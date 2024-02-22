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Posted 22 февраля, 10:36

Published 22 февраля, 10:36

Modified 22 февраля, 10:49

Updated 22 февраля, 10:49

Барокко-боб — новый тренд 2024 года

22 февраля 2024, 10:36
Варианты стрижки боб меняются из года в год, вот и 2024 год приготовил новую версию этой популярной стрижки, но уже в стиле барокко. По сути, это французский боб, но вместо небрежных локонов, уложенных вручную, здесь создаются полированные локоны и легкие волны.

Что такое барокко-боб?

Стилист Хизер Рутерфорд из штата Вирджиния рассказала, что длина волос для этого боба должна быть до плеч, при этом пряди срезаются ровной линией без филировки и градуировки. Чтобы получить правильную форму стрижки, можно попросить парикмахера сделать больше слоев и текстур, что подчеркивает художественный стиль барокко.

Кому подходит барокко-боб?

Такой вариант стрижки будет выглядеть эффектно для всех типов лица, поскольку секрет ее кроется в текстуре волос. Благодаря тому, что стрижка получается многоуровневой, она будет гармонично смотреться на девушках с густыми волосами средней длины. Эксперт объясняет, что такой вариант боба оценят и обладательницы тонких волос, если использовать правильный мусс для придания объема.

Как уложить барокко-боб в домашних условиях

Поскольку в стрижке барокко-боб важна правильная укладка, стилист советует начать сушить волосы у корней с использованием придающих волосам дополнительный объем мусса или крема. В результате причёска станет объёмной, а пушистые слои придадут легкости.

После сушки эксперт рекомендует использовать плойку или бигуди, накручивая волосы по направлению к лицу. Благодаря этому прическа получится еще более винтажной.

Затем щеткой или пальцами можно подкорректировать объем и равномерность укладки. При необходимости можно даже сделать себе такой пробор, который правильно подчеркнет черты лица.

#Общество
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