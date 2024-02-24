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Posted 24 февраля 2024, 07:02

Published 24 февраля 2024, 07:02

Modified 24 февраля 2024, 07:04

Updated 24 февраля 2024, 07:04

Селена Гомес замечена в прозрачном топе для выступления на Jimmy Kimmel Live

24 февраля 2024, 07:02
Поклонники звезды Селены Гомез оценили ее новый костюм, состоящий из прозрачного топа и пышной юбки, облегающей фигуру

31-летняя актриса выставила напоказ стильный образ с объемной мини-юбкой, надетой поверх прозрачного топа с имитацией выреза. К своему наряду она добавила массивный кожаный ремень с золотой пряжкой, подчеркивающий ее фигуру «песочные часы».

Она также надела прозрачные черные колготки и кожаные сапоги выше колена, чтобы завершить свой монохромный образ.

Звезда The Only Murders in the Building, которая накануне вечером наслаждалась романтическим ужином со своим бойфрендом Бенни Бланко в Nobu Malibu, взяла с собой маленькую черную сумочку.

Певица уложила свои длинные темные локоны в элегантную прическу с черным атласным бантом. Она также дополнила аксессуарами пару ослепительных подвесных бриллиантовых сережек. Наконец, Гомес завершила свой образ глянцевыми губами цвета жевательной резинки.

Красавица-брюнетка собиралась выступить на Jimmy Kimmel Live! чтобы рассказать о своей новой песне Love On.

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