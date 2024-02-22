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Posted 22 февраля, 08:29

Published 22 февраля, 08:29

Modified 22 февраля, 10:49

Updated 22 февраля, 10:49

В составе хлебцев, в отличие от обычного хлеба, нет дрожжей

Эндокринолог рассказала, стоит ли есть хлебцы вместо хлеба

22 февраля 2024, 08:29
Фото: Изображение Midjourney. В составе хлебцев, в отличие от обычного хлеба, нет дрожжей
Все еще думаете, что зерновые хлебцы полезнее, чем обычный хлеб? Что на самом деле предпочтительнее для рациона — рассказывают врачи-эндокринологи.

Адепты здорового питания убеждены: в рационе не место хлебу, гораздо разумнее заменить его зерновыми хлебцами. Так ли это на самом деле и действительно ли хлебцы безопасны — объясняют эксперты.

Можно ли полностью заменить в рационе хлеб зерновыми хлебцами? По мнению Елены Сюракшиной, врача-эндокринолога, кандидата медицинских наук, диетолога, в хлебцах действительно больше пользы, чем в обычном хлебе, однако речь идет о рационе людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем. В частности, на хлебцы имеет смысл переходить тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и другими проблемами с обменом веществ.

Кроме того, на хлебцы с обычного хлеба могут переходить и те, кто борется с лишним весом. Рекомендация обусловлена тем, что в составе хлебцев, в отличие от обычного хлеба, нет дрожжей. Продукт изготавливается либо из муки, либо из цельного зерна, и на этапе обработки из него уходит влага. Так что хлебцы имеют более длительный срок хранения, чем хлеб.

Хлебцы имеют более длительный срок хранения, чем хлебХлебцы имеют более длительный срок хранения, чем хлеб
Хлебцы имеют более длительный срок хранения, чем хлеб. Фото: Изображение Midjourney

Хлебцы, как отметила эксперт, полезны и за счет высокого содержания клетчатки — ингредиента, который оказывает благоприятное воздействие на пищеварительную систему. В то же время наличие клетчатки обуславливает и определенные противопоказания к употреблению хлебцев в пищу для тех, кто страдает колитом, гастритом, а также язвой желудка. С осторожностью продукт следует употреблять и при заболеваниях слизистой оболочки кишечника.

Перечисляя преимущества хлебцев, эндокринолог отмечает наличие в продукте витаминов группы В, витамина Е, а также минералов и микроэлементов, полезных для здоровья. Хлебцы, в отличие от обычного хлеба, быстро утоляют чувство голода. Калорийность у продукта достаточно низкая — гораздо меньше, чем у обычного хлеба. Однако для утоления чувства голода потребуется несколько сотен граммов продукта, тогда как в случае с хлебцами можно обойтись буквально парой пластин весом по 15 или 20 г.

Хлебцы, в отличие от обычного хлеба, быстро утоляют чувство голодаХлебцы, в отличие от обычного хлеба, быстро утоляют чувство голода
Хлебцы, в отличие от обычного хлеба, быстро утоляют чувство голода. Фото: Изображение Midjourney

Можно ли полностью отказаться от хлеба и перейти исключительно на хлебцы? По мнению эксперта, такой вариант допустим, однако продукт для рациона следует выбирать тщательно, изучив его состав. Так, при наличии лишнего веса и намерении избавиться от него имеет смысл переходить на цельнозерновые продукты. Люди, имеющие проблемы с желудочно-кишечным трактом, могут включать в рацион ячневые либо пшеничные хлебцы, а при заболеваниях обмена веществ будут полезны рисовые или гречневые.

#Здоровье#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
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