Факты и реальные события: 5 мировых бестселлеров детективной прозы

Девочки искреннее тянутся и привязываются к взрослому, однако даже не догадываются о том, что имеют дело с самым настоящим убийцей, причем серийным. Только спустя годы главная героиня истории понимает, кто все это время находился рядом с ней и чем ей это могло грозить. И да, это реальная история — именно она легла в основу книги и воспроизведена пусть и в литературной форме, но достаточно подробно, детально и документально.