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Posted 23 февраля 2024, 17:59

Published 23 февраля 2024, 17:59

Modified 26 февраля 2024, 06:47

Updated 26 февраля 2024, 06:47

Первоначальный воинский учет: что нужно знать родителям

Первоначальный воинский учет: что нужно знать родителям

23 февраля 2024, 17:59
Фото: 1MI. Первоначальный воинский учет: что нужно знать родителям
Что означает постановка на первоначальный воинский учет и стоит ли его бояться? Когда нужно идти в военкомат для постановки на учет? Права родителей и подростка при постановке на первоначальный воинский учет

Что такое первоначальный воинский учёт и когда надо поставить на него сына

Первоначальный воинский учет — обязательная процедура для всех подростков мужского пола, являющихся гражданами РФ. Что нужно знать родителям об этом процессе и как не нарушить права подростка при постановке на учет в военкомат?

В каком возрасте осуществляется постановка на первоначальный воинский учет

Первоначальная постановка на воинский учет (ППВУ) — это первое знакомство юноши с военкоматом. После этой процедуры подростка включают в списки будущих призывников и определяют годен ли он на военную службу.

Мероприятия по ППВУ проводятся в период с 1 января по 31 марта каждый год. Подросток должен будет пройти ППВУ в тот год, когда ему исполняется 17 лет. Например, если юноше исполняется 17 лет в 2024 году, то до 31.03.2024 он должен обязательно пройти процедуру ППВУ.

Как проходит постановка на первоначальный воинский учет

Обычно ППВУ проводится организованно — этим занимается школа либо другое учебное учреждение, где обучается юноша. Подростков приводят группой в военкомат, где проводятся определенные мероприятия:

  • медосвидетельствование молодых людей;
  • присвоение категории годности, исходя из показателей здоровья;
  • выявление пригодности или склонности к определенной военно-учетной специальности.

После всех этих процедур призывная комиссия определяет годность молодого человека к службе в армии, составляется личное дело и заводится индивидуальная учетная карта. Молодому человеку выдается удостоверение призывника.

Что будет, если не явиться в военкомат
Что будет, если не явиться в военкомат. Фото: 1MI

Что будет, если не явиться в военкомат

По новым правилам ППВУ может проходить и без присутствия самого подростка. Молодого человека могут поставить на учет, собрав о нем данные с официальных порталов и ведомств. В этом случае юношу припишут к военкомату автоматически — без медосмотра и проведения психологического профотбора.

Но если юноше вручили лично повестку в военкомат для постановки на первоначальный учет, то он обязан прийти в указанное время и дату. В противном случае нарушителю по закону грозит штраф от 10 до 30 тыс. рублей.

Как подготовиться к прохождению первоначального воинского учета

Особой подготовки к прохождению ППВУ не надо. Список необходимых документов молодому человеку предоставят в учебном заведении или укажут в повестке. Но если у подростка есть серьезные хронические болезни, то стоит заранее оповестить об этом военкомат, подав заявление об имеющихся проблемах со здоровьем и просьбой признать его негодным к прохождению службы в армии.

Кроме того, по закону родители вправе представлять интересы ребенка до достижения 18 лет в любых ведомствах и организациях. Военкомат — не является исключением. Поэтому родитель вправе присутствовать на мероприятиях по ППВУ вместе с сыном.

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#Эмилия Шпилева#Общество#Все материалы авторов#Военная служба#Документы
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