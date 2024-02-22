Барокко-боб — новый тренд 2024 года

Такой вариант стрижки будет выглядеть эффектно для всех типов лица, поскольку секрет ее кроется в текстуре волос. Благодаря тому, что стрижка получается многоуровневой, она будет гармонично смотреться на девушках с густыми волосами средней длины. Эксперт объясняет, что такой вариант боба оценят и обладательницы тонких волос, если использовать правильный мусс для придания объема.