«Освободите Персик!» — австралийки в откровенных купальниках вышли на марш протеста

Она написала письмо мэру Австралии с предложением ввести запрет на мини-купальники, потому что такой внешний вид посылает мужчинам «неправильный сигнал». Грейс также указывает, что голый зад выглядит так же эффектно, как и обнаженная грудь. По ее словам, не только на пляже, но и в общественных бассейнах и тематических парках, где часто бывают семьи, учитывая воздействие на детей, следует запретить открытые купальники.