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Posted 26 февраля, 07:37

Published 26 февраля, 07:37

Modified 6 ноября, 09:38

Updated 6 ноября, 09:38

Рассказываем, в основу каких остросюжетных детективов легли истории из жизни

Факты и реальные события: 5 мировых бестселлеров детективной прозы

26 февраля 2024, 07:37
Фото: Изображение Midjourney. Рассказываем, в основу каких остросюжетных детективов легли истории из жизни
Знаете ли вы, что целый ряд популярных остросюжетных произведений основан на реальных событиях? Может ли реальность быть более жуткой и шокирующей, чем фантазия писателей? В основу многих произведений легли реальные события, и это делает их еще более остросюжетными и впечатляющими.

Сюжеты детективов могут захватывать с первых строк и держать читателя в напряжении долгие часы. Однако далеко не все из таких сюжетов выдуманы талантливыми авторами — многие писатели создавали свои бестселлеры, основываясь на событиях, происходивших на самом деле. Рассказываем, в основу каких остросюжетных детективов легли жуткие и леденящие кровь истории из жизни.

Трумен Капоте. «Хладнокровное убийство»

Писатель Трумен Капоте задумывал свою книгу «Хладнокровное убийство» как литературное, но очень последовательное расследование запутанного и загадочного дела, связанного с убийством американской семьи в конце 50-х годов прошлого века. Для тех времен подобное преступление было сенсационным: двое рецидивистов, получив наводку от своего знакомого, пробрались в дом с целью похитить ценности и деньги. Не найдя, чем поживиться, они жестоко расправились с хозяевами дома. Эта история взбудоражила общество, и на ее основе Трумен Капоте написал свое произведение, ставшее бестселлером.

Энтони Саммерс и Роббин Суон. «Исчезновение Мэдлин»

Дело, о котором рассказывается в этой книге, вполне реальное, и история получила широкую огласку. В литературном произведении авторы рассказывают об исчезновении маленького ребенка из отеля. Поиски ребенка велись достаточно долго — почти 13 лет. Связанное с этим делом расследование было полно противоречий, выдвигались различные версии, и в книге они последовательно описываются и раскрываются.

Дженнифер Джордан и Лайза Родман. «Нянька. Меня воспитывал серийный убийца»

Еще одна история, которая впечатлила читателей из разных стран мира. В центре повествования — девочка и ее сестра, которых воспитывает не слишком ответственная, беспечная и жестокая мать. На долю девочек выпало отнюдь не счастливое детство, однако вскоре появляется надежда на лучшую жизнь — мужчина, который готов взять на себя хотя бы часть ответственность за детей.

Девочки искреннее тянутся и привязываются к взрослому, однако даже не догадываются о том, что имеют дело с самым настоящим убийцей, причем серийным. Только спустя годы главная героиня истории понимает, кто все это время находился рядом с ней и чем ей это могло грозить. И да, это реальная история — именно она легла в основу книги и воспроизведена пусть и в литературной форме, но достаточно подробно, детально и документально.

Мэй Уэст и Нил Маккей. «Люблю тебя, мама. Мои родители — маньяки Фред и Розмари Уэст»

Книга-откровение, которая для своего времени стала настоящим шоком. В ней Мэй Уэст подробно описала историю своего детства. В действительности ее родителями были самые настоящий убийцы, которые расправлялись с жертвами в собственном доме.

Однако мучениям подвергались не только случайные жертвы душегубов — доставалось и родным детям супружеской пары. В частности, от их рук погиб старший ребенок в семье. В книге автор рассказывает о том, что именно предшествовало страшному открытию, в каких условиях приходилось расти детям и с чем им пришлось столкнуться.

Грегг Олсен. «Не говори никому»

Книга «Не говори никому» для своего времени стала настоящим событием. Она не оставила равнодушным, пожалуй, ни одного читателя, однако мало кто знал, что все, о чем рассказывается в этой книге, происходило на самом деле.

В книге Грегга Олсена поднимаются достаточно серьезные и травматичные темы, в их числе — насилие, происходящее в семье. В основу истории, рассказанной в книге, легли реальные события — в действительности в одной из семей происходили жуткие вещи. Дети росли в атмосфере жестокости, их воспитывала агрессивная и психически нездоровая женщина, получавшая удовольствие от издевательств и над животными, и над людьми.

Жестоким наказаниям подвергались и сами дети — за малейшую провинность мать могла облить их прямо на улице холодной водой, запереть, оставив без воды и еды, избить. Все, что происходило в семье, держалось в большой тайне, поскольку от посторонних глаз дом закрывал высокий и глухой забор. Выросшие дети становились настоящими рабами своей деспотичной матери, издевательства продолжались, однако девушкам удалось выбраться из плена, выжить и даже рассказать свою историю.

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