Топ-7 мест, которые вы должны посетить в Южной Корее

В то время как пляжи Чеджудо создают идеальную естественную обстановку для отдыха на берегу океана с книгой и коктейлем, на острове есть чем заняться. Помимо восхождения на самую высокую гору страны Халласан, любители приключений на свежем воздухе могут заняться серфингом на пляжах Вольджонгри или Юнмун, сноркелингом и подводным плаванием с аквалангом на острове Мансом, спелеологией в системе лавовых труб Geomunoreum, осмотром водопадов в Чонбанг Покпо или Чхонджиен Покпо, или теву рафтингом на традиционной лодке на Чеджу в устье реки Сосоккак.