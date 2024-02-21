Экологическое питание — что это и с чем его едят?

Эксперты считают, что еда влияет не только на здоровье человека, но и на здоровье нашей планеты, и можно повлиять на изменение климата посредством того, что мы едим, если следовать системе, известной как экологическое питание. Что из себя представляет эта система, читайте в статье.

Установлено, что огромное влияние на изменение климата оказывает глобальная продовольственная система — на нее приходится примерно треть всех выбросов парниковых газов. В том числе выбросы метана от животных, которых выращивают для производства продуктов питания. Кроме того, на экологию не лучшим образом воздействуют вырубка лесов, загрязнение воздуха, воды и экосистем. В числе полезных растительных продуктов — цельнозерновые), фрукты и овощи, бобовые, орехи и семена . Фото: Изображение Midjourney В основе экологического питания лежат следующие принципы: выбор растительных продуктов. Дело в том, что такие продукты выделяют в 10–50 раз меньше парниковых газов, чем продукты животного происхождения. Кроме того, растениям жизненно необходим углекислый газ (CO2), который они активно потребляют, минимизируя его попадание в атмосферу. В числе полезных растительных продуктов — цельнозерновые (крупы, мука и изделия из них), фрукты и овощи, бобовые, орехи и семена;

ограничение употребления животных продуктов, особенно красного мяса, которое вредно для сердечно-сосудистой системы и может спровоцировать рак толстого кишечника. Кроме того, 14,5% всех выбросов парниковых газов связаны с животноводством.

выбор продуктов с минимальной обработкой, поскольку каждый из дополнительных ингредиентов, которые включают сложные продукты, прошел собственный производственный процесс со своими собственными выбросами. А еще обработанные продукты нередко продаются в большом количестве упаковок, которые не все подлежат вторичной переработке. В числе продуктов, которые рекомендуется употреблять в рамках экологического питания, — чечевица и грибы . Фото: Изображение Midjourney В числе продуктов, которые рекомендуется употреблять в рамках экологического питания, — чечевица и грибы (богаты белком, витаминами и микроэлементами), сине-зеленые водоросли спирулина и анчоусы (кладезь белков, жирных кислот омега-3, витаминов и минералов, темная листовая зелень (содержит большое количество клетчатки и витаминов), а также апельсины (витамин С).