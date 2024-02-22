Туристам назвали страны, где не требуется давать чаевых

В счета за рестораны и гостиницы в Бразилии включена плата за обслуживание. На самом деле, если обслуживание было особенно плохим, вы можете запросить убрать 10% из вашего счета. Клиенты могут округлять до следующего целого числа при оплате проезда в такси, но в основном это делается для облегчения оплаты