Привет, 90-е: почему современная молодежь не в восторге от «Друзей»

Posted 21 февраля, 14:44
Published 21 февраля, 14:44
Modified 21 февраля, 14:46
Updated 21 февраля, 14:46
Сериал рассказывает о буднях шести друзей. Рэйчел, Моника, Фиби, Росс, Чендлер и Джоуи — это типичные молодые американцы в возрасте 20+. За десять сезонов герои, конечно, повзрослеют, но не в этом суть. А в том, что каждый из главных героев демонстрирует на телеэкране историю своей жизни — он влюбляется, страдает, строит карьеру, отчаивается, преодолевает препятствия, — но в то же время, что бы ни случилось, вся шестерка остается в тесной дружеской связке. Любовь, дружба, молодость, искрометный юмор — вот, что сделало «Друзей» любимым ситкомом многих поколений.
Сериал «Друзья» оказался настолько успешным, что даже внес свой вклад в поп-культуру 90-х, особенно сильно его влияние сказалось на языковой культуре, музыке, моде. Шутки из сериала расходились на цитаты, молодые люди копировали стиль и прически персонажей, так же, как и их кумиры на экране, бесконечно тусовались в кофейнях наподобие Central Perk. Ну и конечно, сериал оказал слияние на последующее развитие сериальной индустрии. К теме «Друзей» отсылают такие проекты, как «Город хищниц», «Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Новенькая».
Между поколением, которое фанатело от «Друзей», и нынешней молодежью лежит огромная пропасть — у них другие знания, вкусы, потребности, желания. Телевизионный продукт, пусть даже очень успешный, но созданный 30 лет назад, по понятным причинам не станет для них трендом.
«Друзья» сняты в жанре ситкома, для которого характерно наличие одних и тех же героев, единства времени и места действия, закадровый смех. Все это мы прошли еще в начале нулевых, когда смотрели «Счастливы вместе» и «Мою прекрасную няню». Ситкомы ушли глубоко в прошлое. Одни и те же декорации и лица, кочующие из сезона в сезон, утомляют нынешнее поколение миллениалов, привыкшее к экшену и спецэффектам.
Совсем недавно на культовый сериал взглянули под другим углом. Причиной стало повсеместное насаждение принципов новой этики, которая, как известно, призывает нивелировать даже малейшие признаки какой-бы то ни было дискриминации — половой, расовой, этнической, социальной и пр.
Так, вот с этой точки зрения сериал «Друзья» продемонстрировал такое обилие проблематичных на сегодняшний день шуток и сцен, что поборники новой этики просто схватились за голову. Харрасмент, гомофобия, сексизм, фэт-шейминг (травля людей, страдающих от лишнего веса) — это только некоторые социальные явления, которые отражены в разных эпизодах сериала.
К примеру, Чендлер осуждает своего трансгендерного отца и язвительно высказывается на его счет. К Фиби пристает работодатель, но она боится об этом кому-либо-рассказать, Росс выражает откровенную насмешку в адрес мужчин, работающих нянями. А Моника в школьные годы была очень толстой, за что над ней постоянно смеялись одноклассники.
Также критики «обвинили» культовый сериал в слишком белом касте и отсутствии даже второстепенных персонажей с другим цветом кожи.