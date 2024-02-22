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Posted 22 февраля, 11:50

Published 22 февраля, 11:50

Modified 22 февраля, 11:52

Updated 22 февраля, 11:52

Туристам назвали страны, где не требуется давать чаевых

Туристам назвали страны, где не требуется давать чаевых

22 февраля 2024, 11:50
Фото: 1MI.
В мире есть много стран, где чаевые не обязательны, поскольку местные правила уже предусматривают оплату труда работников сферы обслуживания. Какие это государства, в материале Newia.

Чаевые в Австралии

Как сказано в путеводителях: «В Австралии чаевые не обязательны, но они всегда приветствуются. … Некоторые пассажиры округляют сумму до ближайшего доллара в такси, но можно настаивать на полной сдаче». Многие добавляют 10% к счету в ресторане, но это совершенно добровольно и заработок официантов не зависит от получения чаевых.

Бельгия

В Бельгии в ресторанах и такси уже включена необходимая плата за обслуживание.

Бразилия

В счета за рестораны и гостиницы в Бразилии включена плата за обслуживание. На самом деле, если обслуживание было особенно плохим, вы можете запросить убрать 10% из вашего счета. Клиенты могут округлять до следующего целого числа при оплате проезда в такси, но в основном это делается для облегчения оплаты

Китай

Чаевые не обязательны, как отмечают гиды, китайцы не дают чаевых, но те, кто привык иметь дело с иностранцами, вряд ли откажутся от них, если их предложат.

Дания

Если бы вы знали, насколько хорошо заботятся о работниках сферы обслуживания в Дании и без дополнительных чаевых. То вы бы попросили их дать вам чаевые.

Фото: 1MI

Исландия

Не обязательно, но приветствуется.

Япония

Оставлять чаевые просто не принято. Даже официанткам, таксистам или посыльным. Если вы попытаетесь дать чаевые, то они, вероятно, будут сбиты с толку или смущены.

Новая Зеландия

Чаевые не являются залогом выживания для рабочих. Их стоит выплачивать только за исключительные услуги.

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#Илья Протвинов#Общество#Австралия#Бельгия#Чаевые#Туристы#Правила отдыхающих
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