предварительно нужно будет заполнить короткую анкету.
Еще одна удобная опция Гугл-карт — это голосовой помощник, незаменимая для водителей, у которых руки, как правило, заняты. Работа с ним начинается с фразы «Окей, Гугл», далее можно озвучивать конкретный запрос. Распознав его, голосовой помощник предоставит интересующую вас информацию. К слову, через голосовой помощник можно набирать телефонный номер и даже отправлять сообщения в виде текста.
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