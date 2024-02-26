Факты и реальные события: 5 мировых бестселлеров детективной прозы

Posted 26 февраля, 07:37
Published 26 февраля, 07:37
Modified 6 ноября, 09:38
Updated 6 ноября, 09:38
Сюжеты детективов могут захватывать с первых строк и держать читателя в напряжении долгие часы. Однако далеко не все из таких сюжетов выдуманы талантливыми авторами — многие писатели создавали свои бестселлеры, основываясь на событиях, происходивших на самом деле. Рассказываем, в основу каких остросюжетных детективов легли жуткие и леденящие кровь истории из жизни.
Писатель Трумен Капоте задумывал свою книгу «Хладнокровное убийство» как литературное, но очень последовательное расследование запутанного и загадочного дела, связанного с убийством американской семьи в конце 50-х годов прошлого века. Для тех времен подобное преступление было сенсационным: двое рецидивистов, получив наводку от своего знакомого, пробрались в дом с целью похитить ценности и деньги. Не найдя, чем поживиться, они жестоко расправились с хозяевами дома. Эта история взбудоражила общество, и на ее основе Трумен Капоте написал свое произведение, ставшее бестселлером.
Дело, о котором рассказывается в этой книге, вполне реальное, и история получила широкую огласку. В литературном произведении авторы рассказывают об исчезновении маленького ребенка из отеля. Поиски ребенка велись достаточно долго — почти 13 лет. Связанное с этим делом расследование было полно противоречий, выдвигались различные версии, и в книге они последовательно описываются и раскрываются.
Еще одна история, которая впечатлила читателей из разных стран мира. В центре повествования — девочка и ее сестра, которых воспитывает не слишком ответственная, беспечная и жестокая мать. На долю девочек выпало отнюдь не счастливое детство, однако вскоре появляется надежда на лучшую жизнь — мужчина, который готов взять на себя хотя бы часть ответственность за детей.
Девочки искреннее тянутся и привязываются к взрослому, однако даже не догадываются о том, что имеют дело с самым настоящим убийцей, причем серийным. Только спустя годы главная героиня истории понимает, кто все это время находился рядом с ней и чем ей это могло грозить. И да, это реальная история — именно она легла в основу книги и воспроизведена пусть и в литературной форме, но достаточно подробно, детально и документально.
Книга-откровение, которая для своего времени стала настоящим шоком. В ней Мэй Уэст подробно описала историю своего детства. В действительности ее родителями были самые настоящий убийцы, которые расправлялись с жертвами в собственном доме.
Однако мучениям подвергались не только случайные жертвы душегубов — доставалось и родным детям супружеской пары. В частности, от их рук погиб старший ребенок в семье. В книге автор рассказывает о том, что именно предшествовало страшному открытию, в каких условиях приходилось расти детям и с чем им пришлось столкнуться.
Книга «Не говори никому» для своего времени стала настоящим событием. Она не оставила равнодушным, пожалуй, ни одного читателя, однако мало кто знал, что все, о чем рассказывается в этой книге, происходило на самом деле.
В книге Грегга Олсена поднимаются достаточно серьезные и травматичные темы, в их числе — насилие, происходящее в семье. В основу истории, рассказанной в книге, легли реальные события — в действительности в одной из семей происходили жуткие вещи. Дети росли в атмосфере жестокости, их воспитывала агрессивная и психически нездоровая женщина, получавшая удовольствие от издевательств и над животными, и над людьми.
Жестоким наказаниям подвергались и сами дети — за малейшую провинность мать могла облить их прямо на улице холодной водой, запереть, оставив без воды и еды, избить. Все, что происходило в семье, держалось в большой тайне, поскольку от посторонних глаз дом закрывал высокий и глухой забор. Выросшие дети становились настоящими рабами своей деспотичной матери, издевательства продолжались, однако девушкам удалось выбраться из плена, выжить и даже рассказать свою историю.