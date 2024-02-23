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Posted 23 февраля, 17:50

Published 23 февраля, 17:50

Modified 26 февраля, 06:49

Updated 26 февраля, 06:49

Биометрия: зачем нужна и можно ли отказаться

Биометрия: зачем нужна и можно ли отказаться

23 февраля 2024, 17:50
Фото: 1MI. Биометрия: зачем нужна и можно ли отказаться
Что такое биометрические данные и для чего их собирают? Как узнать, сдавали ли вы биометрию? Можно ли отказаться от биометрии и как это сделать?

Для чего нужны биометрические данные, чем они опасны и как от них отказаться

Обязательно ли сдавать биометрические данные, насколько это опасно и могут ли ими воспользоваться мошенники? Отвечаем на самые распространенные вопросы о биометрии.

Что такое биометрические данные

Это сведения, характеризующие биологические и физиологические особенности человека. На основе таких уникальных данных можно установить личность человека. К этим характеристикам относят отпечатки пальцев, лицо, сетчатку глаз, голос.

Зачем нужны биометрические данные

Сейчас многие услуги переводятся в дистанционный формат. С помощью биометрии можно без документов открыть счет в банке, сделать электронную подпись, оплатить покупки — то есть получить услуги в гражданской сфере.

Запрещается использование биометрии для отслеживания граждан.

Могут ли собирать биометрию без согласия человека
Могут ли собирать биометрию без согласия человека. Фото: 1MI

Могут ли собирать биометрию без согласия человека

Нет. По российскому законодательству ни одна организация, в том числе банк или госструктура, не могут собирать и использовать биометрию без согласия гражданина. Исключение — МВД может собирать личную информацию о человеке, подозреваемом в совершении преступления.

Биометрия хранится в Единой биометрической системе (ЕБС). Коммерческие и частные организации, госорганы и структуры не имеют право собирать и хранить эту информацию. Также запрещается собирать индивидуальные данные граждан через видеокамеры, банкоматы, колл-центры и др.

Как отказаться от биометрических данных и удалить их

Для начала нужно убедиться, что ваши данные биометрии есть в системе ЕБС — возможно, когда-то банк или другая организация собирали такие сведения, а потом (согласно закону) передала эту информацию в общую систему.

Это можно проверить через сайт «Госуслуг». В профиле найдите вкладку «Биометрия» — там указано, есть ли ваши данные в системе. Если есть, то можете здесь же их удалить. Также в этом окне можно зарегистрировать индивидуальные данные, если в этом есть необходимость.

То же самое можно проделать в МФЦ — узнать информацию о биометрии, зарегистрировать или удалить ее.

Чем опасны биометрические данные

Опасность заключается в том, что личной информацией могут воспользоваться мошенники. Теоретически это осуществимо, но фактически подделать или украсть личную информацию человека достаточно сложно. Злоумышленникам проще воспользоваться фишингом или добыть индивидуальную информацию о человеке через соцсети или телефон, чем взломать систему ЕБС.

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