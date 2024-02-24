Селена Гомес замечена в прозрачном топе для выступления на Jimmy Kimmel Live

Поклонники звезды Селены Гомез оценили ее новый костюм, состоящий из прозрачного топа и пышной юбки, облегающей фигуру

31-летняя актриса выставила напоказ стильный образ с объемной мини-юбкой, надетой поверх прозрачного топа с имитацией выреза. К своему наряду она добавила массивный кожаный ремень с золотой пряжкой, подчеркивающий ее фигуру «песочные часы». Она также надела прозрачные черные колготки и кожаные сапоги выше колена, чтобы завершить свой монохромный образ. Звезда The Only Murders in the Building, которая накануне вечером наслаждалась романтическим ужином со своим бойфрендом Бенни Бланко в Nobu Malibu, взяла с собой маленькую черную сумочку. Певица уложила свои длинные темные локоны в элегантную прическу с черным атласным бантом. Она также дополнила аксессуарами пару ослепительных подвесных бриллиантовых сережек. Наконец, Гомес завершила свой образ глянцевыми губами цвета жевательной резинки. Красавица-брюнетка собиралась выступить на Jimmy Kimmel Live! чтобы рассказать о своей новой песне Love On. Читайте также: Съемки «Острые козырьки» под угрозой срыва из-за судебного обвинения звезды Создан список политиков, неравнодушных к SHAMAN «Минимизируем расходы»: Роза Сябитова озвучила размер своей крошечной пенсии