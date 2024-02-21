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Posted 21 февраля, 08:11

Published 21 февраля, 08:11

Modified 21 февраля, 08:13

Updated 21 февраля, 08:13

Дневной сон может быть полезен, если длится не более полутора часов

Ученые установили, что дневной сон полезен для здоровья мозга

21 февраля 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney. Дневной сон может быть полезен, если длится не более полутора часов
Любите вздремнуть часок-другой днем, но ваши близкие посмеиваются над этой вашей привычкой? А зря! Ученые доказали, что спать в дневное время полезно для организма, и у людей, практикующих дневной сон, мозг больше по размеру и здоровее, чем у тех, кто днем не спит.

Считается, что дневной сон может быть полезен, если длится не более полутора часов и если человек не ложится спать днем слишком поздно, ближе к вечеру. Исследователи выяснили, что правильный дневной сон положительно сказывается на здоровье мозга, более того — у спящих днем людей общий объем мозга больше.

Правильный дневной сон положительно сказывается на здоровье мозгаПравильный дневной сон положительно сказывается на здоровье мозга
Правильный дневной сон положительно сказывается на здоровье мозга. Фото: Изображение Midjourney

Дело в том, что с возрастом объем мозга уменьшается, а у тех, что привык прикорнуть днем, мозг больше примерно на 15 см³. Таким образом, мозг таких людей на 2,6–6,5 года моложе, чем мозг тех, кто днем не спит. Кроме того, доказана связь между дневным сном и когнитивными способностями.

Так сколько же можно спать днем и в какое время лучше всего это делать? Доказано, что сон продолжительностью 20-30 минут в промежутке от 12:00 до 16:00 способствует восстановлению бодрости, так что это время оптимально для дневного отдыха. Однако если вам в течение дня хочется спать постоянно и такое состояние не проходит после полноценного отдыха, это повод для обращения к врачу.

#Общество#Здоровье#Сон#Ученые#Исследование#Все материалы авторов
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