Эксперт рассказал, какой выбрать и купить iPhone

Высокая цена: iPhone обычно стоит дороже других смартфонов на рынке, особенно модели с более высокой вместимостью памяти.

Ограниченные возможности настройки: iOS, операционная система iPhone, предлагает меньше возможностей настройки по сравнению с некоторыми альтернативными операционными системами, такими как Android.

Зависимость от экосистемы Apple: использование iPhone зачастую подразумевает использование других продуктов и услуг Apple, что может ограничивать выбор и свободу пользователя.

Ограниченный выбор моделей и размеров: по сравнению с некоторыми другими брендами, у iPhone может быть ограниченный выбор моделей и размеров, особенно если у вас есть определенные предпочтения по размеру экрана или функциональным возможностям.