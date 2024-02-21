Экологическое питание — что это и с чем его едят?

Posted 21 февраля, 07:28
Published 21 февраля, 07:28
Modified 21 февраля, 07:30
Updated 21 февраля, 07:30
Установлено, что огромное влияние на изменение климата оказывает глобальная продовольственная система — на нее приходится примерно треть всех выбросов парниковых газов. В том числе выбросы метана от животных, которых выращивают для производства продуктов питания. Кроме того, на экологию не лучшим образом воздействуют вырубка лесов, загрязнение воздуха, воды и экосистем.
В основе экологического питания лежат следующие принципы:
В числе продуктов, которые рекомендуется употреблять в рамках экологического питания, — чечевица и грибы (богаты белком, витаминами и микроэлементами), сине-зеленые водоросли спирулина и анчоусы (кладезь белков, жирных кислот омега-3, витаминов и минералов, темная листовая зелень (содержит большое количество клетчатки и витаминов), а также апельсины (витамин С).