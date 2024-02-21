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Posted 21 февраля, 06:42

Published 21 февраля, 06:42

Modified 21 февраля, 07:03

Updated 21 февраля, 07:03

Певица МакSим угодила в новый скандал

21 февраля 2024, 06:42
Новый скандал разгорелся вокруг российской поп-певицы МакSим — пользователи раскритиковали ее за фотосессию.

Певица МакSим приняла участие в необычной фотосессии, в рамках которой она позировала с живым медведем. Фотографии артистка опубликовала в своих социальных сетях и сразу же подверглась шквалу критики. Пользователи соцсети уделили особое внимание кадрам и выяснили, что у животного, с которым фотографировалась МакSим, отсутствуют зубы. Как предположили подписчики соцсетей певицы, медведю удалили зубы специально, чтобы он стал менее опасным.

«Жаль медведей, которым удаляют зубы ради таких фото», «Бедный медведь, лишили зубов», «Не могу, медведя жалко! Как же он теперь ест», — возмущаются подписчики МакSим.

Сама певица, впрочем, ответила своим поклонникам и заверила их, что животное лишилось зубов по банальной причине — из-за старости. Однако, судя по всему, подписчики не очень-то поверили в эту версию.

#Знаменитости#Все материалы авторов#Звезды#Артисты
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