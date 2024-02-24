Как купить и установить кондиционер. Рассказываем о реальном опыте

Функция обогрева предназначена для использования в периоды межсезонья, когда отопительная система еще не включена, но на улице уже прохладно. В этом режиме внутренний блок сплит-системы работает на разогретом фреоне. Некоторые сплит-системы могут обеспечивать обогрев при температуре наружного воздуха до –7 °C, однако при более низких температурах мощность обогрева снижается, а также возникает риск образования льда на наружном блоке. Тем не менее, некоторые инверторные модели способны поддерживать тепло даже при температуре –25 °C.