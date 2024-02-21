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Posted 21 февраля, 07:28

Published 21 февраля, 07:28

Modified 21 февраля, 07:30

Updated 21 февраля, 07:30

Что из себя представляет экологическое питание, читайте в статье.

Экологическое питание — что это и с чем его едят?

21 февраля 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney. Что из себя представляет экологическое питание, читайте в статье.
Эксперты считают, что еда влияет не только на здоровье человека, но и на здоровье нашей планеты, и можно повлиять на изменение климата посредством того, что мы едим, если следовать системе, известной как экологическое питание. Что из себя представляет эта система, читайте в статье.

Установлено, что огромное влияние на изменение климата оказывает глобальная продовольственная система — на нее приходится примерно треть всех выбросов парниковых газов. В том числе выбросы метана от животных, которых выращивают для производства продуктов питания. Кроме того, на экологию не лучшим образом воздействуют вырубка лесов, загрязнение воздуха, воды и экосистем.

В числе полезных растительных продуктов — цельнозерновые), фрукты и овощи, бобовые, орехи и семенаВ числе полезных растительных продуктов — цельнозерновые), фрукты и овощи, бобовые, орехи и семена
В числе полезных растительных продуктов — цельнозерновые), фрукты и овощи, бобовые, орехи и семена. Фото: Изображение Midjourney

В основе экологического питания лежат следующие принципы:

  • выбор растительных продуктов. Дело в том, что такие продукты выделяют в 10–50 раз меньше парниковых газов, чем продукты животного происхождения. Кроме того, растениям жизненно необходим углекислый газ (CO2), который они активно потребляют, минимизируя его попадание в атмосферу. В числе полезных растительных продуктов — цельнозерновые (крупы, мука и изделия из них), фрукты и овощи, бобовые, орехи и семена;
  • ограничение употребления животных продуктов, особенно красного мяса, которое вредно для сердечно-сосудистой системы и может спровоцировать рак толстого кишечника. Кроме того, 14,5% всех выбросов парниковых газов связаны с животноводством.
  • выбор продуктов с минимальной обработкой, поскольку каждый из дополнительных ингредиентов, которые включают сложные продукты, прошел собственный производственный процесс со своими собственными выбросами. А еще обработанные продукты нередко продаются в большом количестве упаковок, которые не все подлежат вторичной переработке.
В числе продуктов, которые рекомендуется употреблять в рамках экологического питания, — чечевица и грибыВ числе продуктов, которые рекомендуется употреблять в рамках экологического питания, — чечевица и грибы
В числе продуктов, которые рекомендуется употреблять в рамках экологического питания, — чечевица и грибы. Фото: Изображение Midjourney

В числе продуктов, которые рекомендуется употреблять в рамках экологического питания, — чечевица и грибы (богаты белком, витаминами и микроэлементами), сине-зеленые водоросли спирулина и анчоусы (кладезь белков, жирных кислот омега-3, витаминов и минералов, темная листовая зелень (содержит большое количество клетчатки и витаминов), а также апельсины (витамин С).

#Еда#Здоровое питание#Все материалы авторов
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