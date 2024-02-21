Певица МакSим угодила в новый скандал

Певица МакSим приняла участие в необычной фотосессии, в рамках которой она позировала с живым медведем. Фотографии артистка опубликовала в своих социальных сетях и сразу же подверглась шквалу критики. Пользователи соцсети уделили особое внимание кадрам и выяснили, что у животного, с которым фотографировалась МакSим, отсутствуют зубы. Как предположили подписчики соцсетей певицы, медведю удалили зубы специально, чтобы он стал менее опасным.