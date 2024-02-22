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Posted 22 февраля, 08:19

Published 22 февраля, 08:19

Modified 22 февраля, 10:49

Updated 22 февраля, 10:49

Замасливание пупка: что за странный ритуал для похудения и хорошего самочувствия

Замасливание пупка: что за странный ритуал для похудения и хорошего самочувствия

22 февраля 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney. Замасливание пупка: что за странный ритуал для похудения и хорошего самочувствия
В социальных сетях часто можно встретить описание одной оздоровительной техники, которая заключается в нанесении ароматических масел в зону пупка — якобы это приводит к улучшению самочувствия, похудению и общей гармонизации организма.

Откуда взялась эта необычная идея и является ли научно обоснованной? Попробуем разобраться.

В Сети пишут, что смазывание пупка маслом приносит самые различные блага для организма. Так можно похудеть, избавиться от прыщей, освежить цвет лица, улучшить состояние волос, зубов и пр. Медицинского обоснования терапии при этом не приводится, поэтому легко предположить, что метод относится к народным целительным практикам.

Ритуал из аюрведы

Похожий ритуал есть в аюрведе — системе знаний индийской народной медицины. В аюрведе пупок рассматривается не как естественное углубление на теле человека, которое появляется при рождении, после перерезания пуповины. В индийской философии пупок — это источник получения человеком кислорода и питательных веществ в период нахождения в утробе матери.

Именно в этой точке человеческого тела, с точки зрения индийских врачевателей, берут энергетическое начало более 72 000 капилляров, сосудов и вен. На глубине пупочного отверстия находится железа Печоти, откуда также начинается циркуляция внутренней энергии ци. Поэтому все полезные вещества, содержащиеся в маслах, наносимых на пупок, будут транспортироваться по всему организму, восполняя дефицит необходимых витаминов, микро- и макроэлементов.

Как выполнять ритуал

В аюрведических клиниках к процедуре замасливания пупка относятся очень серьезно и осуществляют определенную подготовку: принимают пациента строго натощак, долго массируют живот, прогревают масло, чтобы оно было теплым и комфортным для тела. Затем пупок по капле наполняют маслом и ждут определенное время (оно зависит от вида техники), после чего удаляют и промокают пупок салфеткой.

В домашних условиях можно упростить данную процедуру: просто смочить ватный тампон в выбранном виде масла, положить его на пупок, затем убрать и помассировать место круговыми движениями, после чего принять душ.

#Здоровье#Красота#Все материалы авторов
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