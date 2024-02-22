Эндокринолог рассказала, стоит ли есть хлебцы вместо хлеба

Кроме того, на хлебцы с обычного хлеба могут переходить и те, кто борется с лишним весом. Рекомендация обусловлена тем, что в составе хлебцев, в отличие от обычного хлеба, нет дрожжей. Продукт изготавливается либо из муки, либо из цельного зерна, и на этапе обработки из него уходит влага. Так что хлебцы имеют более длительный срок хранения, чем хлеб.