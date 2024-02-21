Ученые установили, что дневной сон полезен для здоровья мозга

Posted 21 февраля, 08:11
Published 21 февраля, 08:11
Modified 21 февраля, 08:13
Updated 21 февраля, 08:13
Считается, что дневной сон может быть полезен, если длится не более полутора часов и если человек не ложится спать днем слишком поздно, ближе к вечеру. Исследователи выяснили, что правильный дневной сон положительно сказывается на здоровье мозга, более того — у спящих днем людей общий объем мозга больше.
Дело в том, что с возрастом объем мозга уменьшается, а у тех, что привык прикорнуть днем, мозг больше примерно на 15 см³. Таким образом, мозг таких людей на 2,6–6,5 года моложе, чем мозг тех, кто днем не спит. Кроме того, доказана связь между дневным сном и когнитивными способностями.
Так сколько же можно спать днем и в какое время лучше всего это делать? Доказано, что сон продолжительностью 20-30 минут в промежутке от 12:00 до 16:00 способствует восстановлению бодрости, так что это время оптимально для дневного отдыха. Однако если вам в течение дня хочется спать постоянно и такое состояние не проходит после полноценного отдыха, это повод для обращения к врачу.