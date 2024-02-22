Барокко-боб — новый тренд 2024 года

Posted 22 февраля, 10:36
Published 22 февраля, 10:36
Modified 22 февраля, 10:49
Updated 22 февраля, 10:49
Стилист Хизер Рутерфорд из штата Вирджиния рассказала, что длина волос для этого боба должна быть до плеч, при этом пряди срезаются ровной линией без филировки и градуировки. Чтобы получить правильную форму стрижки, можно попросить парикмахера сделать больше слоев и текстур, что подчеркивает художественный стиль барокко.
Такой вариант стрижки будет выглядеть эффектно для всех типов лица, поскольку секрет ее кроется в текстуре волос. Благодаря тому, что стрижка получается многоуровневой, она будет гармонично смотреться на девушках с густыми волосами средней длины. Эксперт объясняет, что такой вариант боба оценят и обладательницы тонких волос, если использовать правильный мусс для придания объема.
Поскольку в стрижке барокко-боб важна правильная укладка, стилист советует начать сушить волосы у корней с использованием придающих волосам дополнительный объем мусса или крема. В результате причёска станет объёмной, а пушистые слои придадут легкости.
После сушки эксперт рекомендует использовать плойку или бигуди, накручивая волосы по направлению к лицу. Благодаря этому прическа получится еще более винтажной.
Затем щеткой или пальцами можно подкорректировать объем и равномерность укладки. При необходимости можно даже сделать себе такой пробор, который правильно подчеркнет черты лица.