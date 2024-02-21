«Освободите Персик!» — австралийки в откровенных купальниках вышли на марш протеста

Posted 21 февраля, 13:26
Published 21 февраля, 13:26
Modified 22 февраля, 06:09
Updated 22 февраля, 06:09
Согласно новостному сайту First Post, все началось с местной знаменитости — Иэн Грейс, которая на одном мероприятии столкнулась с женщиной, у которой была очень маленькая нижняя часть купальника.
Она написала письмо мэру Австралии с предложением ввести запрет на мини-купальники, потому что такой внешний вид посылает мужчинам «неправильный сигнал». Грейс также указывает, что голый зад выглядит так же эффектно, как и обнаженная грудь. По ее словам, не только на пляже, но и в общественных бассейнах и тематических парках, где часто бывают семьи, учитывая воздействие на детей, следует запретить открытые купальники.
Письмо Грейс возмутило многих австралийцев и вызвало движение протеста под названием «Освободите персик». Женщины собрались на пляже в купальниках, открывающих ягодицы, призывая к свободе выбора на пляже.
Некоторые сторонники запрета утверждают, что запрет необходим для поддержания общественных стандартов приличия. В нем утверждается, что пляж является общественным местом и должны быть ограничения на приемлемую одежду.
Ожесточенная борьба между сторонниками и противниками запрета продолжается, но письмо мисс Грейс, в первую очередь, является всего лишь предложением и не имеет юридической силы.
Получив письмо мэр Том Тейт сказал, что Грейс была достаточно смелой, чтобы открыто высказаться о женской моде, но отверг запрет.