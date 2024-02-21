Действительно ли помогает огурец на глазах?

Огурец на глаза — прием, который, как утверждают эксперты, действительно может быть эффективным. Как отмечает сертифицированный дерматолог Динн Робинсон, доктор медицинских наук, наложение мелко нарезанных огурцов на глаза не полностью преобразит ваше лицо, однако за счет охлаждающего эффекта снимет отеки и стимулирует приток крови к коже.