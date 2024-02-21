Ученые установили, что дневной сон полезен для здоровья мозга

Так сколько же можно спать днем и в какое время лучше всего это делать? Доказано, что сон продолжительностью 20-30 минут в промежутке от 12:00 до 16:00 способствует восстановлению бодрости, так что это время оптимально для дневного отдыха. Однако если вам в течение дня хочется спать постоянно и такое состояние не проходит после полноценного отдыха, это повод для обращения к врачу.