Замасливание пупка: что за странный ритуал для похудения и хорошего самочувствия

В аюрведических клиниках к процедуре замасливания пупка относятся очень серьезно и осуществляют определенную подготовку: принимают пациента строго натощак, долго массируют живот, прогревают масло, чтобы оно было теплым и комфортным для тела. Затем пупок по капле наполняют маслом и ждут определенное время (оно зависит от вида техники), после чего удаляют и промокают пупок салфеткой.