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Posted 21 февраля, 13:26

Published 21 февраля, 13:26

Modified 22 февраля, 06:09

Updated 22 февраля, 06:09

Женщины в откровенных купальниках вышли на марш протеста

«Освободите Персик!» — австралийки в откровенных купальниках вышли на марш протеста

21 февраля 2024, 13:26
Фото: Изображение Midjourney. Женщины в откровенных купальниках вышли на марш протеста
На золотом побережье Австралии женщины возмутились запрету ходить в откровенных купальниках и вышли с плакатами с надписью «Освободи Персик!»

Согласно новостному сайту First Post, все началось с местной знаменитости — Иэн Грейс, которая на одном мероприятии столкнулась с женщиной, у которой была очень маленькая нижняя часть купальника.

Она написала письмо мэру Австралии с предложением ввести запрет на мини-купальники, потому что такой внешний вид посылает мужчинам «неправильный сигнал». Грейс также указывает, что голый зад выглядит так же эффектно, как и обнаженная грудь. По ее словам, не только на пляже, но и в общественных бассейнах и тематических парках, где часто бывают семьи, учитывая воздействие на детей, следует запретить открытые купальники.

Письмо Грейс возмутило многих австралийцев и вызвало движение протеста под названием «Освободите персик». Женщины собрались на пляже в купальниках, открывающих ягодицы, призывая к свободе выбора на пляже.

Некоторые сторонники запрета утверждают, что запрет необходим для поддержания общественных стандартов приличия. В нем утверждается, что пляж является общественным местом и должны быть ограничения на приемлемую одежду.

Ожесточенная борьба между сторонниками и противниками запрета продолжается, но письмо мисс Грейс, в первую очередь, является всего лишь предложением и не имеет юридической силы.

Получив письмо мэр Том Тейт сказал, что Грейс была достаточно смелой, чтобы открыто высказаться о женской моде, но отверг запрет.

«Я не позволю этому случиться», — отреагировал мэр. Причина по его словам в том, что «из многолетнего опыта я узнал, что когда вы что-то запрещаете или ограничиваете, его популярность удваивается».

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