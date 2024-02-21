Привет, 90-е: почему современная молодежь не в восторге от «Друзей»

Сериал рассказывает о буднях шести друзей. Рэйчел, Моника, Фиби, Росс, Чендлер и Джоуи — это типичные молодые американцы в возрасте 20+. За десять сезонов герои, конечно, повзрослеют, но не в этом суть. А в том, что каждый из главных героев демонстрирует на телеэкране историю своей жизни — он влюбляется, страдает, строит карьеру, отчаивается, преодолевает препятствия, — но в то же время, что бы ни случилось, вся шестерка остается в тесной дружеской связке. Любовь, дружба, молодость, искрометный юмор — вот, что сделало «Друзей» любимым ситкомом многих поколений.