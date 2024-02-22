Туристам назвали страны, где не требуется давать чаевых

Posted 22 февраля, 11:50
Published 22 февраля, 11:50
Modified 22 февраля, 11:52
Updated 22 февраля, 11:52
Как сказано в путеводителях: «В Австралии чаевые не обязательны, но они всегда приветствуются. … Некоторые пассажиры округляют сумму до ближайшего доллара в такси, но можно настаивать на полной сдаче». Многие добавляют 10% к счету в ресторане, но это совершенно добровольно и заработок официантов не зависит от получения чаевых.
В Бельгии в ресторанах и такси уже включена необходимая плата за обслуживание.
В счета за рестораны и гостиницы в Бразилии включена плата за обслуживание. На самом деле, если обслуживание было особенно плохим, вы можете запросить убрать 10% из вашего счета. Клиенты могут округлять до следующего целого числа при оплате проезда в такси, но в основном это делается для облегчения оплаты
Чаевые не обязательны, как отмечают гиды, китайцы не дают чаевых, но те, кто привык иметь дело с иностранцами, вряд ли откажутся от них, если их предложат.
Если бы вы знали, насколько хорошо заботятся о работниках сферы обслуживания в Дании и без дополнительных чаевых. То вы бы попросили их дать вам чаевые.
Не обязательно, но приветствуется.
Оставлять чаевые просто не принято. Даже официанткам, таксистам или посыльным. Если вы попытаетесь дать чаевые, то они, вероятно, будут сбиты с толку или смущены.
Чаевые не являются залогом выживания для рабочих. Их стоит выплачивать только за исключительные услуги.