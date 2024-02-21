Топ-10 оригинальных подарков коллеге на 23 февраля

Прикольным подарком на 23 февраля может быть что-то неожиданное и забавное, что поднимет настроение. Например, это может быть смешная кружка с оригинальным дизайном или надписью, мягкая игрушка в форме мемной фигурки или героя из любимого мультфильма, нестандартный кухонный гаджет или прикольный гаджет для компьютера, такой как USB-хаб в виде робота или динозавра. Важно учитывать интересы и чувство юмора того, кому предназначен подарок, чтобы выбрать что-то, что точно вызовет улыбку и радость.