Эндокринолог рассказала, стоит ли есть хлебцы вместо хлеба

Posted 22 февраля, 08:29
Published 22 февраля, 08:29
Modified 22 февраля, 10:49
Updated 22 февраля, 10:49
Адепты здорового питания убеждены: в рационе не место хлебу, гораздо разумнее заменить его зерновыми хлебцами. Так ли это на самом деле и действительно ли хлебцы безопасны — объясняют эксперты.
Можно ли полностью заменить в рационе хлеб зерновыми хлебцами? По мнению Елены Сюракшиной, врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, диетолога, в хлебцах действительно больше пользы, чем в обычном хлебе, однако речь идет о рационе людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем. В частности, на хлебцы имеет смысл переходить тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и другими проблемами с обменом веществ.
Кроме того, на хлебцы с обычного хлеба могут переходить и те, кто борется с лишним весом. Рекомендация обусловлена тем, что в составе хлебцев, в отличие от обычного хлеба, нет дрожжей. Продукт изготавливается либо из муки, либо из цельного зерна, и на этапе обработки из него уходит влага. Так что хлебцы имеют более длительный срок хранения, чем хлеб.
Хлебцы, как отметила эксперт, полезны и за счет высокого содержания клетчатки — ингредиента, который оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему. В то же время наличие клетчатки обуславливает и определенные противопоказания к употреблению хлебцев в пищу для тех, кто страдает колитом, гастритом, а также язвой желудка. С осторожностью продукт следует употреблять и при заболеваниях слизистой оболочки кишечника.
Перечисляя преимущества хлебцев, эндокринолог отмечает наличие в продукте витаминов группы В, витамина Е, а также минералов и микроэлементов, полезных для здоровья. Хлебцы, в отличие от обычного хлеба, быстро утоляют чувство голода. Калорийность у продукта достаточно низкая — гораздо меньше, чем у обычного хлеба. Однако для утоления чувства голода потребуется несколько сотен граммов продукта, тогда как в случае с хлебцами можно обойтись буквально парой пластин весом по 15 или 20 г.
Можно ли полностью отказаться от хлеба и перейти исключительно на хлебцы? По мнению эксперта, такой вариант допустим, однако продукт для рациона следует выбирать тщательно, изучив его состав. Так, при наличии лишнего веса и намерении избавиться от него имеет смысл переходить на цельнозерновые продукты. Люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, могут включать в рацион ячневые либо пшеничные хлебцы, а при заболеваниях обмена веществ будут полезны рисовые или гречневые.