Топ-7 мест, которые вы должны посетить в Южной Корее

Posted 21 февраля, 19:02
Published 21 февраля, 19:02
Modified 21 февраля, 19:04
Updated 21 февраля, 19:04
На самом деле размеры Южной Кореи в сочетании с ее удачной системой общественного транспорта, делают передвижения по стране комфортным. Путешественники могут перебраться с вершины горы на пляж или из деревни в мегаполис и обратно всего за один день. Мы не рекомендуем торопиться во время путешествия, начните познавать мир с семи самых лучших мест для посещения в Южной Корее.
Лучшее место для ночной жизни
Сеул, где проживает половина населения Южной Кореи, является самым популярным городом для посещения туристами. В столице царит электрическая атмосфера в любое время дня и ночи. В Сеуле, наполненном городскими злачными заведениями, коктейль-барами и шумными караоке-барами, всегда найдется что предложить любителю ночной жизни.
Некоторые из новейших модных баров расположены в Эулджиро, другие находятся в проверенных ночных кварталах Каннам, Хондэ и Итэвон. Каннам — это место, где сосредоточены самые дорогие клубы, в то время как Хондэ — более доступный вариант для путешественников с ограниченным бюджетом и студентов университетов. Итэвон имеет репутацию места, собирающего международную публику.
Лучшее место для изучения морской культуры
Второй город Южной Кореи, Пусан, расположенный на южном побережье, изобилует разнообразной морской культурой. Тон задает порт Пусан, старейший и крупнейший в стране (а также шестой по загруженности в мире), который обрабатывает около 80% контейнерных грузов Южной Кореи.
Расположенный поблизости Музей современной истории Пусана рассказывает о ключевой роли порта в истории Южной Кореи. Отсюда вдоль береговой линии расположено множество прекрасных пляжей, парков, обсерваторий, деревень и даже храм Хэдон Йонгунгса — один из единственных в стране храмов на берегу океана.
На Джагалчи, крупнейшем рыбном рынке Южной Кореи, много прилавков с рыбой, угрем, крабами, морскими брызгами, морскими ушками и многим другим. Покупатели могут выбрать морепродукты на первом этаже, а затем отнести их в один из ресторанов этажами выше, где персонал очистит их от чешуи, панцирей, потрохов или филе, а затем приготовит их для вас.
Чтобы отведать другие вкусные блюда из морепродуктов, загляните в рестораны вдоль пляжа, специализирующиеся на джогае гуй, моллюсках на гриле, которые подаются с различными соусами, такими как чогочуджан (уксусный соус из красного перца), соевый соус с васаби и растопленное сливочное масло с луком.
Лучшее место для обнаружения древних сокровищ
Будучи столицей королевства Силла, Кенджу является сокровищницей древних реликвий, от религиозных до королевских. В национальном музее Кенджу хранится изрядное их количество, включая декоративные украшения, глиняные кувшины, молитвенные колокольчики и статуи Будды, но еще больше артефактов находится за пределами. Кенджу известен как южнокорейский музей без стен.
Посетите королевские гробницы Тумули-гонвон, старейшую астрологическую обсерваторию Восточной Азии Чхомсондэ, буддийский грот Сокгурам, живописный дворец Донгунг и храмовые залы, пагоды и мосты Булгук-са.
Волджонге, крытый деревянный мост с яркими красными колоннами, зелеными балками крыши и двумя торцевыми башнями, возможно, самый красивый мост во всей Южной Корее — особенно ночью, когда он подсвечивается огнями.
Лучшее место для изучения современной истории
Считающийся родиной корейской демократии, Кванджу был местом Демократического восстания 18 мая 1980 года и 10-дневного вооруженного сопротивления авторитарному военному режиму Чон Ду Хвана. После жестоких репрессий жители Кванджу поднялись и присоединились к восстанию, что привело к массовым убийствам и пыткам в штате. Несмотря на подавление движения, оно рассматривается как поворотный момент в борьбе Южной Кореи за демократию.
Чтобы лучше понять это ключевое событие в истории страны, посетите Мемориальный парк 18 мая и Национальное кладбище. Вы также можете прогуляться по Чхунджангро, ныне перестроенной торговой и развлекательной улице, которая когда-то была эпицентром восстания.
Лучшее место для пляжей и водопадов
Расположенный к югу от материковой части Кореи в Желтом море, Чеджудо обладает мягким субтропическим климатом, что делает его самым популярным местом отдыха в стране. Остров пользуется таким высоким спросом, что перелет между Сеулом и городом Чеджудо является самым загруженным воздушным маршрутом в мире.
Достаточно одного взгляда на сверкающие пляжи Чеджудо с белым и черным песком, кристально чистую воду и вулканический рельеф кальдер, конусов и туфов, и легко понять, почему так много жителей материка стекаются на остров, чтобы немного отдохнуть.
В то время как пляжи Чеджудо создают идеальную естественную обстановку для отдыха на берегу океана с книгой и коктейлем, на острове есть чем заняться. Помимо восхождения на самую высокую гору страны Халласан, любители приключений на свежем воздухе могут заняться серфингом на пляжах Вольджонгри или Юнмун, сноркелингом и подводным плаванием с аквалангом на острове Мансом, спелеологией в системе лавовых труб Geomunoreum, осмотром водопадов в Чонбанг Покпо или Чхонджиен Покпо, или теву рафтингом на традиционной лодке на Чеджу в устье реки Сосоккак.
Лучшее место для занятий зимними видами спорта
Место проведения зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане, Канвондо, является домом для лучших горнолыжных курортов Южной Кореи. Чтобы покататься на лыжах и сноуборде отправляйтесь в Йонпен — старейший и крупнейший горнолыжный курорт страны, или High1 — с казино и вращающимся рестораном. Другие популярные варианты: парк Феникс, парк Вивальди и Альпенсия.
На этом морозное веселье не заканчивается — в Канвондо также проводится несколько зимних фестивалей, в том числе ледовый фестиваль Хвачхон Санчхонео, где участники могут попробовать подледную рыбалку, керлинг или катание на санках, и снежный фестиваль Тэбэксан, на котором демонстрируются огромные ледяные скульптуры и ледяные фонтаны.
Лучшее место для празднования народных традиций
Столицу Кенсан-Пукто Андонг также называют «столицей корейского духа». Это центр конфуцианской культуры страны, где вы найдете традиционные деревянные маски и соджу, национальный корейский напиток. В народной деревне Хахо Андонга, внесенной в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, самой известной народной деревне Южной Кореи, посетители могут погрузиться в старый образ жизни эпохи Чосон. Загляните в деревенские мастерские и особые дома чога, отличающиеся своими соломенными крышами, и даже забронируйте ночлег в гостевом доме.
В музее масок Хахо вы можете увидеть типичные маски региона, вырезанные в виде анимированных выражений, изображающих таких персонажей, как аристократы, слуги и монахи. Каждую осень на Андонском фестивале маскданса вы можете увидеть их в действии в игровых представлениях. Вы также можете посетить известные конфуцианские академии, попробовать традиционную соджу (местную водку) в музее Соджу или в местном ресторане, а также попробовать фирменное блюдо Андонга из курицы, тушеной в сое, — чжимдак.