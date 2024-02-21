Полезна ли пищевая сода от прыщей? Мы спросили экспертов

Posted 21 февраля, 07:55
Published 21 февраля, 07:55
Modified 21 февраля, 07:57
Updated 21 февраля, 07:57
Есть мнение, что в борьбе с прыщами помогает пищевая сода — недорогое и доступное средство. Насколько оно эффективно? Преимущества у соды действительно есть, что подтверждают эксперты. Так, доктор Киран Миан, сертифицированный медицинский и эстетический дерматолог Hudson Dermatology & Laser Surgery в Нью-Йорке, отмечает, что средство обладает антисептическими и противовоспалительными свойствами.
«Прыщи часто появляются под влиянием бактерий, которые питаются кожным салом и, выделяя продукты жизнедеятельности, вызывают воспаление. Пищевая сода может помочь уменьшить прыщи и воспаление, она будет высушивать их», — считает эксперт.
Кроме того, сода имеет очень щелочной pH. Как отмечает доктор Гита Ядав, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и основатель FACET Dermatology в Торонто, Канада, в некоторых случаях кожа, склонная к прыщам, может иметь высокую кислотность, поэтому периодическое использование щелочного продукта может помочь восстановить ее баланс.
Использование пищевой соды может быть полезно для кожи, но не на постоянной основе, поскольку средство может вызвать раздражение и сухость, сделать кожу более чувствительной и привести к нарушению функционирования кожного барьера.