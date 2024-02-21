Полезна ли пищевая сода от прыщей? Мы спросили экспертов

Есть мнение, что в борьбе с прыщами помогает пищевая сода — недорогое и доступное средство. Насколько оно эффективно? Преимущества у соды действительно есть, что подтверждают эксперты. Так, доктор Киран Миан, сертифицированный медицинский и эстетический дерматолог Hudson Dermatology & Laser Surgery в Нью-Йорке, отмечает, что средство обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.